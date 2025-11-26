Economía

Autorizaron a una aerolínea china para ofrecer vuelos que conecten Buenos Aires con Shanghai

La disposición oficial permite a la empresa programar vuelos regulares y no regulares de pasajeros y carga

Guardar
Se trata de la empresa China
Se trata de la empresa China Eastern Airlines Co., Ltd que explotará servicios regulares de transporte aéreo

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, formalizó la autorización a la empresa China Eastern Airlines Co., Ltd para la explotación de servicios regulares de transporte aéreo internacional de pasajeros y carga con la República Popular China. La decisión se publicó bajo la disposición 42/2025 tras completarse los trámites administrativos y jurídicos previstos en la normativa vigente.

De acuerdo con la normativa, la autorización “se fundamenta en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre el Gobierno argentino y el Gobierno chino, ratificado por la Ley 26.188, y en el Acta de Entendimiento vigente, que establece el marco bilateral para las operaciones aerocomerciales entre ambos países”, detalló el texto publicado este miércoles en Boletín Oficial.

Según indicaron desde la cartera económica, la empresa china operará servicios internacionales regulares que incluirán el transporte combinado de pasajeros y cargas en la ruta Puntos en China – Puntos Intermedios – Puntos en Argentina y regreso.

La medida indica que la firma cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos para la prestación de los servicios requeridos. Los documentos presentados ante la autoridad argentina acreditaron la designación de la empresa como transportadora por la autoridad aeronáutica de su país, en concordancia con los acuerdos bilaterales. “La empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos”, confirmó el texto.

Además, explicó que la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió el dictamen favorable para la habilitación, dentro del ámbito de sus competencias técnicas y regulatorias.

El acto administrativo fue refrendado por la intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía, en cumplimiento del proceso legal correspondiente.

En cumplimiento de lo dispuesto, la resolución instruye la notificación a China Eastern Airlines Co., Ltd y la comunicación a la Administración Nacional de Aviación Civil, habilitando la posibilidad de iniciar operaciones en las rutas mencionadas, bajo la mencionada modalidad combinada. La Subsecretaría de Transporte Aéreo también dispuso dar intervención a la Dirección Nacional del Registro Oficial para la publicación formal y archivo del expediente, tal como indica el proceso administrativo habitual en estos casos.

El jueves de la semana pasada, el Gobierno nacional autorizó a Plus Ultra Líneas Aéreas a operar vuelos regulares y no regulares para pasajeros y carga en la ruta entre Buenos Aires y Madrid. La autorización, publicada en el Boletín Oficial bajo la disposición 40/2025, indicó que la compañía española cumplió con los requisitos legales y administrativos necesarios para operar en el país.

Así, la empresa iniciará su servicio entre ambas ciudades el 23 de mayo de 2026, fecha en la que está programado el primer vuelo desde España hacia Buenos Aires. Plus Ultra Líneas Aéreas ya habilitó la venta de pasajes en su sitio web oficial para vuelos con partida en Madrid, aunque la opción para adquirir billetes desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza todavía no está habilitada.

La autorización se fundamentó en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre ambos países el 1 de marzo de 1947 y en las reuniones bilaterales de consulta celebradas desde 2005. Estos documentos permiten a transportadores designados de ambos países ofrecer servicios aéreos regulares y no regulares en sus respectivos territorios.

En cuanto a los precios, la tarifa para la cabina turista flash en el trayecto de ida desde Madrid es de 534 euros e incluye equipaje de mano, un accesorio personal, equipaje en bodega, comidas y selección de asiento sin cargo. Para la cabina business, el costo es de aproximadamente 1.229 euros, con dos piezas de equipaje de mano, un accesorio personal, equipaje en bodega, comidas y selección de asiento incluida. También se ofrecerá una experiencia premium con prioridad de embarque, acceso a sala VIP.

Temas Relacionados

China Eastern AirlinesTransporte aéreo internacionalMinisterio de EconomíaAdministración Nacional de Aviación CivilRepública Popular ChinaAcuerdo bilateralPasajerosúltimas noticias

Últimas Noticias

Lanzaron la versión importada de uno de los SUV más vendidos que refleja el cambio de la industria: cómo es y cuánto cuesta

Volkswagen lanzó la nueva versión del Taos, que ahora llega importado de México. A pesar de su éxito de ventas, la marca decidió concentrar el 100% de la producción en la pick-up Amarok e importar los SUV

Lanzaron la versión importada de

La provincia de Buenos Aires perdió 4.660 empleadores y más de 90 mil trabajadores en los últimos dos años

La caída golpeó con más fuerza a la industria y la construcción, y afectó tanto a pymes como a grandes compañías

La provincia de Buenos Aires

El mercado repuntó por un mejor clima internacional, pero aguarda con cautela la licitación de deuda por $14,5 billones

La mejora de las bolsas de Wall Street, sumada al rally de las acciones bancarias, impulsó al Merval. La mirada de los inversores se posa sobre el pago de los vencimientos en pesos y en dólares

El mercado repuntó por un

Ahora sí: Google comenzó a pisar más fuerte que nunca en vertiginosa carrera por la Inteligencia Artificial

El gigante de internet lanzó nuevos programas de IA y cerró acuerdos que mostraron su capacidad para competir con OpenAI, creadora de ChatGPT, y otros rivales

Ahora sí: Google comenzó a

La economía sufrió menos de lo esperado en los meses preelectorales y el año finalizaría con un crecimiento del 4,5%

El tercer trimestre cerró con una mejora de 0,5% respecto al anterior y la actividad tocó un nuevo pico en septiembre. Con menos incertidumbre política, más dólares y crédito, también mejoran las perspectivas para 2026

La economía sufrió menos de
DEPORTES
Jugó con Maradona e hizo

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

La Coalición de Voluntarios de

La Coalición de Voluntarios de Europa respaldó los intentos de Donald Trump de buscar una salida negociada a la guerra en Ucrania

Siria desmanteló una célula terrorista del Estado Islámico en el noroeste del país y detuvo a “varios” miembros

El presidente de Taiwán anunció que presentará un presupuesto de USD 40.000 millones destinado a fortalecer la Defensa

El vicepresidente de Bolivia aseguró que se autoexcluyó del Gobierno y marcó su diferencia con Rodrigo Paz: “Ya no soy parte”

Israel informó que sus tropas abatieron a cinco hombres armados en el sur de la Franja de Gaza