Economía

Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares

El ajuste se basó en el índice de inflación informado por el INDEC. Además, establecieron los valores mínimos y máximos para todas las prestaciones

Guardar
El organismo publicó en Boletín
El organismo publicó en Boletín Oficial la composición de los nuevos valores para diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los aumentos que correrán a partir de diciembre para las jubilaciones, pensiones y las asignaciones familiares. La medida se hizo efectiva, a través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas este jueves, y responde a las actualizaciones mensuales basadas en la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC), elaborado por el INDEC.

A través de la resolución 359/2025, el Gobierno actualizó el monto de los haberes de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), para el período correspondiente a diciembre de 2025.

El ajuste determinado en esta oportunidad fue del 2,34% sobre los valores vigentes, en función de las variaciones del IPC registradas en octubre. De esta manera, el haber mínimo garantizado para los jubilados pasará a ser de $340.879,59, mientras que el haber máximo se fijará en $2.293.796,92. En tanto, la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01.

La resolución también detalló que el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará, a partir de diciembre, en $155.936,86; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será de $272.703,67.

Además, este mes incluye el pago del aguinaldo, por lo que, teniendo en cuenta a su vez el bono de $70.000, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38
  • Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

Asignaciones familiares

Mediante la resolución 361/2025, la ANSES también ajustó los montos y los límites de ingresos de las asignaciones familiares que otorga el Estado nacional. El incremento será el mismo que se aplicó sobre los beneficiarios del sistema previsional. También se actualizaron en igual proporción los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso y el monto a percibir.

A su vez, el Gobierno aclaró que cualquier integrante del grupo familiar que supere los $2.511.024 excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones, aunque la suma total no sobrepase el máximo estipulado en los nuevos anexos.

Asignación por Hijo y Prenatal

  • IGF hasta $948.361:
    • Valor General: $61.252
    • Zona 1: $61.252
    • Zona 2: $132.075
    • Zona 3: $122.329
    • Zona 4: $132.075
  • IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
    • Valor General: $41.316
    • Zona 1: $54.568
    • Zona 2: $81.734
    • Zona 3: $108.691
    • Zona 4: $108.691
  • IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800:
    • Valor General: $24.990
    • Zona 1: $49.184
    • Zona 2: $73.805
    • Zona 3: $98.219
    • Zona 4: $98.219
  • IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048:
    • Valor General: $12.892
    • Zona 1: $25.209
    • Zona 2: $37.728
    • Zona 3: $49.920
    • Zona 4: $49.920

Asignación por Nacimiento (sin tope de IGF)

  • Valor General y todas las zonas: $71.396

Asignación por Adopción (sin tope de IGF)

  • Valor General y todas las zonas: $426.877

Asignación por Matrimonio (sin tope de IGF)

  • Valor General y todas las zonas: $106.904

Asignación por Ayuda Escolar Anual (sin tope de IGF)

  • Valor General: $42.039
  • Zona 1: $56.075
  • Zona 2: $70.135
  • Zona 3: $83.797
  • Zona 4: $83.797

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $948.361:
    • Valor General: $199.434
    • Zona 1: $199.434
    • Zona 2: $298.860
    • Zona 3: $398.364
    • Zona 4: $398.364
  • IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
    • Valor General: $141.086
    • Zona 1: $192.376
    • Zona 2: $288.286
    • Zona 3: $384.256
    • Zona 4: $384.256
  • Desde IGF $1.390.864,01:
    • Valor General: $89.043
    • Zona 1: $185.221
    • Zona 2: $277.602
    • Zona 3: $370.027
    • Zona 4: $370.027

Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad (sin tope de IGF)

  • Valor General: $42.039
  • Zona 1: $56.075
  • Zona 2: $70.135
  • Zona 3: $83.797
  • Zona 4: $83.797

Definición de Zonas

  • Valor General: Resto del país no comprendido en zonas especiales.
  • Zona 1: Todas las localidades de La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos designados de Formosa, Mendoza y Salta.
  • Zona 2: Provincia del Chubut.
  • Zona 3: Departamentos específicos de Catamarca, Jujuy y Salta vinculados a actividad minera.
  • Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Temas Relacionados

JubilacionesANSESINDECSIPAPensionesAsignaciones familiaresPBUPUAMúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más baratos en un mercado que cambiará en 2026

Toyota y Volkswagen son las marcas que lideran las ventas de autos 0km en Argentina. Ambos apostaron por un B-SUV como su modelo de mayor volumen para el año próximo. El abanico de opciones y sus precios

Cuáles son y cuánto cuestan

Dakota: cómo es y cuánto vale la primera pick-up RAM que se fabrica en Argentina

Se lanzó la segunda camioneta mediana que Stellantis produce en Córdoba y que representa el desembarco de la marca americana en la industria local

Dakota: cómo es y cuánto

JP Morgan ubicó a Vaca Muerta entre los motores globales del petróleo: prevé dos años de fuerte expansión

El banco estadounidense anticipó incrementos relevantes de extracción, apoyados en obras críticas y un escenario internacional marcado por mayor provisión, ajustes de oferta y variaciones de inventarios

JP Morgan ubicó a Vaca

Tasas, inflación y dólar: la estrategia del Gobierno detrás de la última licitación de deuda en pesos

El Tesoro renovó casi el 100% de los vencimientos en la subasta del miércoles y liberó una porción menor de pesos al mercado. Cómo operaron los inversores

Tasas, inflación y dólar: la

Se renuevan las apuestas por las acciones argentinas y en el mercado empiezan a hablar de un “súper ciclo” para 2026

Hay optimismo por la recuperación económica y la expectativa es a una fuerte reaparición del crédito luego de algunos meses de estancamiento. El Merval debería subir 32% para llegar al pico en dólares de enero

Se renuevan las apuestas por
DEPORTES
Es una figura del deporte

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo

Importante avance para el proyecto de ampliación de la Bombonera que impulsa Juan Román Riquelme en Boca Juniors

En medio de la renovación del plantel, los 12 futbolistas que deben volver a River Plate

“River está hecho pedazos”: el lapidario análisis de un ídolo de Boca sobre el presente del equipo de Marcelo Gallardo

Malas noticias para River Plate tras la eliminación de Lanús: la única chance que le quedó para clasificarse a la Libertadores 2026

TELESHOW
El Mono de Kapanga: “No

El Mono de Kapanga: “No tenía ganas de morirme todavía”

Martín Fierro de Cable 2025: nominados, conductores y todo lo que hay que saber sobre la ceremonia

Pergolini le contó a Valeria Lynch cómo reaccionó a su romance con Mariano Martínez de Attaque 77: “Viste a quién se come”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

De Soledad Silveyra a Julieta Ortega, las figuras que celebraron el lanzamiento de la temporada teatral de Mar del Plata 2026

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Supremo de Brasil

El Tribunal Supremo de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por presunta obstrucción en la investigación del intento de golpe de Estado de su padre

Nasry Asfura agradeció el apoyo de Trump en la antesala de las elecciones en Honduras: “Firmes para defender nuestra democracia”

Trump anunció que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026 por los “terribles abusos” contra los derechos humanos en el país

Paz declaró que las medidas como el impuesto a las grandes fortunas generaron un aislamiento económico en Bolivia

Macron anunciará la restauración voluntaria del servicio militar para reforzar la defensa de Francia ante la amenaza rusa