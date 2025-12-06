Economía

Los empleados de comercio acordaron una suma fija de $60.000 para los próximos meses: cuánto cobrarán en total

En la última revisión paritaria, se definió que los trabajadores del sector recibirán un monto no remunerativo durante diciembre de 2025, y enero, febrero y marzo de 2026

Tras la última revisión paritaria firmada por las cámaras empresariales y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), los empleados de comercio recibirán una suma fija de $60.000 de carácter no remunerativo ni acumulativo, que se agregará a los $40.000 pactados previamente, durante los próximos cuatro meses. Además, el bono se integrará a los salarios básicos de abril de 2026 y no hubo actualizaciones de las escalas vigentes.

Las partes resolvieron el otorgamiento de un extra de $60.000, de naturaleza no remunerativa según la Ley 24.241, que será abonada en diciembre, enero, febrero y marzo. Este importe se cancela mensualmente en cada uno de los períodos señalados, salvo el correspondiente a marzo de 2026, que se incorporará al salario básico en abril del mismo año.

Por otro lado, se dispuso mantener vigente hasta marzo de 2026 inclusive la suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido acordada entre el sindicato y los referentes empresariales el 26 de junio de 2025, bajo las mismas condiciones y aplicación establecidas con antelación. De esta manera, el personal recibirá un total de $100.000 en concepto de extras no remunerativos.

Revisión en marzo

Al mismo tiempo, el acuerdo incluye el compromiso del gremio y representantes de las entidades empresariales de volver a reunirse en marzo para revisar las escalas salariales, sumas fijas y porcentajes, en función de las condiciones económicas que puedan incidir sobre esos valores. Vale aclarar que el pacto deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Por otra parte, FAECyS informó que los empleados de supermercados de cadenas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más, Día, entre otras firmas del rubro, recibirán un bono extraordinario de $170.000 en diciembre de 2025.

La suma surgió de negociaciones directas entre las cadenas y los representantes sindicales. “Este bono fue conseguido en base a un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes con el fin de acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de navidad y año nuevo”, remarcaron desde el sindicato.

Cuánto cobran los empleados de comercio en diciembre 2025

Durante diciembre, quienes se desempeñan bajo el Convenio Colectivo 130/75 percibirán una escala salarial diferenciada según el sector y la categoría laboral. Las liquidaciones del mes incluyen un aumento del 1% aplicado al sueldo básico, correspondiente al ajuste final de la paritaria anual, junto a una asignación adicional de $60.000 que no se adiciona al salario remunerativo.

Quienes se desempeñan en Maestranza cobrarán, de acuerdo a su categoría:

  • Categoría A: $1.095.795
  • Categoría B: $1.098.852
  • Categoría C: $1.109.560

En el caso de Administrativos, los rangos definidos para diciembre de 2025 son:

  • Categoría A: $1.107.268
  • Categoría B: $1.111.860
  • Categoría C: $1.116.448
  • Categoría D: $1.130.218
  • Categoría E: $1.141.690
  • Categoría F: $1.158.519

Para quienes cumplen funciones de Cajero, los sueldos básicos ascienden a:

  • Categoría A: $1.111.091
  • Categoría B: $1.116.448
  • Categoría C: $1.123.333

En el segmento de Auxiliares Generales, las remuneraciones de diciembre serán:

  • Categoría A: $1.111.091
  • Categoría B: $1.118.740
  • Categoría C: $1.143.985

A su vez, los Auxiliares Especiales registrarán estos valores:

  • Categoría A: $1.120.274
  • Categoría B: $1.134.041

Los Vendedores cobrarán, según la escala:

  • Categoría A: $1.111.091
  • Categoría B: $1.134.044
  • Categoría C: $1.141.690
  • Categoría D: $1.158.519
Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC), o aguinaldo, corresponde al 50% del salario mensual más alto percibido por el trabajador durante el semestre. En el caso de quienes están regidos por el Convenio Colectivo 130/75, durante el período de julio a diciembre de 2025, el mayor ingreso suele registrarse en diciembre debido a la aplicación del último ajuste salarial del año, junto a sumas adicionales y montos fijos de carácter remunerativo.

Para la determinación del SAC solo se consideran las remuneraciones habituales, como el básico de la categoría, el adicional por antigüedad, el presentismo previsto en el artículo 40 y otros adicionales regulares que figuran en el convenio del sector. Se excluyen del cálculo las horas extraordinarias, comisiones esporádicas, premios singulares y el bono de $60.000, puesto que este último ha sido definido como no remunerativo.

Por ejemplo, un trabajador de comercio que ocupa la función de Administrativo A y tiene un básico mensual de $1.057.199, percibiendo además el bono, recibirá un aguinaldo estimado de $528.599 en diciembre. Esta cifra puede aumentar si el trabajador obtiene adicionales como antigüedad o presentismo, siempre que sean conceptos permanentes y habituales. Las pautas vigentes indican que solo deben tomarse en cuenta los componentes que integran de manera constante la remuneración mensual.

En los casos en que el trabajador no haya trabajado todos los meses del semestre, la liquidación del aguinaldo se efectúa en forma proporcional. Se utiliza el salario más alto del ciclo, se lo divide por doce y se multiplica por la cantidad de meses trabajados.

La metodología de cálculo del SAC surge de los acuerdos suscriptos entre FAECyS y las entidades empresarias involucradas, como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). Los convenios contemplan una cláusula para revisar remuneraciones y porcentajes en noviembre de 2025, en atención al comportamiento de la inflación y la coyuntura económica.

