Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares

El organismo publicó en Boletín Oficial la composición de los nuevos valores para diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los aumentos que correrán a partir de diciembre para las jubilaciones, pensiones y las asignaciones familiares. La medida se hizo efectiva, a través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas este jueves, y responde a las actualizaciones mensuales basadas en la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC), elaborado por el INDEC.

A través de la resolución 359/2025, el Gobierno actualizó el monto de los haberes de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), para el período correspondiente a diciembre de 2025.

El ajuste determinado en esta oportunidad fue del 2,34% sobre los valores vigentes, en función de las variaciones del IPC registradas en octubre. De esta manera, el haber mínimo garantizado para los jubilados pasará a ser de $340.879,59, mientras que el haber máximo se fijará en $2.293.796,92. En tanto, la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01.

La resolución también detalló que el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará, a partir de diciembre, en $155.936,86; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será de $272.703,67.

Además, este mes incluye el pago del aguinaldo, por lo que, teniendo en cuenta a su vez el bono de $70.000, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

Jubilación máxima : $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

Asignaciones familiares

Mediante la resolución 361/2025, la ANSES también ajustó los montos y los límites de ingresos de las asignaciones familiares que otorga el Estado nacional. El incremento será el mismo que se aplicó sobre los beneficiarios del sistema previsional. También se actualizaron en igual proporción los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso y el monto a percibir.

A su vez, el Gobierno aclaró que cualquier integrante del grupo familiar que supere los $2.511.024 excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones, aunque la suma total no sobrepase el máximo estipulado en los nuevos anexos.

Asignación por Hijo y Prenatal

IGF hasta $948.361: Valor General: $61.252 Zona 1: $61.252 Zona 2: $132.075 Zona 3: $122.329 Zona 4: $132.075

IGF de $948.361,01 a $1.390.864: Valor General: $41.316 Zona 1: $54.568 Zona 2: $81.734 Zona 3: $108.691 Zona 4: $108.691

IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800: Valor General: $24.990 Zona 1: $49.184 Zona 2: $73.805 Zona 3: $98.219 Zona 4: $98.219

IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048: Valor General: $12.892 Zona 1: $25.209 Zona 2: $37.728 Zona 3: $49.920 Zona 4: $49.920



Asignación por Nacimiento (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $71.396

Asignación por Adopción (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $426.877

Asignación por Matrimonio (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $106.904

Asignación por Ayuda Escolar Anual (sin tope de IGF)

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $948.361: Valor General: $199.434 Zona 1: $199.434 Zona 2: $298.860 Zona 3: $398.364 Zona 4: $398.364

IGF de $948.361,01 a $1.390.864: Valor General: $141.086 Zona 1: $192.376 Zona 2: $288.286 Zona 3: $384.256 Zona 4: $384.256

Desde IGF $1.390.864,01: Valor General: $89.043 Zona 1: $185.221 Zona 2: $277.602 Zona 3: $370.027 Zona 4: $370.027



Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad (sin tope de IGF)

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

Definición de Zonas

Valor General: Resto del país no comprendido en zonas especiales.

Zona 1: Todas las localidades de La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos designados de Formosa, Mendoza y Salta.

Zona 2: Provincia del Chubut.

Zona 3: Departamentos específicos de Catamarca, Jujuy y Salta vinculados a actividad minera.

Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.