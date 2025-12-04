El BCRA modificó una cotización del dólar clave para el mercado de futuros: las maniobras que busca impedir

La nueva metodología fue consultada con los operadores del mercado (Reuters)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva metodología para el cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) conocido como dólar A 3500, una variable central para el mercado de futuros. Con este ajuste, la autoridad monetaria resolvió que el tipo de cambio se calculará con el promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en la plataforma A3 Mercados. Antes, la fórmula dependía de encuestas realizadas por el BCRA en tres momentos del día, en las que se pedía a las entidades que le coticen el valor y, en base a esos datos, se ejecutaba el cálculo.

De acuerdo con fuentes oficiales, el nuevo método sólo considera las operaciones concertadas por pantalla, y fija un monto mínimo de USD 500.000 para dichas transacciones. Quedan excluidas tanto las operaciones por pedido de cotización (over the counter) como aquellas canalizadas por corredores. El propósito es fortalecer la confiabilidad y limitar espacios de manipulación.

Fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad expresaron que el mecanismo anterior, organizado principalmente a través de una encuesta a las 11 de la mañana y otras instancias diarias, permitía mayor margen para modificar los resultados con pocas operaciones. “Para manipular ahora hay que poner guita directamente, mucha guita para manipularla”, dijo una de las voces que frecuentan espacios de negociación y análisis.

A nivel técnico, operadores del mercado interpretan que resulta más difícil influir artificialmente en el resultado del dólar A 3500 bajo el nuevo criterio. La metodología anterior podía generar discrepancias entre el promedio del día y el valor surgido en el último día hábil de cada mes, especialmente porque la encuesta a bancos otorgaba un peso significativo a momentos puntuales. Con la nueva composición, “hasta la última operación afecta”, precisó un operador del sector.

El objetivo de la medida reside en aumentar la transparencia y otorgar mayor credibilidad ante inversores externos. Diversos sectores dentro del ecosistema financiero recibieron positivamente los cambios y autoridades escucharon sugerencias de los principales actores antes de definir la metodología final. Además, distintos interlocutores señalaron que el resultado arrojado por la nueva fórmula, cuando se publique la serie histórica, no varía de manera significativa respecto a la medición anterior, aunque incorpora controles más robustos frente a potenciales intervenciones especulativas.

Noticia en desarrollo