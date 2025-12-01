Economía

Las exportaciones de soja se adelantaron por la baja de retenciones y cayeron a menos de USD 800 millones en noviembre

La reducción de los derechos de exportación aceleró la liquidación en los meses anteriores. En lo que va del año, no obstante, el campo ya trajo un 24% más que en 2024

FOTO DE ARCHIVO-Trabajador rural conduce una cosechadora en un campo de soja en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Matias Baglietto

El sector de la agroexportación argentina registró en noviembre un ingreso de USD 759,7 millones, una cifra que representa un 32% menos que en octubre, según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

La caída en relación a los meses anteriores obedeció a la decisión del Gobierno de ofrecer una baja temporaria en las retenciones para el sector, el que más divisas provee a través del comercio exterior, que incentivó un adelanto en las ventas tanto en octubre como en noviembre. Durante septiembre, esa medida determinó una liquidación récord de USD 7.107 millones.

“El mes de noviembre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación). El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre”, señaló el comunicado de CIARA-CEC.

El acumulado anual, no obstante, muestra una tendencia diferente a la registrada el mes pasado: entre enero y noviembre de 2025, el sector experimentó un incremento del 24% en sus liquidaciones respecto al mismo período de 2024. Los exportadores detallaron que “la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas”, según el informe.

“El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible”, explicaron ambas entidades en un comunicado recogido por CIARA y CEC.

Entre enero y noviembre de 2025, el sector experimentó un incremento del 24% en sus liquidaciones respecto al mismo período de 2024. REUTERS/Dane Rhys/Foto de archivo

Las entidades advirtieron que “las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y paraarancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países”, según el comunicado difundido por CIARA-CEC.

Los dólares del campo

El aporte del sector agropecuario al ingreso de divisas volverá a cobrar relevancia para las cuentas públicas, impulsado principalmente por la mejora del precio internacional de la soja y por mayores volúmenes esperados de maíz y trigo para la campaña 2025/26. Según un informe de la consultora LCG, la combinación de mejores cotizaciones y mayor producción permitirá que el valor total de la cosecha aumente en torno a USD 4.000 millones.

De acuerdo con el relevamiento, “el futuro de la soja para mayo de 2026 en la Bolsa de Chicago pasó de un promedio de USD/Tn 390 entre enero y septiembre a USD/Tn 420 en los últimos días, lo que representa una suba del 8%”. El movimiento alcista se produjo tras el acuerdo entre China y Estados Unidos, que reactivó las compras de soja norteamericana y generó un impacto directo en las cotizaciones globales.

Si bien para la Argentina se proyecta una producción menor de soja respecto del ciclo previo, el aumento del precio más que compensa el recorte en volumen. LCG estima que la cosecha de soja 2025/26 será de 47 millones de toneladas, frente a los 49,5 millones de toneladas del año anterior. Aun así, el efecto precio genera un incremento significativo en el valor de la producción: “En total, sólo por efecto precio, el valor de la producción de soja aumentaría USD 1.400 millones”, planteó la consultora.

