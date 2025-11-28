ANSES: quiénes cobran hoy, 28 de noviembre

ANSES finaliza el calendario de pagos de noviembre con haberes, bonos y asignaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales (ANSES)

Este viernes 28, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza el calendario de pagos de noviembre para los distintos grupos de beneficiarios en Argentina. El cronograma define la fecha de cobro según la terminación del DNI, lo que ordena el acceso a haberes y asignaciones de manera eficiente.

Quiénes cobran hoy, 28 de noviembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

Reciben su pago los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y cuyo Documento Nacional de Identidad finaliza en ocho (8) o nueve (9). Este grupo completa el ciclo de pagos iniciado el 20 de noviembre, según el cronograma basado en la terminación del documento.

Plan de Desempleo 1

Los titulares del Plan de Desempleo 1 con DNI terminado en ocho (8) o nueve (9) cobran en esta jornada, concluyendo el calendario mensual de este programa.

Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento (segunda quincena)

Quienes acceden a asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento correspondientes a la segunda quincena pueden comenzar a percibir su prestación. El período de cobro para estos casos se extiende del 26 de noviembre al 10 de diciembre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI terminado en 8 o 9 cobran hoy según el cronograma oficial de ANSES (ANSES)

El calendario oficial, basado en la terminación del DNI, distribuye los pagos de modo que posibilita una organización práctica y directa para cada beneficiario.

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2025

En noviembre, los haberes de ANSES incorporan los últimos aumentos por movilidad y refuerzos extraordinarios para sostener el poder de compra de jubilados y pensionados. El haber mínimo de jubilación se encuentra en $333.150, resultado directo de la actualización por movilidad y el reajuste inflacionario.

A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, de modo que el ingreso total garantizado asciende a $403.150 para quienes reciben la mínima. El refuerzo se mantiene desde marzo y se extiende a quienes, con sus haberes y el bono, no alcanzan ese piso. Así, ANSES otorga un adicional proporcional para cubrir el monto mínimo sin necesidad de trámites extra.

En el resto de las prestaciones:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.520

Pensiones No Contributivas (PNC): $233.252

El haber mínimo de jubilación en noviembre es de $333.150, con un bono extraordinario de $70.000 que eleva el ingreso garantizado a $403.150

Si la combinación de haber y bono no supera los $403.150, se abona un refuerzo para cumplir con ese ingreso. El haber máximo se ubica en $2.241.788,48 y no incluye bonos, al encontrarse por encima del umbral de asistencia.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2025

Las asignaciones familiares y universales de noviembre reflejan la última revisión por ley de movilidad, con descuentos y retenciones actuales.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $120.066 por hijo menor de edad.

AUH por discapacidad: $389.808 mensuales, ajustado en cada liquidación.

Asignación Universal por Embarazo: $120.066, bajo las mismas condiciones que la AUH.

Asignación familiar por hijo (primer tramo): $59.862 para trabajadores en relación de dependencia.

Ayuda escolar anual: $42.922 por hijo en edad escolar.

Nacimiento: $69.776.

Adopción: $417.197.

Complemento por compra de leche: $40.000 mensuales para familias con hijos menores de tres años que reúnen los requisitos del programa.

La información oficial destaca que el calendario incluye haberes, bonos y el detalle de plazos, permitiendo que los beneficiarios organicen el cobro sin gestiones adicionales ni demoras.