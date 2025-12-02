El Gobierno recibe al embajador Peter Lamelas en Casa Rosada mientras avanza el acuerdo comercial con los EEUU

RS Fotos

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne esta mañana en Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Fuentes oficiales afirman que se trata de un encuentro estrictamente protocolar e introductorio entre ambos, dado que ambos han asumido hace semanas sus respectivas funciones.

La reunión arrancó a las 10.30 horas en el despacho de Santilli. Coincidentemente, durante el transcurso de la cumbre estaba lllegando a la Casa Rosada el presidente Javier Milei, ya que al mediodía se hará la ceremonia de jura de la Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad de la Nación.

Lamelas cumple un mes desde que comenzó sus tareas formales como diplomático en el país. El 4 de noviembre estuvo en Casa Rosada para presentar sus cartas credenciales al presidente Javier Milei, con quien dijo compartir “principios claros y valores que no se negocian”.

Desde entonces, Lamelas se ha mostrado con la amplia mayoría de la plana ministerial libertaria. Estuvo con Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud). En la Embajada marcan que se trata de reuniones introductorias con el Gabinete y que habrá nuevas más adelante.

Peter Lamelas y Javier Milei

Como última actividad, el embajador estuvo este lunes con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su sucesora, Alejandra Monteoliva, para firmar un memorándum de entendimiento para incorporar a un representante de la Policía Federal Argentina (PFA) en el Dorado Task Force en Nueva York. “Este es un acuerdo que va a permitirnos seguir el rastro del dinero de terroristas, traficantes y criminales”, escribió Lamelas en su cuenta oficial de X.

La reunión se produce en el marco del avance del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Lamelas había señalado el mes pasado que el acuerdo comercial de los presidentes Donald Trump y Javier Milei es “histórico” y destacó la proximidad y acompañamiento entre ambos países. “El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, afirmó Lamelas.

Y es que hacia el final de esta semana se podrían conocer nuevos detalles de ciertos lineamientos del acuerdo marco anunciado semanas atrás. Infobae consultó con fuentes oficiales sobre algunos de esos trascendidos, pero evitaron dar detalles al respecto.

El trasfondo del acuerdo comercial con los Estados Unidos

En ese marco, Milei decidió cancelar su viaje previsto para esta semana hacia Estados Unidos. Allí iba a estar en el sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Washington. Con ese disparador, el Presidente iba a visitar la American Chamber of Commerce e iba a ser recibido por Suzanne Clarck, presidenta de la cámara norteamericana, así como por las autoridades del Argentine Business Council.

Se esperaba que el viaje de Milei permita que ambos gobiernos avancen en los detalles específicos del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Hasta el momento, solo se anunció formalmente un “framework” o acuerdo marco, pero el texto legal definitivo aún no se ha difundido y deberá someterse a una exhaustiva revisión jurídica por parte de los equipos técnicos de los dos países.

El reciente avance en las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos abre la puerta a una transformación significativa para los exportadores argentinos, especialmente en sectores como la carne, el acero y el aluminio. El acuerdo marco de comercio e inversiones, anunciado por ambos gobiernos, prevé la eliminación de aranceles y la ampliación del acceso a mercados estratégicos, lo que podría modificar sustancialmente el panorama para los productos nacionales que buscan consolidarse en el tercer destino más relevante para el comercio exterior argentino.

Pablo Quirno recibió al embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas

El comunicado oficial difundido por la Casa Blanca detalla que ambos países se comprometen a abrir sus mercados para productos clave. Según el texto, “Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de productos estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”.

Esta apertura recíproca se enmarca en el reconocimiento de la ambiciosa agenda de reformas impulsada por el gobierno de Javier Milei y en el cumplimiento de los requisitos de seguridad económica y de la cadena de suministro.

En cuanto a los beneficios para los productos argentinos, el acuerdo contempla la eliminación de aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas.

El comunicado agrega que Estados Unidos “podrá considerar positivamente el efecto que el Acuerdo tiene sobre la seguridad nacional, incluyendo la toma en consideración del Acuerdo al adoptar medidas comerciales en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, enmendada (19 USC 1862)”.

Este punto resulta especialmente relevante para el sector del acero y el aluminio, ya que la Sección 232 habilita la posibilidad de otorgar a la Argentina un cupo de exportación sin aranceles para ambos productos, que actualmente enfrentan una tasa del 50%. Según fuentes consultadas por Infobae, la medida busca replicar el cupo aprobado en 2018, durante los gobiernos de Mauricio Macri y Donald Trump, con un tope cercano a 180.000 toneladas anuales para ambos rubros.