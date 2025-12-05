Provincias y empresas tomaron deuda por USD 6.200 millones, pero la mayoría no los ingresó al BCRA: qué esperan que ocurra

Luis Caputo fue trader y tiene memoria. El ministro de Economía no olvidó que el 25 de noviembre pasado fue el día que marcaba precio para pagar el vencimiento de un bono dollar linked (D28N25, atado a la evolución del tipo de cambio) y el dólar mayorista se disparó cerca del cierre $22,50 para que los tenedores pudieran cobrar una cifra mayor. Pocas manos en poco tiempo fijaron un precio de $1.453 en un momento. Al día siguiente el dólar mayorista comenzó a bajar.

Por eso, una circular de ayer quita de la mano de pocos el destino del dólar; el tipo de cambio de la circular “A 3500” se fijará por el promedio de las operaciones realizadas e informadas por los bancos en el mercado A3.

Por otro lado, se insinúa un plan B para pagar los vencimientos de enero: la activación de otro tramo del swap de Estados Unidos que tiene una tasa favorable estimada en 6,5% anual y que es más baja que la que pagaría si el riesgo baja a 400 puntos básicos.

Las provincias siguieron mostrando el camino de la deuda. Ayer Santa Fe colocó la emisión de bonos subsoberanos de mayor plazo. Fueron USD 800 millones a 9 años por una tasa de 8,1% anual. Los bonos argentinos siguen siendo objetos del deseo de los inversores.

La tasa que pagó el gobierno provincial equivale a un riesgo país de 420 puntos básicos. Caputo dijo que en poco tiempo, las tasas argentinas se iban a comprimir de manera que permita tomar dinero en los mercados internacionales.

Adcap Grupo Financiero, uno de los jugadores que participó en la colocación de los bonos santafesinos señaló que “la transacción registró una demanda cercana a los USD 1.800 millones, que incluyó la participación de más de 111 grandes inversores institucionales internacionales y más de 1.200 inversores minoristas, lo que evidencia el fuerte apetito del mercado por este tipo de instrumentos. Asimismo, la operación contó con una participación del mercado local, con una oferta por USD 350 millones realizada por más de 800 inversores argentinos entre entidades financieras, institucionales y minoristas”.

Los bonos argentinos son objeto del afecto, pero las emisiones soberanas no tienen la misma aceptación que los sub soberanas. Romano Group marcó en números la tendencia: “Sin dudas, uno de los hitos que marcó el resultado electoral fue la amplia emisión de títulos hard dollar. Entre corporativos y sub soberanos, se llevan emitidos USD 6.200 millones desde las elecciones. Noviembre cerró con USD 4.600 millones emitidos y diciembre ya acumula USD 1.630 millones”.

¿Comenzará un ciclo de acumulación de reservas? Esa es la premisa de los inversores para que suban los precios de los bonos y baje su elevada tasa de retorno, aunque hoy los dos bonos de corto plazo que están en el radar de los 400 puntos con rentas de entre 8 y 9%.

Por otra parte, casi no hubo liquidaciones de los USD 6.200 millones que entraron a la caja de empresas y provincias, pero tienen un plazo de 180 días para hacerlo. La pregunta es cuánto se liquidará antes de los vencimientos de deuda de enero.

En la rueda del jueves, los bonos tuvieron leves subas y caídas que hizo que el riesgo país baje apenas 5 unidades (-0,8%) a 634 puntos básicos.

Por otra parte, el dólar se mantuvo estable tanto el MEP como el contado con liquidación cerraron en los mismos valores del día anterior. El blue cedió 10 pesos a $1.440 y es el de menor precio del sistema. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el monto de negocios fue de tan solo USD 220 millones y el dólar mayorista bajó 9 pesos a $1.444.

Las tasas de interés siguieron en baja. La BONCAP, que vence el 15 de diciembre, paga 1,21% efectivo mensual y la LECAP que vence a mediados de enero, 1,64%. Recién superan la barrera de 2% a partir de fin del mes que viene cuando la renta se ubica en 2,03% y sube a 2,18% a fin de febrero.

El informe de la consultora F2, que dirige Andrés Reschini, señaló que “en cuanto al tipo de cambio la encuesta del BCRA (REM) corrige a la baja las estimaciones y ahora traza un sendero por dentro del esquema de bandas para prácticamente todo 2026, aunque bien cerca del techo. Estas proyecciones apuntan a un tipo de cambio real más apreciado sin sobresaltos en el dólar mayorista con inflación retrocediendo paulatinamente”.

Acciones en la bolsa local

Sobre el mercado de futuros del dólar agrega que “ocurrió prácticamente lo mismo que en la rueda spot en cuanto al volumen de operaciones donde se registró una pequeña contracción (la segunda consecutiva) a 646.371 contratos. El interés abierto dejó un desarme neto de 28,3 millones producto de la merma en fin de noviembre de casi 58 millones”.

La Bolsa tuvo una leve toma de ganancias. El S&P Merval, el índice de las líderes, perdió 1,06%. Entre las escasas alzas se destacaron Transener (+4%) y Banco Macro (2,3%)

VALO anunció que ampliará su capital con una oferta pública de hasta 150 millones de acciones ordinarias. El banco tuvo un balance trimestral que mostró un crecimiento del 169% en el resultado integral neto acumulado contra el mismo período de 2024.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron escasos negocios en una rueda negativa. Las bajas más notables fueron las de Central Puerto (-4,2%) y Edenor (-3,9%).

En la última rueda de la semana, se espera una reacción cauta de los mercados que esperan anuncios sobre acumulación de reservas y los recursos que se utilizarán para pagar los USD 4.200 millones que vencen en enero.