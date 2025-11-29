Economía

Mejoraron las expectativas del turismo local tras el fin de semana largo: subió la ocupación y hay más optimismo para el verano

Empresarios y funcionarios prevén una temporada estival superior a lo esperado. Destacan los beneficios de las promociones ante el encarecimiento de destinos internacionales

Las promociones están ayudando a
Las promociones están ayudando a impulsar el turismo interno

La mejora en las expectativas del sector turístico se consolida tras un fin de semana largo marcado por altos niveles de ocupación. Empresarios y funcionarios anticipan que la próxima temporada de verano superará las reservas y el movimiento de enero y febrero de 2025.

En las semanas previas, prevalecía la cautela ante la incertidumbre por la cantidad de turistas que recorrerían el país, ya que las vacaciones se están programando con poca anticipación.

Las campañas agresivas de descuentos y promociones y el encarecimiento de los países limítrofes para los argentinos podrían impulsar el turismo interno, aunque algunos destinos internacionales todavía resultan más económicos.

Por ello, en el sector piden al Gobierno una baja importante de impuestos para mejorar la competitividad.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional viajaron 1.694.000 personas por distintos puntos del país, un 21% más que en el mismo feriado de 2024.

La estadía promedio fue de 2,3 noches, un 15% por encima del año previo, cuando el fin de semana largo tuvo solo tres días.

En relación al gasto, cada visitante desembolsó en promedio $91.317 por día, monto que en términos reales refleja una caída del 3,7% interanual. Este retroceso confirma un comportamiento de mayor austeridad que el año anterior. De todas maneras, se sostuvieron los consumos en rubros esenciales como gastronomía, alojamiento y transporte.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, destacó los resultados del feriado, teniendo en cuenta que la ocupación alcanzó el 80%. “El éxito de este fin de semana nos confirma que se viene una excelente temporada de verano”, aseguró.

El éxito de este fin de semana nos confirma que se viene una excelente temporada de verano (Scioli)

El funcionario aseguró: “El calendario del año próximo será muy intenso en actividades turísticas y eventos deportivos. Vamos a tener presencia en todas las ferias internacionales de turismo”.

Según el Observatorio Argentino de Turismo, entre los destinos más buscados figuran la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Tandil; Cariló; Mar de las Pampas, Mendoza, San Rafael, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú.

Particularmente Mar del Plata registró un récord histórico de turistas: llegaron 158.775 visitantes, un 37,9% más que en el mismo período del año anterior.

Mar del Plata registró un
Mar del Plata registró un récord histórico de turistas durante el fin de semana largo (Emturyc)

Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), dijo a Infobae que el fin de semana largo pasado fue récord en muchos destinos del país, con una ocupación que superó el 80% e incluso fue plena en algunos puntos emblemáticos.

“Anticipamos que la temporada de verano será muy positiva. Vamos a seguir impulsando beneficios como los del programa ‘Elegí Argentina’ que tiene promociones en parques nacionales, trenes argentinos, Aerolíneas Argentinas, ómnibus de larga distancia, parques de atracciones y alojamientos, entre otros servicios turísticos”, precisó.

Además, resaltó que habrá cuotas para viajar por el país con el Banco Nación y otras entidades.

Anticipamos que la temporada de verano será muy positiva. Vamos a seguir impulsando beneficios como los del programa ‘Elegí Argentina’ (Teruel)

Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), atribuyó el cambio de expectativa al aumento de los precios en Brasil y la menor apreciación del peso en Argentina, dado que el tipo de cambio subió 20 por ciento.

“El fin de semana largo no es representativo de lo que puede suceder en el verano, pero creemos que vamos a tener una mejor temporada que en 2025″, explicó.

Aldo Elías, vicepresidente de la
Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), atribuyó el cambio de expectativas al aumento de precios en Brasil y a la menor valorización del peso en Argentina (Foto: AP)

Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), sostuvo: “Que distintos destinos del país hayan superado el 80% de ocupación durante el último fin de semana largo es, sin duda, una antesala de lo que anticipamos como una gran temporada turística para las vacaciones de verano“.

El gran desafío es aumentar el turismo receptivo. Es la prioridad de nuestro plan de trabajo (Scioli)

“Las consultas y reservas están en aumento y la preferencia por viajes más cortos durante todo el año hace que se puedan elegir múltiples destinos y se potencien los no tradicionales”, afirmó Deyá.

Cabe mencionar que Scioli les pidió a los operadores que promocionaran Argentina como un “destino seguro” y con “estabilidad económica”. El funcionario puntualizó que el gran desafío es promover el turismo receptivo.

