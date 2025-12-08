Las importaciones de bienes de consumo superaron los USD 8.300 millones en el año y tocaron un récord histórico

Solo en septiembre las compras externas de bienes de consumo sumaron 1.157 millones de dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los USD 8.376 millones entre enero y septiembre de 2025. Se trata del valor más elevado desde 2004, y representa un incremento del 25,3% respecto del récord anterior registrado en el mismo periodo de 2018.

Así surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que destaca que solo en septiembre las compras externas de bienes de consumo sumaron 1.157 millones de dólares.

El impacto del fenómeno es generalizado a la mayoría de los sectores, transformando la estructura productiva: muchas empresas que fabrican en el país están funcionando como importadoras.

Al observar la participación sobre el total de internaciones argentinas, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron el 14,6% del total en 2025, ubicándose 4,1 puntos porcentuales por encima del mismo periodo de 2023.

Importaciones acumuladas de bienes de consumo

Según el informe, cinco rubros explicaron casi la mitad de las compras externas:

Electrodomésticos, baterías y lámparas subieron 248,9% frente a 2024 y 217,7% respecto de 2023, representando 8,4% del total.

Motos, bicicletas y otros equipos de transporte treparon 124,6% respecto de 2024 y 69,3% frente a 2023 (8,4% del total).

Prendas de vestir avanzaron 61,8% respecto de 2024 y 99,2% sobre 2023 (6,3% del total).

Productos alimenticios escalaron 77,4% frente a 2024 y 49,4% respecto de 2023 (16,4% del total).

Marroquinería aumentó 44,7% contra 2024 y 21,3% frente a 2023 (9,3% del total).

El informe sostiene que “estos cinco sectores concentran la mitad (48,8%) de las importaciones totales de bienes de consumo entre enero y septiembre de 2025”.

En el caso de los electrodomésticos, la consultora Analytica señaló que además de la apreciación del tipo de cambio, distintas medidas de apertura comercial impulsaron de manera clave el aumento de las importaciones del sector. Entre ellas, la eliminación del sistema SIRA a partir de diciembre de 2023, la reducción de aranceles para heladeras y lavarropas del 35% al 20% dispuesta en mayo de 2024, y la eliminación del impuesto PAIS, que disminuyó el costo efectivo de importación.

Variación de importaciones de bienes de consumo según actividad

Asimismo, desde julio de 2025 se implementó un nuevo régimen para viajeros que permite ingresar al país un electrodoméstico de línea blanca comprado en el exterior, bajo ciertas condiciones.

La suba no solo quedó reflejada en los montos, sino en la cantidad de empresas importadoras. Con datos de ARCA correspondientes a enero-septiembre, distintos rubros multiplicaron hasta por 50 su volumen frente al año anterior.

El mayor aumento absoluto fue de 2.490 empresas en productos de caucho y plástico varios (+53%), seguido por 1.524 en marroquinería (+70%), 1.391 en prendas de vestir (+152%) y 1.069 en electrodomésticos, baterías y lámparas (+106%). En total, la cantidad de firmas participantes subió en 9.325 (+70%).

En relación a la variación relativa, el crecimiento fue encabezado por prendas de vestir (+152% en cantidad de importadores frente a 2023), seguido de joyería, juguetes, instrumentos musicales y vestimenta de seguridad (+131%), productos alimenticios (+127%) y electrodomésticos, baterías y lámparas (+106%).

El detalle sobre importadoras habituales muestra que en productos alimenticios, las empresas que ya operaban en el segmento incrementaron sus compras en 293 millones de dólares (+39% frente a 2023).

En productos alimenticios, las empresas que ya operaban en el segmento incrementaron sus compras en 293 millones de dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rubro electrodomésticos, baterías y lámparas sumó 281 millones de dólares (+125%), mientras que motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte subieron 228 millones de dólares (+61%), y informática, electrónica y óptica ascendieron 226 millones (+41%).

“Si bien, durante 2025, en ciertas actividades se registró una disminución en el monto importado por las firmas que ya importaban en 2023, este descenso fue compensado por la incorporación de nuevas empresas importadoras”, explicó el CEPA.

En productos de caucho y plástico varios, las importadoras tradicionales bajaron apenas 2 millones de dólares (-1%) sus compras, pero se incorporaron 2.490 nuevas empresas.

En marroquinería, el volumen descendió 3 millones de dólares, mientras el número de empresas creció 1.524 (+70%).

En el sector farmacéutico, cayó el monto importado por las habituales (-14 millones de dólares, -2%), al tiempo que ingresaron 21 nuevos operadores (+12%).

El balance del CEPA muestra para el período un aumento de 1.254 millones de dólares en importaciones de bienes de consumo, lo que implica una suba de 26% frente a igual lapso de 2023.