AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en diciembre 2025 tras los aumentos

Los nuevos valores definidos por el organismo incorporan una suba general que impacta en todas las prestaciones y redefinen los montos que recibirán familias, titulares de programas asistenciales y adultos mayores

ANSES actualiza los montos de jubilaciones, pensiones y planes sociales con un aumento del 2,34% en diciembre de 2025

ANSES detalló el cronograma de pagos y los nuevos valores para jubilaciones, pensiones y planes sociales, que se actualizaron para diciembre de 2025. Los incrementos abarcan todas las prestaciones del organismo y se aplican tanto a los planes sociales como a la Asignación Universal por Hijo, la jubilación mínima y otras asignaciones.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza los $61.252 en diciembre, con valores diferenciados según zona e ingresos familiares

El organismo detalló los nuevos valores vigentes para las jubilaciones mínimas, máximas y diversas asignaciones sociales. Los incrementos impactan en todos los programas, incluido el ex Potenciar Trabajo y pensiones no contributivas. El pago se realiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada titular.

De acuerdo a la resolución 359/2025, los montos se actualizaron con una suba de 2,34%. La actualización sigue la variación del Índice de Precios al Consumidor y alcanza a prestaciones como la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Según fuentes oficiales, el calendario incluye tanto las asignaciones familiares como los pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción.

El ex Potenciar Trabajo y todas las prestaciones sociales de ANSES reciben incrementos que impactan en millones de beneficiarios

De cuánto son los planes sociales y asignaciones de ANSES en diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

El valor general de la AUH asciende a $61.252 para diciembre de 2025. Para ingresos del grupo familiar (IGF) hasta $926.676, la cifra se mantiene en ese nivel, según ANSES.

El ex Potenciar Trabajo y todas las prestaciones sociales de ANSES reciben incrementos que impactan en millones de beneficiarios

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo se ajustó con el mismo índice y se paga en diciembre, con montos según el ingreso familiar, replicando los valores de la AUH para cada zona del país.

Asignación por Nacimiento, Adopción y Matrimonio

La asignación por nacimiento se fijó en $71.396, la de adopción en $426.877 y la de matrimonio en $106.904. Todos los valores aplican sin tope de ingreso.

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio se fijan en $71.396, $426.877 y $106.904 respectivamente, sin tope de ingresos

Asignación por Ayuda Escolar Anual y por Hijo con Discapacidad

La asignación por ayuda escolar anual tiene un valor de $42.039 y sube en las zonas diferenciales. Para hijos con discapacidad, los montos alcanzan $199.434 en el tramo más bajo de ingresos.

Según la resolución 361/2025, si algún miembro del grupo familiar recibe ingresos superiores a $2.511.024, se excluye automáticamente a toda la familia del beneficio.

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $272.703,67, incluyendo bono y aguinaldo para diciembre de 2025

De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en diciembre

La jubilación mínima de diciembre 2025 se ubica en $340.879,59. ANSES dispuso un bono extra de $70.000 y el pago del medio aguinaldo. Por lo tanto, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un total de $581.319,38 en el mes.

Quienes cobran la jubilación máxima accederán a $2.293.796,92, más el aguinaldo, lo que eleva la cifra a $3.440.695,38. La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementó a $272.703,67. ANSES estableció también un bono y aguinaldo para este grupo, que totalizan $479.055,5.

La Prestación Básica Universal (PBU) sube a $155.936,86 en diciembre, conforme a la misma actualización.

La jubilación mínima de ANSES se eleva a $340.879,59, con un bono extra de $70.000 y medio aguinaldo en diciembre de 2025 (Télam)

Calendario de pagos de ANSES de diciembre 2025

El cronograma de pagos de ANSES establece las siguientes fechas para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales:

  • Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima:
    • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
    • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
    • DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
    • DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
    • DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
    • DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
  • Jubilaciones y pensiones que superan la mínima:
    • DNI 0 y 1: 17 de diciembre
    • DNI 2 y 3: 18 de diciembre
    • DNI 4 y 5: 19 de diciembre
    • DNI 6 y 7: 22 de diciembre
    • DNI 8 y 9: 23 de diciembre
El calendario de pagos de ANSES para diciembre detalla fechas según terminación de DNI para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales
  • Asignaciones Universales por Hijo y Familiar por Hijo:
    • DNI 0: 9 de diciembre
    • DNI 1: 10 de diciembre
    • DNI 2: 11 de diciembre
    • DNI 3: 12 de diciembre
    • DNI 4: 15 de diciembre
    • DNI 5: 16 de diciembre
    • DNI 6: 17 de diciembre
    • DNI 7: 18 de diciembre
    • DNI 8: 19 de diciembre
    • DNI 9: 22 de diciembre
  • Asignación por Embarazo y Prenatal:
    • Fechas de cobro segmentadas según terminación de DNI, entre el 10 y el 23 de diciembre.
  • Asignaciones de pago único:
    • Todas las terminaciones, del 10 de diciembre al 12 de enero
  • Pensiones no contributivas:
    • DNI 0 y 1: 9 de diciembre
    • DNI 2 y 3: 10 de diciembre
    • DNI 4 y 5: 11 de diciembre
    • DNI 6 y 7: 12 de diciembre
    • DNI 8 y 9: 12 de diciembre
Las familias con ingresos superiores a $2.511.024 quedan excluidas automáticamente de los beneficios sociales de ANSES según la resolución 361/2025
  • Asignaciones familiares de pensiones no contributivas:
    • Entre el 9 de diciembre y el 12 de enero
  • Prestación por desempleo:
    • Pagos entre el 22 y el 30 de diciembre, según terminación de DNI

Todos los beneficios de diciembre contemplan el incremento resuelto por ANSES y el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados. El calendario se difunde oficialmente para garantizar transparencia y certidumbre en los cobros. Los beneficiarios pueden consultar el detalle completo y fechas exactas en el sitio web de ANSES.

