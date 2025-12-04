Economía

El BCRA modificó una cotización del dólar clave para el mercado de futuros: las maniobras que busca impedir

El cambio metodológico anunciado hoy implementa criterios basados exclusivamente en transacciones electrónicas ponderadas, dejando afuera cotizaciones por canales indirectos o de menor volumen

Guardar
La nueva metodología fue consultada
La nueva metodología fue consultada con los operadores del mercado (Reuters)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva metodología para el cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) conocido como dólar A 3500, una variable central para el mercado de futuros. Con este ajuste, la autoridad monetaria resolvió que el tipo de cambio se calculará con el promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en la plataforma A3 Mercados. Antes, la fórmula dependía de encuestas realizadas por el BCRA en tres momentos del día, en las que se pedía a las entidades que le coticen el valor y, en base a esos datos, se ejecutaba el cálculo.

De acuerdo con fuentes oficiales, el nuevo método sólo considera las operaciones concertadas por pantalla, y fija un monto mínimo de USD 500.000 para dichas transacciones. Quedan excluidas tanto las operaciones por pedido de cotización (over the counter) como aquellas canalizadas por corredores. El propósito es fortalecer la confiabilidad y limitar espacios de manipulación.

Fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad expresaron que el mecanismo anterior, organizado principalmente a través de una encuesta a las 11 de la mañana y otras instancias diarias, permitía mayor margen para modificar los resultados con pocas operaciones. “Para manipular ahora hay que poner guita directamente, mucha guita para manipularla”, dijo una de las voces que frecuentan espacios de negociación y análisis.

A nivel técnico, operadores del mercado interpretan que resulta más difícil influir artificialmente en el resultado del dólar A 3500 bajo el nuevo criterio. La metodología anterior podía generar discrepancias entre el promedio del día y el valor surgido en el último día hábil de cada mes, especialmente porque la encuesta a bancos otorgaba un peso significativo a momentos puntuales. Con la nueva composición, “hasta la última operación afecta”, precisó un operador del sector.

El objetivo de la medida reside en aumentar la transparencia y otorgar mayor credibilidad ante inversores externos. Diversos sectores dentro del ecosistema financiero recibieron positivamente los cambios y autoridades escucharon sugerencias de los principales actores antes de definir la metodología final. Además, distintos interlocutores señalaron que el resultado arrojado por la nueva fórmula, cuando se publique la serie histórica, no varía de manera significativa respecto a la medición anterior, aunque incorpora controles más robustos frente a potenciales intervenciones especulativas.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

BCRADolar hoyDolar futuroÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Una billetera virtual ofrece descuentos de hasta 40% en diciembre 2025: cuáles son y cómo acceder

Cuenta DNI renovó las cuotas sin interés y las rebajas en una amplia variedad de rubros, con requisitos y condiciones específicas para cada beneficio

Una billetera virtual ofrece descuentos

La crisis en la industria se agrava: cuatro de cada diez empresas redujo producción y crecen los despidos, según la UIA

La encuesta registró un deterioro amplio en variables claves, con aumentos de ajustes internos, dificultades de abastecimiento y un mayor número de compañías con problemas para sostener pagos

La crisis en la industria

El dólar volvió a bajar mientras se intensifica el debate sobre la acumulación de reservas

La divisa cayó a $1.470 en el Banco Nación. El mayorista cedió por segundo día y quedó a $1.444, su menor nivel desde el 21 de noviembre

El dólar volvió a bajar

Santa Fe colocó deuda por USD 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales

La provincia logró colocar un bono bajo legislación extranjera y superó las expectativas que habían comentado a Infobae. La postura del equipo económico sobre estas operaciones

Santa Fe colocó deuda por

Cómo es y dónde está ubicada la nueva planta a la que se muda una histórica marca automotriz de la Argentina

Nueva instalación industrial de camiones y buses, con amplia superficie y producción moderna, acelera una transformación importante para el sector

Cómo es y dónde está
DEPORTES
De Franco Colapinto a Ángel

De Franco Colapinto a Ángel Di María: se dieron a conocer las ternas de los nominados a ganar los premios Olimpia

El contundente dardo de Lewis Hamilton a Red Bull por su manejo con Tsunoda: “Todos sabemos lo que pasa”

El recuerdo de Luján a Santiago Fredes, el joven DT que murió a los 35 años: “No nos entra el dolor en el pecho”

Franco Colapinto, a fondo: el momento más importante de su carrera, de qué se arrepiente y un dato clave con Alpine

La drástica medida que tomó el plantel de Gimnasia a días de jugar el clásico ante Estudiantes por las semifinales del Clausura

TELESHOW
El gesto de China Suárez

El gesto de China Suárez tras el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Ternura, familia y paisajes: así fue el cumpleaños de la mamá de Isabel Macedo en Jujuy

Benjamín Vicuña contó la verdad detrás del perfume que lanzó y que Wanda Nara le agradeció en sus redes

El divertido baile de Wanda Nara y Maxi López al ritmo de Sebastián Yatra: “Yo no sé cómo regresar”

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

INFOBAE AMÉRICA

Israel envió una delegación a

Israel envió una delegación a El Cairo para acelerar la recuperación de los restos del último rehén en manos de Hamas

Ruanda y el Congo firmaron un acuerdo de paz junto a Trump mientras persisten los combates en el este africano

El arte de decir “no”: cómo los límites asertivos previenen el estrés y la fatiga crónica

Científicos crean mini pulmones en laboratorio para agilizar la investigación de enfermedades respiratorias

Los gobiernes de Israel y El Líbano retomarán conversaciones directas en plena escalada en la frontera sur