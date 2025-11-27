Economía

¿Nueva tensión?: hay dudas en el equipo económico sobre la capacidad de pago de las provincias que se endeudan en el exterior

A pesar de que Javier Milei lo festejó, algunos sectores del Gobierno no están cómodos con que los distritos coloquen deuda en moneda extranjera. Las definiciones sobre Ingresos Brutos

Argentina's Economy Minister Luis Caputo
Argentina's Economy Minister Luis Caputo and Central Bank's President Santiago Bausili arrive for a press conference following a staff-level agreement with the International Monetary Fund (IMF) on the latest review of the country's $44 billion debt program, at the Economy Ministry building in Buenos Aires, Argentina, January 10, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

A pesar de los efectos positivos que tuvo en el riesgo país la semana pasada, el equipo económico se mostró disconforme con que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) salgan a tomar deuda en los mercados internacionales, más allá de que el la colocación fue festejada por el propio presidente, Javier Milei.

“Ojalá que no”, contestó un alto funcionario del equipo económico a Infobae cuando se lo consultó respecto a la próxima salida de Santa Fe a los mercados internacionales de deuda entre USD 700 millones y USD 1.000 millones, que se proyecta para la semana que viene. “¿Dónde se vio en el mundo que las provincias salgan a tomar deuda? No son generadoras de dólares y en la mayoría de los casos después terminan reestructurándola”, comentó mientras intentaba recordar qué provincia en la historia pagó en tiempo y forma.

Publicación en la red social
Publicación en la red social X del presidente Javier Milei sobre la emisión de deuda por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La declaración se da luego de que la semana pasada, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) emitió una nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones, a una tasa de 7,8%, una de las más bajas de su historia crediticia y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos. “Felicitaciones Jorge Macri por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos. VLLC!“.

“Esta semana no por Thanksgiving, hay dos días feriados. No está definida la fecha aún”, comentó a Infobae una fuente cercana al gobernador Maximiliano Pullaro. Y pese a la disconformidad de la alta fuente del equipo económico, ya cuentan con la autorización para hacerlo.

Noticia en desarrollo...

