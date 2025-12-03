A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026 y 2027, según los principales analistas locales y extranjeros

Analistas locales e internacionales ajustaron sus pronósticos para el dólar y la inflación tras las elecciones presidenciales (Reuters)

El mercado argentino permanece atento frente a las nuevas estimaciones de dólar e inflación para los años 2026 y 2027, a partir de las últimas publicaciones del LatinFocus Consensus Forecast. El relevamiento, que reúne la opinión de principales analistas locales y extranjeros, contempla actualizaciones en el contexto de los recientes acontecimientos electorales y el desempeño de la economía nacional. Según el informe, las proyecciones en torno al tipo de cambio presentan una tendencia de apreciación del peso en el último mes, junto con una baja en las expectativas de inflación, mientras que existe una alta dispersión entre los pronósticos recabados.

De acuerdo con LatinFocus, el pronóstico de consenso para el dólar oficial al cierre de 2026 asciende a 1.746 pesos argentinos por unidad, mientras que para 2027 la estimación llega a 1.947 pesos. Este rango refleja la evolución reciente en las expectativas del mercado, que sostuvo un salto respecto a tres meses atrás, pero ajustó a la baja los valores previstos durante el último mes. Hace treinta días, el panel proyectó un tipo de cambio de 1.774 pesos para el cierre de 2026 y de 1.984 pesos para fines de 2027. Noventa días antes, las cifras iban de 1.666 a 1.822 pesos, respectivamente. El documento atribuye la reciente fortaleza de la moneda local al efecto inmediato de las elecciones nacionales y a señales de confianza que generó la administración entrante.

El informe explica: “El peso se fortaleció desde el triunfo de Javier Milei en las elecciones. Al 28 de noviembre, el peso cotizó a 1.450,5 por dólar, con una apreciación mensual de 1,5%. En el mercado paralelo (‘blue’), el valor fue de 1.435 por dólar, una mejora de 2,4% frente al mes previo”. El reporte consignó que ambos tipos de cambio retomarían una trayectoria de debilitamiento hacia finales de 2026, debido a que el diferencial de inflación respecto de Estados Unidos y el nivel de tasas de interés presionan sobre los fundamentos de la moneda.

Diversos consultores aportaron sus estimaciones individuales al LatinFocus. Oxford Economics proyectó para diciembre de 2026 un dólar a 2.020 pesos y a 2.526 para el cierre de 2027. MAPFRE Economics situó sus pronósticos en 2.141 y 2.667 pesos. Invecq Consulting estableció 2.000 pesos para 2026 sin aporte para 2027. Fitch Ratings ubicó el valor en 2.215 pesos al cierre de 2026 y 2.613 pesos para un año después. Por su parte, consultoras locales como Ecolatina calcularon 1.800 y 2.400, Empiria Consultores 1.825 y 1.953, y Banco Galicia 1.610 y 1.761 pesos. El abanico resultante deja las expectativas para 2026 en un rango definido entre 1.335 pesos (Barclays Capital) y 2.215 pesos (Fitch Ratings), con una mediana que ronda los 1.730 pesos.

En el mismo análisis, LatinFocus evaluó el desempeño del tipo de cambio paralelo y remarcó que, tras una mejora a lo largo de noviembre, tanto la cotización oficial como la no oficial podrían reanudar su caída relativa frente al dólar hacia el fin del próximo año. El informe enfatizó que “mucho dependerá del éxito de Milei en impulsar reformas estructurales; fracasar podría precipitar nueva presión cambiaria”.

El panorama de inflación también muestra revisiones respecto a meses precedentes. Según el consenso LatinFocus, la estimación anual de inflación para 2026 se ubica en 23,9%, una baja de 0,4 puntos frente a la encuesta previa, y para 2027 alcanza 15%. En ambos casos, el ajuste se vincula con los movimientos en las expectativas tras los comicios y la respuesta de los mercados internos. Las variaciones mensuales indican que, si bien predomina la tendencia decreciente, los analistas aún advierten riesgos latentes asociados con la estabilidad de precios.

La dispersión de previsiones entre las principales consultoras extranjeras y locales sobresale en el relevamiento. Algunas firmas, como Fitch Ratings y MAPFRE Economics, anticipan escenarios de depreciación más acelerada y mayor inflación, mientras otros panelistas, como Barclays Capital y Credicorp Capital, sostienen perspectivas relativamente más optimistas en términos de cotización e incremento de precios. LatinFocus indica que el rango amplio en las expectativas responde a la elevada incertidumbre que atribuyen los expertos a la evolución de la política económica.

El análisis del consenso también incluyó previsiones para otros indicadores relevantes. Para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, la mediana del panel se elevó a 3,1%, lo que implica una suba de 0,2 puntos en el último mes. En 2027, el crecimiento previsto asciende a 3,2%. La tasa de desempleo estimada para los dos próximos años rondará el 7%, sin variaciones relevantes respecto de las proyecciones previas. En materia de balanza fiscal, las previsiones apuntan a un saldo neutral tanto en 2026 como en 2027.

LatinFocus, en su análisis de las reservas internacionales, advirtió un ciclo de ajuste bajista. Para 2026, el consenso del panel ubica el stock en torno a los 48.600 millones de dólares, una cifra menor a la de la encuesta anterior, ubicada en 52.200 millones. Para finales de 2027, las expectativas marcan 54.000 millones, valor inferior a los 58.500 millones que anticiparon los analistas un mes antes. Simultáneamente, el reporte señala que la cuenta corriente del país reflejaría déficits acotados, con relación al producto, y prevé un saldo comercial de 8.900 millones de dólares en 2026 y de 10.200 millones de dólares en 2027.

La variación en las proyecciones surgió como resultado de la lectura que el mercado realizó de los últimos movimientos electorales, la perspectiva del nuevo gobierno y las primeras medidas de política anunciadas. Los pronósticos de consumo privado y de inversión fija muestran una leve tendencia positiva para 2026 y 2027, al tiempo que las previsiones de crecimiento de importaciones y exportaciones ubican su expansión entre el 5,7% y el 7,1% anual para el bienio considerado.

A lo largo del informe, LatinFocus enfatiza la influencia determinante del contexto político. El informe repitió que el éxito o el fracaso en la implementación de reformas estructurales por parte de la administración determinará la trayectoria cambiaria e inflacionaria del período analizado.

La tasa de interés local, otra de las variables de seguimiento para los analistas, recibió proyecciones de descenso tras las elecciones, con estimaciones de cierre de 2026 en 19,14% y de 2027 en 14,08%. LatinFocus señala que la tendencia responde a un contexto de menor presión financiera y búsqueda de alineamiento con el resto de las variables macroeconómicas.

La información de LatinFocus también muestra que la deuda pública apunta a una disminución relativa: se estimó en 71,7% del Producto para 2026. El reporte publicado incluyó el detalle de la variación en cada indicador respecto de las encuestas de treinta y noventa días antes, además del desglose por consultora de cada variable. La amplitud en la dispersión de expectativas entre firmas refleja la complejidad del escenario y la falta de consenso respecto a la magnitud de los principales desafíos económicos para el próximo bienio.

En lo que respecta al segmento de exportaciones, la expectativa de LatinFocus para 2026 es de crecimiento de 5,7% con una leve mejora respecto a la estimación previa. Las importaciones presentan una proyección expansiva cercana al 7% para el mismo período, influenciadas por la anticipada reactivación del consumo interno y la inversión.

Si bien el informe evitó referencias a pronósticos promedio para el tipo de cambio, LatinFocus aclaró que sus previsiones refieren al valor al cierre de cada año calendario, tanto para 2026 como para 2027. De ese modo, el reporte permitió comparar en forma directa los cambios recientes en las expectativas para ambas variables centrales del panorama económico local.

LatinFocus incluyó la opinión de especialistas de Oxford Economics, MAPFRE Economics, Invecq Consulting, Fitch Ratings, Ecolatina, Empiria Consultores, Banco Galicia, ABECEB, Allianz, Barclays Capital, Pezco Economics, Eco Go, EIU, Santander y Credicorp Capital. El reporte se nutre de un panel diverso y da cuenta de la multiplicidad de perspectivas técnicas ante un escenario signado por la volatilidad. Sin presentar juicios o interpretaciones particulares, el relevamiento agrupó datos cuantitativos y detalla la variedad de posturas en relación a la magnitud de los cambios proyectados.