El Gobierno asignó el cupo de autos híbridos y eléctricos para 2026: hubo casi 136.000 solicitudes y quedaron más de 85.000 en lista de espera

El éxito del programa del Gobierno generó que para el segundo año se solicitaran más de 135.000 autos híbridos y eléctricos, aunque el cupo disponible sigue siendo de 50.000 unidades

Luego de más de 45 días desde que se cerró el plazo para presentar las solicitudes para fabricantes e importadores, finalmente este 3 de diciembre la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, publicó en el Boletín Oficial el resultado de la adjudicación del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos 2026.

Lo hizo a través de la Resolución 513/2025, en la que se detallan los vehículos que cada marca podrá importar al país desde países de extrazona sin pagar el arancel común de importación del 35% que establece el Acuerdo de Complementación Económica 14 (ACE14) que Argentina tiene firmado con Brasil, y que funciona como una herramienta de protección para la industria automotriz de ambos países.

Tal como ocurrió este año con el primer cupo de 50.000 vehículos, el 50% fueron asignados a las terminales automotrices con plantas industriales radicadas en Argentina que están agrupados en Adefa (Asociación de Fábricas de Automotores), y el otro 50% quedó para los importadores oficiales o autorizados que no producen vehículos en el país, que nuclea CIDOA (Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores).

A través de Stellantis, la marca china Leapmotor entrará al mercado el año próximo con los C10 y B10 Reev

La asignación definida para el cupo de Adefa consistió en el siguiente detalle:

Fiat Chrysler (FCA), Fiat 600 Hybrid, Leapmotor C10 y B10 Reev: 1900 unidades

Peugeot Citroën (PSA), Citroën C3 y C4 eléctricos: 1.700

Ford Argentina, Ford Territory Híbrida: 10.000

General Motors, Chevrolet Spark EUV y Captiva PHEV: 4.080

Renault Argentina, Renault Arkana Mild-Hybrid: 1.600

El total de automóviles del cupo de Adefa suma 19.280 unidades de las 25.000 máximas disponibles, por lo cual el cupo para los importadores no fue de 25.000 vehículos sino de 30.720 unidades.

Sin embargo, el cupo de CIDOA tuvo un excedente de solicitudes que alcanzó 116.390 unidades, lo que obligó a la Secretaría de Industria y Comercio a establecer un orden de prelación de 85.670 vehículos que ya están designados para ocupar vacantes que puedan surgir durante el año.

Finalmente Lynk&Co llegará a Argentina en 2026 con el segundo cupo de autos híbridos y eléctricos

El cupo de CIDOA quedó conformado con los siguientes vehículos:

Zhidou Rainbow: 100 unidades

Dongfeng Box, Huge y Mage: 1.236

Lynk&Co 01, 02, 03: 1.597

Forthing M4, S50EVK y SX5G: 626

Suzuki Across y Swift: 1.093

Jetour S06 y T1: 1.029

Kaiyi X7: 548

Great Wall y Haval H7, ORA, V7, H6, Jolión: 2.656

Changan, DEEPAL y JMEV: 2.469

XPENG S06, S07 y D03: 1.539

JAC E30X y JS6: 785

Chery Arrizo 8, Tiggo 2, 4, 7 y 8: 3.230

DFSK E5 y Glory 500: 1.140

MG 3 y ZS: 1.258

AION UT y V: 501

GAC EMKOO, ES y GS4: 1.000

Volkswagen ID3: 6

BYD Dolphin G y Mini, Seal 5, Song Pro y Yuan Pro: 3.700

Arcfox S5, T1, T5 y Kaola S: 2.064

BAIC BV30, EU5, X55 Hybrid y X7 Hybrid: 2.093

Bestun T77 y T99: 1.154

Skywell ET5 y HT-I: 896

BYD Song Pro es uno de los modelos que accedíó a una parte del remanente del cupo 2025. Fueron 9.856 autos que quedaron libres por no cumplir la reglamentación del primer año. REUTERS/Alessia Maccioni/Archivo

Asimismo, en la misma resolución, se reasignó un remanente de 9.856 unidades que habían quedado sin completar el procedimiento administrativo del cupo 2025. Esos autos tendrán que ingresar al país y ser nacionalizados antes del 31 de enero próximo para poder ampararse en el beneficio impositivo del programa del Gobierno.

Estos autos que se incorporan al cupo 2025 serán:

Forthing: 26 unidades

Haval: 800 unidades

Changan: 400

Chery: 1.187

DFSK: 461

Volkswagen: 3

BYD: 1.596

Arcfox y BAIC: 3.622

Bestune y Skywell: 1.788

Los requisitos técnicos que deben cumplir estos vehículos son tener más de 400 kg de peso sin contar la batería de litio, una potencia superior a los 15kW (unos 20CV), y una autonomía de más de 80 kilómetros. El sistema de propulsión de los vehículos puede ser híbridos, híbridos enchufables, microhíbridos y 100% eléctricos.

Además, cada importador debió presentar en la solicitud de cupo, el precio de importación del vehículo menor a USD 16.000 FOB (libre de costos e impuestos en puerto de salida), el precio de venta al público en dólares en Argentina, y la fecha de llegada de las unidades al país. El plazo máximo para nacionalizar los autos del cupo 2026 es el 31 de enero de 2027.

Una vez presentadas las solicitudes de cada marca, el Gobierno decidió la cantidad de unidades que se asignó a cada una dando prioridad a aquellas que tienen la mejor combinación de menor precio y fecha más próxima al inicio del año.