Economía

Deuda millonaria: la UIA volvió a reclamar a las provincias por los saldos a favor de Ingresos Brutos

La entidad advierte por la pérdida de competitividad que genera la inmovilización de estos fondos. El promedio por empresa supera los $700 millones

Guardar
Martín Rapallini, titular de la
Martín Rapallini, titular de la UIA. Fotografía: Jaime Olivos

El impacto de los saldos a favor de Ingresos Brutos sobre la liquidez de las empresas industriales argentinas se intensificó en los últimos meses y genera malestar entre los industriales.

Según un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), el saldo promedio por empresa alcanza los $719 millones, mientras que en el sector industrial la cifra se elevó a $805 millones. Esto representa un incremento interanual del 86% a marzo, muy por encima del aumento del 56% registrado en el Índice de Precios al Consumidor durante el mismo período.

El informe realizado por el área tributaria de la central fabril había sido presentado en el marco de la 31° Conferencia Industrial y fue reproducido la semana pasada por Infobae. Pero ayer la entidad volvió a insistir sobre el tema, tras el encuentro mensual de la Junta Directiva, tras la cual se emitió un comunicado de prensa.

La acumulación de estos saldos a favor, que ocurre cuando una empresa paga al fisco más de lo que corresponde por el impuesto a los Ingresos Brutos, genera una serie de dificultades operativas.

La acumulación de estos saldos
La acumulación de estos saldos a favor ocurre cuando una empresa paga al fisco más de lo que corresponde por el impuesto a los Ingresos Brutos - crédito Freepik

Estos fondos, que podrían destinarse al pago de otros tributos, inversiones o necesidades operativas, permanecen inmovilizados, restringiendo la capacidad de maniobra de las compañías. Para la UIA, esta situación implica que el sector público utiliza recursos empresariales, limitando la productividad y la competitividad de la industria.

El relevamiento de la UIA también detalló la distribución geográfica de los saldos a favor: el 54% se acumula en provincias donde las empresas no poseen establecimientos, y nueve jurisdicciones concentran el 87% del total. En particular, Misiones concentra el 30,5% de los saldos a favor, seguida por la provincia de Buenos Aires con el 22,5% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 13,5%.

Saldos a favor de ingresos
Saldos a favor de ingresos brutos por ubicación geográfica (UIA)

La UIA subrayó: “Esta situación constituye un perjuicio directo para el sector productivo: se trata de capital de trabajo inmovilizado, que no puede destinarse al pago de otros impuestos, inversiones o necesidades operativas. En la práctica, implica que los fiscos provinciales terminan financiándose a costa de la liquidez empresarial, lo que afecta la productividad y la competitividad”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, abordó la cuestión en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde afirmó: “Le digo que nos den una mano con Ingresos Brutos. Todos lo tenemos claro, nosotros desde el Estado, que el impuesto al cheque y retenciones son los peores, y los gobernadores tienen clarísimo que Ingresos Brutos es el peor de los impuestos, peores que los otros dos que nombré”.

Pero para muchas provincias este tributo representa el 80% de sus ingresos, lo que convierte cualquier intento de reducción en un desafío que requerirá una reforma tributaria.

Para muchas provincias IIBB representa
Para muchas provincias IIBB representa el 80% de sus ingresos (Canva)

La UIA también reiteró su preocupación por la tendencia a la creación de nuevas tasas municipales o el aumento de las ya existentes, lo que incrementa el llamado “costo argentino” y deteriora la competitividad de la industria nacional.

Según la entidad, “la proliferación de tasas municipales en diversas provincias, junto con la presión adicional de Ingresos Brutos y la no devolución de saldos, presionan aún más los costos financieros y económicos de la industria en un contexto de actividad amesetada y tensiones en la cadena de pagos”.

La problemática de los saldos a favor no se limita al sector industrial. Los exportadores también manifestaron su descontento ante la reciente Resolución 1834/2025 del Ministerio de Economía, que instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a permitir que, hasta el 1 de marzo de 2026, los exportadores puedan dolarizar los saldos adeudados acumulados al 31 de octubre de 2025.

La medida abarca los saldos de libre disponibilidad y los reintegros de exportación, pero los fondos estarán disponibles recién a partir del 1 de enero de 2027.

La Cámara de Exportadores (CERA) expresó su preocupación al respecto: “La resolución sorprende pues, de alguna manera, efectúa un reconocimiento tácito de imposibilidad de cumplir la deuda con los exportadores. El esquema opcional propuesto introduciría un diferimiento adicional a tasa cero en dólares, pero de costo financiero real para el sector privado, en muchos casos de sostenimiento imposible; esto a efectos de permitir que el Estado pueda postergar, aunque sea parcialmente, obligaciones que debiera cumplir en tiempo y forma”.

Temas Relacionados

ingresos brutosimpuestosúltimas noticiasuiaindustria

Últimas Noticias

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 26 de noviembre

El billete al público es ofrecido a $1.470 para la venta en el Banco Nación. El mayorista subió por cuarto día y revirtió la baja que arrastraba en el mes

Dólar hoy en vivo: a

El dueño de Piegari denunció que quedó al borde del cierre: “Tengo que dejar 100 empleados por un juicio laboral”

El empresario gastronómico enfrenta reclamos judiciales, restricciones bancarias y un embargo por una suma millonaria, mientras el futuro de sus trabajadores queda en suspenso

El dueño de Piegari denunció

Kicillof aplicará una alícuota del 9% de Ingresos Brutos a los bonos emitidos por el Gobierno nacional

A través de una modificación del Código Fiscal bonaerense, se dispone el pago del impuesto para los bancos que operen títulos nacionales, mientras se mantiene la exención para las emisiones de las provincias y municipios

Kicillof aplicará una alícuota del

El gigante cripto Tether se va de Uruguay: proyectaba inversiones por 500 millones de dólares

La multinacional tenía una granja de minería para la generación de activos digitales. Pero se quejaba de los altos costos de la energía eléctrica y sufrió cortes por falta de pago

El gigante cripto Tether se

ANSES: quiénes cobran hoy, 26 de noviembre

Los beneficiarios pueden consultar el calendario de pagos, que incluye haberes y bonos, montos actualizados y plazos para cobro de asignaciones, garantizando ingresos mínimos ajustados por movilidad e inflación

ANSES: quiénes cobran hoy, 26
DEPORTES
La nueva regla que impondrá

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

Lanús y Tigre definirán el último lugar para los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

TELESHOW
Vanina Escudero puso en marcha

Vanina Escudero puso en marcha su nueva vida, lejos de los medios y volcada a su profesión: “Perseverancia y amor”

La contundente respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si va a pasar las fiestas con sus hijos

El día que Daniel Grinbank llamó furioso a Mario Pergolini: “¿Pero qué te pasa?"

Quién fue el participante salvado por el jurado en MasterChef Celebrity: su insólito pedido

Brunenger mostró por primera vez cómo quedó su cuerpo tras el accidente en Panamericana: “Me reconstruyeron”

INFOBAE AMÉRICA

La obra completa de Borges

La obra completa de Borges regresa a las librerías

El plan para Ucrania debe ajustar detalles pero también una duda persistente: ¿Putin quiere la paz?

La tinta de los tatuajes podría alterar la respuesta a las vacunas, según un estudio científico

La Libertad Avanza inauguró su sede en Montevideo: pidieron un “método Bukele” para Uruguay

El gigante cripto Tether se va de Uruguay: proyectaba inversiones por 500 millones de dólares