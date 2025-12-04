Calculadora de aguinaldo: conocé cuánto vas a cobrar a fin de año y cuándo se paga

La segunda cuota del aguinaldo debe depositarse hasta el 18 de diciembre, según la legislación laboral vigente en Argentina (REUTERS/Irina Dambrauskas)

En diciembre de 2025, millones de trabajadores, jubilados y pensionados en Argentina esperan la segunda cuota del aguinaldo, llamada formalmente Sueldo Anual Complementario (SAC). Este ingreso extra, regulado por la legislación laboral, representa un alivio financiero fundamental para afrontar los gastos de fin de año.

Qué día de diciembre se cobra el aguinaldo

La normativa establece que la segunda cuota del aguinaldo debe depositarse hasta el 18 de diciembre de cada año. Si esa fecha es un día no laborable, el pago debe adelantarse al último día hábil anterior, pero ese no es el caso y este año será jueves.

El cumplimiento del plazo es fiscalizado por los organismos laborales y cualquier demora puede ser denunciada ante las autoridades, lo que puede derivar en sanciones para el empleador. El control sobre los plazos protege los derechos laborales.

Cómo es la fórmula para calcular el aguinaldo

El aguinaldo se determina a partir de la mayor remuneración mensual recibida en el semestre anterior. Sobre esa base, se aplica el 50% para obtener el valor bruto del SAC. Por ejemplo, si el salario más alto entre julio y noviembre fue de $500.000, el aguinaldo bruto será de $250.000. De ese valor se descuentan las cargas sociales: 11% de jubilación, 3% de PAMI, 3% de obra social y el porcentaje sindical correspondiente. Así se obtiene el monto neto que el trabajador recibirá.

El recibo de sueldo debe detallar el pago del aguinaldo para permitir su verificación. En empleos con remuneración variable, como comisiones, se toma el mes con mayor ingreso total.

Qué pasa si no trabajé todo el año

Cuando el empleado no trabajó durante todo el semestre, el cálculo es proporcional: se toma la mejor remuneración mensual, se la divide por dos, luego por 180, y el resultado se multiplica por la cantidad de días efectivamente trabajados en el semestre. Por ejemplo, si una persona comenzó en septiembre y trabajó 120 días, con un salario máximo de $500.000, el aguinaldo bruto proporcional será de $166.666,66 antes de descuentos.

Quiénes cobran el aguinaldo

El aguinaldo corresponde a quienes mantienen una relación de dependencia registrada, ya sea en el sector privado o público: empleados de planta, contratados, personal doméstico formalizado y trabajadores rurales bajo convenio, y también lo perciben jubilados y pensionados, calculado de manera similar.

Quedan excluidos los trabajadores autónomos, monotributistas y quienes realizan tareas independientes, salvo que una disposición especial lo contemple. Los pasantes o practicantes solo acceden al aguinaldo si su convenio específico lo indica. El SAC no se pierde por licencias pagas, enfermedad justificada o vacaciones, y en caso de despido o renuncia corresponde el pago proporcional. El derecho se determina por el tipo de relación laboral o previsional vigente.

El monto del aguinaldo se calcula sobre el mejor salario mensual del semestre, aplicando el 50% para obtener el valor bruto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados

En el caso de jubilados y pensionados, el aguinaldo es la Prestación Anual Complementaria, regulada por la Ley 24.241. El cálculo se hace dividiendo por dos el haber más alto del último semestre. Por ejemplo, el medio aguinaldo para quienes perciben la jubilación mínima será de $129.799 tras el último aumento. Los bonos extraordinarios —como el de $70.000 otorgado por Anses— no forman parte de la base de cálculo del aguinaldo, salvo que exista una medida oficial que lo indique.

Cómo afecta el impuesto a las Ganancias al aguinaldo

El aguinaldo está sujeto a los mismos descuentos de cargas sociales y aportes jubilatorios que el salario mensual. Puede estar alcanzado por el impuesto a las Ganancias si el monto neto supera el límite fijado, que en diciembre de 2025 es de $1.560.483 mensuales. Este tope puede aumentarse con deducciones por cargas de familia u otros conceptos habilitados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente ARCA, permite que los empleadores opten por dos métodos para calcular la retención: sumar los importes efectivamente pagados en los meses en que se liquida el aguinaldo, o computar 1/12 partes mensuales y ajustar en la liquidación anual.

Si el sueldo de diciembre se abona en enero del siguiente año, la retención del impuesto corresponde al nuevo ejercicio fiscal, lo que puede reducir el impacto del tributo sobre el aguinaldo.