Santa Fe colocó deuda por USD 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales

Luego de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe accedió a los mercados internacionales.

Tras el furor de las colocaciones de obligaciones negociables por parte de empresas argentinas en noviembre, Santa Fe consiguió colocar un bono bajo legislación Nueva York y se suma a la lista de provincias que accedió a la mejora de las condiciones en los mercados internacionales.

“La provincia de Santa Fe logró obtener USD 800 millones de financiamiento en el mercado internacional mediante un bono a 9 años con un cupón de interés anual del 8,10%”, comunicaron desde la gobernación de Maximiliano Pullaro. Y agregaron que esta combinación de condiciones financieras posiciona la operación como una de las mejores emisiones argentinas en el mercado internacional, considerando tanto operaciones de gobiernos como corporativas.

Se recibieron ofertas por USD 1.800 millones de parte de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas. “Ese monto de oferta global incluyó una oferta local por USD 350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de Argentina, lo cual constituye una fuerte señal de la confianza de los inversores argentinos en el crédito de la provincia de Santa Fe”, sumaron.

Lo que para la gobernación de Santa Fe refleja dos cuestiones importantes: la excelente calidad crediticia de la Provincia en el mercado internacional, y que esta operación es un hito que marca el regreso de la Argentina al mercado financiero internacional.

Fuentes oficiales de la provincia de Santa Fe habían hecho saber a Infobae a inicios de esta semana que pretendía colocar USD 500 millones. A pesar de que cuando se comunicó de manera extraoficial, la salida a los mercados hablaba de entre USD 700 millones y USD 1.000 millones.

“Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la provincia. Es una señal de confianza en el presente y en el futuro de la Provincia”, remarcó el ministro de Economía, Pablo Olivares. Y destacó que “los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas, y un detalle no menor: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda, un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo”.

El presidente Javier Milei felicitó a Jorge Macri por la emisión del bono, pero en el equipo económico no celebran estas operaciones.

Siendo este un punto que funcionarios del equipo económico marcaban para rechazar la salida de algunas provincias al mercado internacional de deuda. “Ojalá que no”, contestó un alto funcionario del equipo económico a Infobae cuando se lo consultó respecto a la próxima salida de Santa Fe. “¿Dónde se vio en el mundo que las provincias salgan a tomar deuda? No son generadoras de dólares y en la mayoría de los casos después terminan reestructurándola”, comentó mientras intentaba recordar qué provincia en la historia pagó en tiempo y forma.

Una declaración que se dio luego de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) emitió una nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones, a una tasa de 7,8%, una de las más bajas de su historia crediticia y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos. “Felicitaciones Jorge Macri por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos. VLLC!

El destino de la deuda

En cuanto al destino de la deuda, el gobernador Pullaro comentó que los recursos se orientarán a obras estratégicas que fortalecen la competitividad y expanden la capacidad productiva de la provincia. “Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe”, señaló.

Entre los destinos prioritarios de la inversión figuran los grandes gasoductos que ampliarán la matriz energética y reducirán costos logísticos para la industria; obras destinadas a optimizar la infraestructura vial, con foco en la modernización y el mantenimiento de rutas claves para la circulación de bienes; y proyectos vinculados a la seguridad pública, como nuevas estaciones policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario.

Además, se financiarán obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, orientadas a mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano y comunitario. “El financiamiento internacional permitirá acelerar estas intervenciones y dotar de mayor previsibilidad al plan plurianual de obra pública”, afirmaron.