Autorizaron a una aerolínea china para ofrecer vuelos que conecten Buenos Aires con Shanghai

Se trata de la empresa China Eastern Airlines Co., Ltd que explotará servicios regulares de transporte aéreo

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, formalizó la autorización a la empresa China Eastern Airlines Co., Ltd para la explotación de servicios regulares de transporte aéreo internacional de pasajeros y carga con la República Popular China. La decisión se publicó bajo la disposición 42/2025 tras completarse los trámites administrativos y jurídicos previstos en la normativa vigente.

De acuerdo con la normativa, la autorización “se fundamenta en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre el Gobierno argentino y el Gobierno chino, ratificado por la Ley 26.188, y en el Acta de Entendimiento vigente, que establece el marco bilateral para las operaciones aerocomerciales entre ambos países”, detalló el texto publicado este miércoles en Boletín Oficial.

Según indicaron desde la cartera económica, la empresa china operará servicios internacionales regulares que incluirán el transporte combinado de pasajeros y cargas en la ruta Puntos en China – Puntos Intermedios – Puntos en Argentina y regreso.

La medida indica que la firma cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos para la prestación de los servicios requeridos. Los documentos presentados ante la autoridad argentina acreditaron la designación de la empresa como transportadora por la autoridad aeronáutica de su país, en concordancia con los acuerdos bilaterales. “La empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos”, confirmó el texto.

Además, explicó que la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió el dictamen favorable para la habilitación, dentro del ámbito de sus competencias técnicas y regulatorias.

El acto administrativo fue refrendado por la intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía, en cumplimiento del proceso legal correspondiente.

En cumplimiento de lo dispuesto, la resolución instruye la notificación a China Eastern Airlines Co., Ltd y la comunicación a la Administración Nacional de Aviación Civil, habilitando la posibilidad de iniciar operaciones en las rutas mencionadas, bajo la mencionada modalidad combinada. La Subsecretaría de Transporte Aéreo también dispuso dar intervención a la Dirección Nacional del Registro Oficial para la publicación formal y archivo del expediente, tal como indica el proceso administrativo habitual en estos casos.

El jueves de la semana pasada, el Gobierno nacional autorizó a Plus Ultra Líneas Aéreas a operar vuelos regulares y no regulares para pasajeros y carga en la ruta entre Buenos Aires y Madrid. La autorización, publicada en el Boletín Oficial bajo la disposición 40/2025, indicó que la compañía española cumplió con los requisitos legales y administrativos necesarios para operar en el país.

Así, la empresa iniciará su servicio entre ambas ciudades el 23 de mayo de 2026, fecha en la que está programado el primer vuelo desde España hacia Buenos Aires. Plus Ultra Líneas Aéreas ya habilitó la venta de pasajes en su sitio web oficial para vuelos con partida en Madrid, aunque la opción para adquirir billetes desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza todavía no está habilitada.

La autorización se fundamentó en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre ambos países el 1 de marzo de 1947 y en las reuniones bilaterales de consulta celebradas desde 2005. Estos documentos permiten a transportadores designados de ambos países ofrecer servicios aéreos regulares y no regulares en sus respectivos territorios.

En cuanto a los precios, la tarifa para la cabina turista flash en el trayecto de ida desde Madrid es de 534 euros e incluye equipaje de mano, un accesorio personal, equipaje en bodega, comidas y selección de asiento sin cargo. Para la cabina business, el costo es de aproximadamente 1.229 euros, con dos piezas de equipaje de mano, un accesorio personal, equipaje en bodega, comidas y selección de asiento incluida. También se ofrecerá una experiencia premium con prioridad de embarque, acceso a sala VIP.