Con una inversión de USD 55 millones, se inauguró la nueva terminal del aeropuerto de San Juan

La nueva terminal en San Juan, con tecnología y servicios ampliados, ya opera con instalaciones modernizadas para vuelos nacionales e internacionales (Fuente)

La provincia de San Juan celebró la apertura de su renovada terminal aérea, con el acto de inauguración que concretó una inversión de 55 millones de dólares y sumó nuevas instalaciones y servicios. Funcionarios, empresarios y representantes del sector aeroportuario participaron en la ceremonia, donde resaltaron el impacto regional de las obras y la integración de tecnologías avanzadas en la operación. De acuerdo con la información facilitada por el equipo de prensa oficial, el evento marcó un punto de inflexión en la conectividad del oeste argentino y en los servicios vinculados al turismo y la economía regional.

La nueva terminal del Aeropuerto Internacional de San Juan abarca una superficie de 5.396 metros cuadrados, dispone de 12 mostradores de check-in, dos cintas para la entrega de equipaje, dos mangas de embarque, 12 locales comerciales y cuatro opciones gastronómicas. La infraestructura incluye 265 plazas de estacionamiento y equipamiento de última generación, en acuerdo con los estándares internacionales de seguridad y calidad exigidos para una región con riesgos sísmicos de grado 4. Desde su fundación, el aeropuerto cumple funciones estratégicas en la transferencia de pasajeros y ahora amplía su desempeño como nodo logístico y comercial.

La empresa concesionaria Aeropuertos Argentina coordinó las obras, que se ejecutaron por etapas para no obstaculizar la actividad regular de la terminal. La primera fase concluyó en junio de 2023, completó el 50% del nuevo edificio y concentró tareas en el hall de partidas, los sectores de check-in, la sala de embarque nacional, y áreas comerciales y técnicas. La segunda etapa amplió el hall de arribos, incorporó una nueva área de retiro de equipajes para vuelos de cabotaje e internacionales, modernizó la zona de migraciones para partidas y arribos, introdujo dos puertas adicionales de embarque y sumó un puente fijo, una manga adicional, nuevos puestos de control y gran variedad de servicios comerciales y gastronómicos.

El acto de inauguración reunió a autoridades, representantes empresariales y funcionarios que destacaron el impacto de la inversión en la conectividad de la región (Fuente)

La terminal aérea opera en una superficie total de 367 hectáreas, funciona todos los días de 7 a 21 y recibe vuelos regulares y privados, tanto nacionales como internacionales. Según datos oficiales, de enero a noviembre de 2025 transitaron 183.444 pasajeros, lo que representa un aumento del 8,88% respecto al mismo período del año anterior. En 2024, el aeropuerto gestionó 186.476 pasajeros totales entre enero y diciembre, consolidando su posicionamiento como uno de los principales puntos de conexión aérea en la región oeste del país. Aerolíneas Argentinas y Flybondi ofrecen rutas a Ezeiza y Aeroparque, y se suman vuelos no regulares hacia Rosario, Mar del Plata, Córdoba y otros destinos.

Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, definió la apertura como un “orgullo enorme” y destacó la potencia estratégica de contar con una terminal adaptada a las necesidades del turismo, el comercio y el desarrollo de servicios. “Hoy, el mensaje más importante que me gustaría pasar es a todos los sanjuaninos, felicitarlos, agradecerles y que sepan que van a tener una terminal de calibre internacional, que las terminales las diseñamos para que vengan antes a los aeropuertos, hoy los viajes son más cortos, la gente viaja 3, 4 días, ya sea por negocios o por placer, entonces la estadía en el aeropuerto es un momento espectacular para la persona para tomar esa decisión”, declaró el ejecutivo.

Ketchibachian aseguró: “A todos los inversores de esta provincia les digo que tienen aeropuerto y capacidad para rato, que alguien que está pensando en hacer un hotel, en hacer un restaurante, en un emprendimiento turístico, sepa que este aeropuerto no tiene ningún tipo de límites de crecimiento, hoy estamos pudiendo operar 4 naves simultáneas, es una capacidad espectacular y lo que le da la tranquilidad a ir para invertir en el largo plazo”.

Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina (Fuente)

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, remarcó durante la ceremonia que “estar acá es hacer un sueño realidad. Tantas veces que me ha tocado transitar y ver que estaba en construcción, y hoy es tangible. Hoy tenemos la oportunidad de decir que realmente tenemos un aeropuerto de primera calidad”. Orrego subrayó el impacto en la matriz productiva y consideró a la provincia como un actor relevante en la transición energética, con reservas clave de cobre y litio y liderando la producción de energía fotovoltaica. “De los 10% de cobre que tiene la Argentina, 6% se encuentra en la provincia de San Juan. Lideran en toda la explotación y explotación. Hace tiempo, con más del 50% de las explotaciones en la Argentina, y solo lo que tiene que ver con el cobre es más del 70, 70 y pico por ciento”, señaló el mandatario. También resaltó que “claramente San Juan es el primer productor de energía fotovoltaica del país, concentrando más del 50% de todos los paneles solares que se encuentran en la República Argentina”.

El vínculo entre el sector público y privado figura como un eje central en los discursos. Según Orrego, “esta articulación entre los públicos y privados, claramente, es una combinación estratégica que tenemos que seguir manteniendo de esa forma, porque, en definitiva, este es el comienzo de una nueva etapa”. El gobernador enfatizó la necesidad de mantener una “mentalidad abierta” para aprovechar las potencialidades y los desafíos del escenario económico, como la expansión exportadora y la consolidación de la agroindustria local.

La nueva terminal también atiende la experiencia de los usuarios y la integración de servicios. El edificio incorpora salas de embarque para vuelos nacionales e internacionales, cada una con bar y áreas de descanso. Ofrece kiosco y cafetería en el hall público y en el área de preembarque nacional, alquiler de autos, servicio de remisería, cajero automático y sala de lactancia. Entre las novedades sobresale el restaurante Raizal, que promueve gastronomía típica de la provincia con ingredientes característicos como aceite de oliva y productos de la vid. “Estamos abriendo, ahí lo vimos, 12 locales gastronómicos, se los vieron con productos regionales, mostrando lo más lindo que tiene la provincia, es la primera percepción, la primera imagen que vieron turistas y la última”, expresó Ketchibachian.

Aeropuertos Argentina coordinó la obra, que ahora permite operar cuatro aeronaves de forma simultánea y ofrece mayor confort a los pasajeros (Fuente)

Durante la inauguración, el CEO de la compañía también hizo referencia al impacto de la infraestructura sobre la atracción de inversiones vinculadas al turismo y a la actividad comercial. “Este aeropuerto no tiene ningún tipo de límites de crecimiento, hoy estamos pudiendo operar 4 naves simultáneas, es una capacidad espectacular y lo que le da la tranquilidad a ir para invertir en el largo plazo”, puntualizó el ejecutivo en su discurso.

La actualización tecnológica y funcional del aeropuerto responde a las exigencias de una región con peligrosidad sísmica grado 4. El diseño incluye mayores estándares de confort, funcionalidad y seguridad, adaptados a los requisitos locales. La obra buscó optimizar en simultáneo la operación y el servicio, acompañando el incremento sostenido en la demanda y la apertura de rutas. “Aeropuertos Argentina está para que ningún vuelo sea restringido en ningún aeropuerto del país, para que todas las líneas aéreas puedan trabajar a gusto”, agregó Ketchibachian ante empresarios y autoridades.

La empresa concesionaria Aeropuertos Argentina opera desde 1998, cuenta hoy con una plantilla de más de 2.700 empleados y la gestión de 35 aeropuertos a nivel nacional. La empresa integra la Corporación América Airports, una empresa que administra 53 aeropuertos en 6 países.

El gobernador Orrego se refirió a las oportunidades locales: “Tenemos productos de alta calidad, porque nosotros somos minería, más allá que el 70% de nuestras exportaciones tienen que ver con minerales, pero también somos agroindustria y somos el primer productor de pasa, de pistacho, de aceite de oliva, de tomate industrializado, entre otras cosas”.

El acto de inauguración, que contó con la presencia de la intendenta Susana Laciar, el director de Infraestructura de Aeropuertos Argentina, Lucas Monsalvo, y el gerente general de la Unidad de Negocio Oeste, Sergio Rinaldo, entre otros, selló el inicio de una etapa donde la infraestructura modernizada busca facilitar la conexión, potenciar las oportunidades económicas y culturales, y fortalecer la competitividad aérea de San Juan en el contexto argentino y regional.