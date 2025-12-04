Economía

El embajador de EEUU elogió a Milei y adelantó que quiere gestionar una visita de Donald Trump a la Argentina

Peter Lamelas participó de un evento organizado por la AmCham, que nuclea a las empresas de Estados Unidos radicadas en el país. “Trump no me dijo que viniera aquí a ayudar a cualquier gobierno, sino a su amigo Javier Milei”, señaló

El embajador de Estados Unidose,
El embajador de Estados Unidose, Peter Lamelas, junto al canciller argentino, Pablo Quirno.

El evento de bienvenida al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham) contó con una fuerte presencia de representantes del gabinete del gobierno de Javier Milei y del sector empresarial. El diplomático norteamericano elogió al oficialismo y anticipó que buscará gestionar una visita de Donald Trump al país.

Entre los funcionarios nacionales, participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller argentino, Pablo Quirno; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Salud, Mario Lugones; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Coordinación de Energía y Minería; Daniel González. También se destacó la breve aparición del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se retiró tras saludar a los participantes. Además, dijo presente el jefe de la bancada del Pro, Cristian Ritondo.

Por el lado empresarial, asistieron la presidenta de AmCham y CEO de Aconcagua Energía Generación Aconcagua, Mariana Schoua; el CEO de la cámara que nuclea a las empresas estadounidenses, Alejandro Díaz; y el titular del JP Morgan Argentina, Facundo Gomez Minujín, entre otros referentes empresarios.

Elogios a Milei y posible visita de Trump

“Hace aproximadamente un mes y un par de semanas que llegué aquí a la Argentina. Vine a trabajar; no vine de vacaciones. Estuve aquí la última vez hace nueve años. Mi esposa y yo estuvimos en Buenos Aires. Fuimos a Córdoba, fuimos a Mendoza y fuimos a Bariloche. Lo pasamos muy bien. Fue una visita fantástica, este es un gran país. Me fui muy impresionado con Argentina y con ganas de volver. Me fui con ganas de regresar a Argentina para vacacionar otra vez. No pensé que regresaría para trabajar. Pero el presidente Trump me llamó y me pidió que volviera a la Argentina a trabajar. Y me pidió que ayudara a su amigo Javier Milei”, comenzó Lamelas su discurso.

Peter Lamelas, embajador de Estados
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, en un evento organizado por AmCham

“Trump no me dijo que venga aquí a ayudar a cualquier gobierno, a ayudar a cualquier partido. Él me dijo directamente y francamente que venga aquí, a este país, a ayudar a su amigo, Javier Milei. ‘Cualquier cosa, él te va a ayudar a ti. Cualquier cosa, levanta el teléfono y llámame’, es lo que me dijo”, sumó.

Y continuó: “Estoy aquí para hacer un trabajo que necesita hacerse aquí. Tenemos que apoyar a este gobierno, tenemos que apoyar verdaderamente las compañías que están aquí en el cuarto con nosotros. Eso es lo más importante y esa es la razón que estoy aquí”.

Acto seguido, el embajador de Estados Unidos aclaró que no vino a la Argentina para inmiscuirse en la política local aunque reconoció que, por orden del presidente estadounidense, le brindará todo su apoyo a la administración libertaria al considerar que, junto a los empresarios, “tienen la oportunidad de hacer Argentina grande otra vez como era hace 80 años”.

Es un gobierno que entiende que necesitamos el capitalismo, que necesitamos los mercados, que necesitamos apoyar los negocios para que ustedes [los empresarios] hagan dinero, porque si hacen dinero, entonces tienen suficiente plata para pagarles a los empleados y pueden crecer”, acotó.

Peter Lamelas, embajador de los
Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en Argentina, junto a Demian Pintos Labandera y Darío Pulenta, representantes de Phillip Morris International, y a Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.

Al mismo tiempo, Peter Lamelas se comprometió a hacer lo posible para que Donald Trump visite el país: “Yo quiero ver lo que podemos hacer para traer al presidente Trump aquí a Argentina. Ustedes necesitan el apoyo de él para ir para adelante. Eso es lo que yo pienso. Cualquier cosa que los Estados Unidos puede hacer para los pueblos y las compañías argentinas lo vamos a hacer. Yo estoy dispuesto a trabajar día y noche para hacer de esto una realidad”.

A propósito del acuerdo comercial rubricado entre ambos países en noviembre, el representante norteamericano consideró que “va a ser bueno para este país y para el negocio con los Estados Unidos”.

“A la Argentina no le prestaron atención. Y ahora, por primera vez en 40 o 50 años, los Estados Unidos están prestando atención a un pueblo grande. Ellos saben que una Argentina fuerte y próspera va a estabilizar esta región, y ellos [el gobierno argentino] quieren hacer Argentina grande otra vez”, acotó.

Sobre el final de su discurso, el diplomático consideró que lo mejor para los Estados Unidos, desde este momento, es que Argentina crezca y prospere". Bajo su perspectiva, el elenco gobernante tiene dos años más para ver lo que puede lograr. “No queremos regresar al pasado, queremos seguir adelante, queremos avanzar”, concluyó.

Repo, RIGI y acuerdo comercial

Más allá de la exposición del embajador de EE.UU., en conversaciones entre banqueros, circuló la información de que ya está definida la ingeniería financiera del REPO con bancos internacionales que confirmó Luis Caputo en los últimos días. El ministro de Economía había anunciado que negocian con entidades bancarias por hasta USD 7.000 millones.

Luis Caputo, ministro de Economía
Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, y Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, junto a Peter Lamelas, Embajador de los Estados Unidos, su esposa Stephanie Lamelas, Mariana Schoua y su esposo, Carlos Fabián Murro.

En charlas informales entre representantes de la banca, se comentó que las cifras finales oscilarían entre USD 5.000 y USD 6.000 millones, con la perspectiva de concretarse en diciembre. También se mencionó la posibilidad de que el Ministerio de Economía ofrezca un canje voluntario a los bonistas para extender plazos, como una de las alternativas consideradas tras cerrar el acuerdo del REPO por una tasa que sería inferior al 10% anual.

En el sector dan por hecho que el préstamo se concretará en breve y estiman que contribuirá a una significativa disminución del riesgo país, hoy ubicado en 634 puntos básicos. Esta baja permitiría acceder al mercado voluntario de deuda con menores tasas de interés. En caso de que se materialice ese escenario, sería clave para el equipo económico, ya que debe afrontar pagos de deuda en moneda extranjera por USD 4.200 millones en enero de 2026.

Entre las principales preocupaciones de los presentes en el evento de bienvenida a Peter Lamelas, figuraron la posibilidad de que no se aprueben las reformas que diseñó la administración libertaria en el Congreso de la Nación o que surja un shock externo negativo, aunque el ánimo general fue de optimismo.

Otro de los temas que se tocó en los diálogos informales fue el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina. La AmCham está especialmente interesada en los detalles del pacto y el principal interrogante de los invitados a la presentación de Lamelas era saber cuándo se firmará. En los intercambios, sobrevoló la idea de que la rúbrica se daría a lo largo de este mes, aunque Milei y Trump deberían coordinar sus agendas.

En paralelo, a Daniel González, coordinador de las áreas energéticas en el Gobierno, se lo vio conversando con empresarios del sector energético y abordó diversos temas vinculados a las empresas que ingresaron al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Además, dialogó con Flavia Royón, ex secretaria de Energía y senadora nacional electa. En el corto plazo, se aprobaría el ingreso de otros dos proyectos energéticos al RIGI.

Según las consultoras que releva

Jornada financiera: el dólar bajó

El BCRA modificó una cotización

Una billetera virtual ofrece descuentos

La crisis en la industria
El llamativo gesto de Jack

Rocío Marengo compartió una foto

Hallan caracolas de 6.000 años

