Se enfría el consumo: cayeron las ventas en supermercados y mayoristas

Los datos oficiales de septiembre muestran un panorama negativo. El consumo masivo perdió dinamismo, con caídas interanuales en ambos canales y un deterioro más marcado en el sector mayorista

Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a mostrar retrocesos durante septiembre, según los informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ambos casos, los datos reflejan caídas interanuales, lo que confirma que el consumo masivo atraviesa un nuevo período de enfriamiento.

En el caso de los supermercados, el organismo estadístico informó que las ventas a precios constantes registraron en el noveno mes del año una disminución de 0,8% interanual. Además, el indicador desestacionalizado mostró una baja de 0,2% respecto de agosto, mientras que la serie tendencia-ciclo también cayó 0,4% mensual.

En cuanto al acumulado de los primeros nueve meses del año, el Indec destacó que las ventas reales presentan todavía un saldo positivo de 2,7% frente al mismo período de 2024. Sin embargo, la desaceleración en los últimos meses comenzó a erosionar ese crecimiento.

El desempeño por rubro

En valores corrientes —es decir, sin ajustar por inflación— las ventas en supermercados totalizaron $1.962.362 millones, con un avance de 23,8% interanual. Esta suba responde en gran medida al incremento de precios, ya que la variación real mostró un retroceso.

Entre los rubros con mayores aumentos nominales, el informe resaltó a “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con un crecimiento de 53,4%; seguido por “Carnes”, con 45,2%; y “Alimentos preparados y rotisería”, con 35,2%. Los artículos de “Almacén”, que representan el 28,1% de la facturación total, se incrementaron 24,2% interanual.

En cuanto al comportamiento por medios de pago, las compras con tarjeta de crédito concentraron el 44,1% del total, con ventas por $865.406 millones, lo que representa una variación de 20,5% interanual. Le siguieron las tarjetas de débito (26,4% del total, 21,6% interanual) y el efectivo (16,2%, 17,5%). Por otra parte, los “otros medios de pago”, que incluyen billeteras virtuales, QR y vales, aumentaron 53,2%, con $260.981 millones, siendo el segmento de mayor dinamismo nominal.

Las ventas presenciales en salones de ventas representaron el 96,5% del total, con $1.894.031 millones y un alza nominal de 23,4%. Las compras online avanzaron 34,8%, aunque su participación se mantuvo en niveles bajos: 3,5%.

A nivel jurisdiccional, los mayores incrementos nominales se registraron en Catamarca (35,3%), Neuquén (30,4%), Río Negro (29,8%), Resto de Buenos Aires (27,8%) y Tierra del Fuego (27,1%). La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, mostró una suba nominal de 25,4%.

Caída en autoservicios mayoristas

El enfriamiento del consumo también se reflejó en los autoservicios mayoristas. Según el Indec, las ventas a precios constantes registraron en septiembre una disminución de 13,1% interanual, un retroceso considerablemente más profundo que el observado en los establecimientos minoristas. La serie desestacionalizada mostró una baja mensual de 5,2%, mientras que la serie tendencia-ciclo cayó 1,5%.

“El acumulado enero-septiembre de 2025 registra una caída de 7,4% respecto a igual período de 2024”, indicó el informe oficial.

En valores corrientes, las ventas mayoristas sumaron $287.852 millones, lo que implicó un incremento nominal de 7,9% frente a septiembre del año pasado. Entre los rubros con mayores subas se destacaron “Carnes”, con un alza de 29,9%; “Panadería”, con 15,6%; “Bebidas”, con 13,3%; y “Almacén”, con 12,4%. En contraste, se registraron caídas nominales en “Electrónicos y artículos para el hogar” (-18,7%) y en “Artículos de limpieza y perfumería” (-0,4%).

En el desglose por medios de pago, las operaciones abonadas con “otros medios” —como billeteras virtuales, QR o vales— crecieron 62,5% interanual, alcanzando una participación del 32,9% sobre el total. Las compras con tarjeta de crédito avanzaron 2,4%, mientras que las realizadas en efectivo y con tarjeta de débito retrocedieron 6,8% y 21,2%, respectivamente.

Las ventas nominales cayeron 11,4% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero crecieron 2,2% en los 24 partidos del Gran Buenos Aires y 13,1% en el resto del país.

