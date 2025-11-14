Economía

¿Dónde está el oro del BCRA?: la ubicación exacta de las reservas argentinas, otra vez en el centro del juicio por YPF en EEUU

Si bien el Estado asegura que es no es información que se entregará, los demandantes presionan para cobrar mientras, en paralelo, corre la apelación por la causa madre: la sentencia por la expropiación de la petrolera

Guardar
"¿Dónde está el oro del
"¿Dónde está el oro del Central?", pregunta Burford Capital

En el marco del juicio por la expropiación de YPF, que se cursa en EEUU, se espera que la Argentina revele la próxima semana el lugar exacto al que transfirió sus reservas de oro.

El país apeló semanas atrás el fallo “madre”, la condena en primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligó en 2023, a pagar un total de más de USD 18.000 millones por haber expropiado mal la petrolera, en 2012. No obstante, y a pesar de esa apelación vigente, Burford Capital, el principal beneficiario de esa sentencia, intenta ejecutarla –algo que permite la ley en EEUU– y para eso inició una serie de medidas “paralelas”, como intentar que les transfieran las acciones del estado en la empresa, o demostrar el “alter ego”, que el Estado y la compañía, “son lo mismo”.

En ese contexto, pidió una serie de medidas, como conocer los mails de los últimos dos ministros de Economía del país y saber dónde se envió el oro del Banco Central, con obvios objetivos de embargo. Lo hace para presionar y generar “ruido” interno, con el fin de cobrar o al menos negociar, algo que el Estado aseguró que no hará. Es lo que se denomina proceso de discover.

La jueza Loretta Preska
La jueza Loretta Preska

Un informe privado destacó que podría haber novedades la semana que viene, aunque el país negó que fuera a entregar datos de ese tipo. Preska sí espera obtener los datos, y así lo dejó en claro en las audiencias. Ni la Procuración del Tesoro (PTN), encargada de llevar adelante la defensa del país, ni el BCRA, ni el ministerio de Economía, hicieron comentarios al respecto antes del cierre de esta nota.

“Estamos colaborando con el discovery, pero está apelado porque va sobre las leyes argentina. Es un despropósito, pero estamos cooperando. Lo que pasa es que Burford está nervioso porque sus acciones no paran de caer”, destacó un fuente del Gobierno de Javier Milei. En efecto, desde la audiencia de apelación, a fines del mes pasado, la acción de esta empresa que cotiza en Londres y Wall Street se derrumbó 22 por ciento.

“El discovery es un brazo muy amplio que busca tratar de embargar bienes, son maneras de presionar. Es buscar activos embargables, a como de lugar, para tratar de cobrar, pero no hay chances de que eso ocurra”, agregaron desde despachos oficiales.

Qué dice el paper

“Después de una conferencia el 4 de noviembre, la jueza Loretta Preska ordenó al gobierno que presentara a funcionarios con conocimiento directo de siete temas específicos, incluyendo la ubicación y el uso potencial de las reservas de oro del país, para declaraciones a partir del 18 de noviembre”, se detalla en un paper al que tuvo acceso Infobae. Lo realizó Latam Advisors, la firma de Sebastián Maril, un experto en finanzas que es uno de los mayores entendidos en esta extensa causa que lleva más de una década.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili

Esos siete puntos piden información sobre:

  1. Venta, transferencia o movimiento de oro u otros activos valiosos desde Argentina a otros lugares, especialmente en los últimos tres años.
  2. Activos argentinos en EEUU y cualquier otro país extranjero.
  3. Transacciones comerciales internacionales realizadas desde Argentina o en nombre de Argentina en EEUU u otros países, con énfasis en movimientos bancarios internacionales desde el 24 de enero.
  4. Transacciones y relaciones comerciales con China en los últimos tres años, incluyendo pagos, transferencias, contratos y las búsquedas de activos como respuesta a solicitudes judiciales.
  5. Operación en recursos naturales, energía, infraestructura pública o actividades mineras de Argentina y cualquier persona relacionada en Estados Unidos o en el extranjero.
  6. Pagos hechos para beneficio de Argentina o sus organismos en EEUU o en el extranjero.
  7. Transacciones propuestas o efectuadas con China e información de cualquier organismo estatal o empresa controlada, incluyendo la búsqueda de activos.

Latam Advisors describió como a fines del año pasado, el Banco Central intentó disipar especulaciones anunciando que había “transferido parte de sus reservas de oro a varias cuentas”. “Los informes de mercado indicaron que aproximadamente la mitad de las existencias permanecían en bóvedas nacionales, y el resto en Londres. El Banco también confirmó que una parte de las reservas se había enviado recientemente al extranjero para su certificación, un proceso que permitiría utilizar el oro como garantía para operaciones de financiación”, destacó.

Sebastián Maril, CEO de Latam
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors

También hace foco en que persiste la incertidumbre con respecto al uso final de las reservas, en medio de rumores en el mercado que van desde su posible uso como garantía para operaciones de recompra recientes hasta una posible exposición en litigios soberanos pendientes. “Si bien los expertos enfatizan que incautar oro soberano es extremadamente difícil, los legisladores argentinos han presionado repetidamente a la administración para que aclare tanto la ubicación como el uso de estos activos. El Banco Central valora actualmente las reservas de oro de Argentina en 4.900 millones de dólares”, detalló Maril.

El viernes que viene es el deadline para entregar información sobre exfuncionarios y actuales, dentro del discovery. Unos días antes empezarán las declaraciones de “expertos” que presente el país. En principio iba a declarar ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Mariana Lozza, Directora Nacional de Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro, pero fue descartada. No trascendieron los nombres de los testigos, pero deberán tener conocimiento acabado de cada punto. O sea: si les preguntan dónde está el oro, debería responder con exactitud o la jueza podría determinar que hay desacato. Es posible que ese detalle no se haga público, aunque requisitorias posteriores de Burford o filtraciones podrían dejarlos expuestos.

“Marcaría la primera vez que el gobierno divulga formalmente esta información a partes no gubernamentales. Sigue existiendo un riesgo significativo de que el funcionario que finalmente comparezca se niegue a proporcionar el nivel de detalle solicitado por los acreedores judiciales, lo que podría dar lugar a un procedimiento por desacato en la audiencia del 9 de diciembre”, aseguró Latam Advisors.

La firma de Maril cierra advirtiendo que la divulgación de información a los acreedores estadounidenses que no se comparta simultáneamente con el Congreso podría generar fricciones políticas internas. “Este riesgo surge justo cuando el presidente Milei se beneficia del impulso político posterior a las elecciones de mitad de mandato y del reciente acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos. Cualquier percepción de que el gobierno es más transparente con los litigantes extranjeros que con los legisladores podría complicar sus esfuerzos por obtener apoyo legislativo una vez que el nuevo Congreso tome posesión el 10 de diciembre”, afirmó.

Temas Relacionados

YPFJuicio por YPF en EEUUExpropiación de YPFBanco CentralReservas del Banco CentralLoretta PreskaÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Estados Unidos y Suiza pactaron un acuerdo para la reducción de aranceles

Washington y Berna alcanzan un entendimiento que rebaja los derechos de aduana a productos suizos, tras meses de tensiones comerciales y negociaciones fallidas

Estados Unidos y Suiza pactaron

Marcelo Elizondo destacó que la Argentina selló un acuerdo “con el mayor importador del mundo”

La posibilidad de un acceso preferencial al mercado estadounidense y el interés de empresas de Estados Unidos en áreas como la minería y los recursos naturales destacan, según el experto, entre los potenciales efectos económicos del acuerdo bilateral

Marcelo Elizondo destacó que la

Wall Street y las bolsas europeas caen ante las crecientes dudas sobre la bajada de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos

Además, Asia cerró en números rojos tras el menor crecimiento y ventas de la economía de China

Wall Street y las bolsas

Números preocupantes para China: tuvo el menor crecimiento industrial y de ventas en más de un año

“La economía china se enfrenta a presiones de todo tipo”, advierten los especialistas ante las cifras que tienen un impacto más allá de las frontera del país asiático

Números preocupantes para China: tuvo

Qué dicen los laboratorios nacionales sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

Desde CILFA, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, subrayaron que respaldan el impulso al comercio y la inversión. Se mostraron cautos y dijeron que “será difícil prever el impacto en el sector hasta conocer el texto final”

Qué dicen los laboratorios nacionales
DEPORTES
Argentina vence 1 a 0

Argentina vence 1 a 0 con México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

Qué resultados cruzarían a Boca Juniors y River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

“Ver a Bale pasarme por al lado me hizo dar cuenta de que era momento de parar”: Paul Scholes habló sobre la fama y el retiro del fútbol

La explicación de Alpine tras los reiterados problemas con las paradas en boxes de Franco Colapinto

TELESHOW
La propuesta de Maxi López

La propuesta de Maxi López que sorprendió a Yanina Latorre: “Tenés que ponerte las pilas”

La tierna postal de Valentina Cervantes junto a su hija Olivia en Londres: “Volvimos a la rutina”

Batalla de egos y sabores en MasterChef: así fue la dura competencia entre Donato de Santis y Germán Martitegui

La incómoda pregunta de Mario Pergolini a Soy Rada sobre su posible salida del programa

El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

INFOBAE AMÉRICA

Evo Morales moviliza a sus

Evo Morales moviliza a sus seguidores para la votación regional de 2026

Literatura, vanguardia literaria y cocina fusión: Barcelona, invitada de honor en la FIL de Guadalajara

El papa León XIV inaugurará un nuevo ambulatorio para los pobres en la columnata de San Pedro

La Justicia británica declaró responsable a la minera BHP por el desastre de la represa Mariana en Brasil

Wall Street y las bolsas europeas caen ante las crecientes dudas sobre la bajada de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos