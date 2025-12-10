El Banco Central habilitó el acceso a dólar oficial para reinversiones de bonos en enero

Bonos en dólares: el Banco Central modifica el acceso al mercado de cambios. Crédito Unsplash/Giorgio Trovato

El Banco Central introdujo modificaciones en las condiciones de acceso al mercado cambiario, centrándose en quienes reciben pagos por intereses de los bono en dólares Bonares (con ley argentina) y Globales (con ley de Nueva York), cuyos vencimientos están programados para enero. La entidad que preside Santiago Bausili comunicó que permitirá a estos titulares adquirir divisas a cotización oficial para reinvertir en títulos similares, lo que representa una flexibilización parcial de las restricciones cambiarias aún vigentes en el país.

La medida fue anunciada el martes por la noche y forma parte de una serie de normas cuyo objetivo principal es facilitar la emisión del nuevo bono Bonar 2029 en dólares, programado por el Ministerio de Economía. La última emisión de un bono en moneda extranjera por parte del Tesoro argentino había tenido lugar en enero de 2018, con una reapertura en abril de aquel año.

El marco regulatorio actualizado establece dos disposiciones especialmente relevantes para la subasta del flamante Bonar 2029N. En primer término, quienes compren dólares en el mercado regulado con la finalidad de participar en la colocación del nuevo bono deberán mantener esos títulos en sus portafolios durante un plazo mínimo de 15 días hábiles antes de poder venderlos. Según detalló Reuters, la decisión del BCRA apunta a desincentivar maniobras financieras conocidas como “rulo”, donde se utilizaban diferencias entre el dólar oficial y el dólar MEP para obtener ganancias arbitrando activos.

Las restricciones implementadas desde septiembre buscaban limitar este tipo de operaciones, pero persistían alternativas a través de la adquisición de Obligaciones Negociables (ON) de empresas, también denominadas en dólares. Ahora, el endurecimiento de la normativa impide la reventa inmediata de los nuevos bonos del Tesoro.

Quien compró dólares a precio oficial queda restringido de operar en el dólar MEP por 90 días, pero podrá utilizar las divisas que perciba por intereses de deuda para reinvertir en bonos

En cuanto al sistema bancario, la normativa establece que las entidades financieras que participen en licitaciones de bonos en dólares como la de esta semana enfrentarán una restricción de venta de 90 días para esos instrumentos. Esta disposición responde a los límites que ya pesan sobre la tenencia de moneda extranjera en los balances bancarios, buscando evitar movimientos inmediatos que afecten el mercado cambiario local.

Más allá del refuerzo de ciertas restricciones, la nueva regulación introduce una excepción para personas físicas con tenencias de bonos que generan pagos de intereses durante los primeros días de enero. Quienes decidan reinvertir los dólares obtenidos en la fecha de pago, el 9 de enero de 2026, no serán excluidos del mercado oficial de cambios. De no haberse dispuesto esta flexibilización, habría regido la llamada “restricción cruzada”, que fuerza a elegir entre operar con el dólar oficial o con el dólar MEP durante 90 días posteriores a la compra de divisas.

Con la nueva norma, quienes ya hubiesen adquirido dólares al tipo de cambio oficial podrán utilizar los dólares provenientes de intereses de bonos para realizar nuevas inversiones, sin activar restricciones adicionales. Esta decisión beneficia a quienes buscan mantener posiciones en deuda soberana argentina sin perder el acceso a dólares oficiales, una práctica que resultaría afectada por la normativa previa.

El vencimiento clave para estos instrumentos llegará el 9 de enero, cuando el Tesoro nacional deberá afrontar pagos por alrededor de 4.200 millones de dólares estadounidenses correspondientes a títulos emitidos en 2020 durante el proceso de reestructuración de la deuda bajo la administración de Alberto Fernández. De ese monto total, USD 3.700 millones pertenecen a inversores privados, especificó el reporte al que accedió Reuters.

Del total en manos privadas, 2.065 millones corresponden a inversores extranjeros y 1.635 millones a tenedores locales, de acuerdo con estimaciones de la consultora Romano Group. Esta distribución refleja la exposición internacional y local a la deuda argentina reestructurada en 2020, dato que cobra relevancia ante las nuevas perspectivas para la emisión de instrumentos en moneda extranjera en el mercado financiero doméstico.