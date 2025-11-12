Cuáles fueron las marcas que más crecieron gracias a los autos importados en el último año

Los autos importados revitalizaron el mercado que creció un 55,5% en el últmo año (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo se trata de nuevos modelos, sino también de nuevas marcas. En los primeros diez meses del año, el mercado automotor argentino incorporó fabricantes que no vendían automóviles en Argentina un año atrás. Los más conocidos son BYD y MG, pero también entraron unidades de Dongfeng, Maxus y las dos Tesla Cibertruck importadas algunos meses atrás.

Pero la mejora de las condiciones para importar vehículos fue la que generó gran parte del crecimiento del mercado, que a esta altura del año pasado había patentado 336.352 autos nuevos y en 2025 llegó a 523.352, es decir una suba interanual del 55,5%.

En base a este crecimiento de poco más del 50%, es interesante ver cómo les fue a las marcas tradicionales del mercado, las que importan el 85% de los autos que entran al país, en el mismo período ante la llegada de nuevos competidores, especialmente de los importadores oficiales.

Para efectuar ese análisis es necesario tener en cuenta el volumen de ventas también, porque pasar de 50 a 100 autos implica un crecimiento del 100% pero no tiene un impacto significativo en más de medio millón de unidades.

Chevrolet volvió a importar un volumen significativo de autos para complementar la performance del SUV Tracker de fabricación nacional

Los que crecieron más que el mercado

Entre los fabricantes que producen vehículos localmente e importan una parte sustancial de su portafolio de productos, el que más creció en el último año fue Chevrolet, que pasó de vender 20.034 autos en los primeros diez meses de 2024 a patentar 41.144 este año. El crecimiento es del 105% y es el reflejo exacto de lo que padecieron las terminales entre 2022 y 2023 para importar insumos y autos terminados, que tuvo un arrastre de seis meses hasta normalizarse definitivamente desde julio del año pasado.

La segunda marca que más creció fue Renault, que también incorporó dos autos de venta masiva como el Kwid y el Kardian, ambos importados de Brasil, mientras empezó a bajar las ventas de los autos nacionales Sandero, Stepway, Logan y Alaskan que tenían poco impacto en el mercado. De comercializar 30.072 autos hasta octubre de 2024, subieron sus ventas un 76% a los actuales 53.060 patentamientos.

A pesar de sus precios en dólares, Jeep es una de las tres marcas que más creció entre octubre de 2024 y 2025

Dos marcas de Stellantis fueron las que siguieron en crecimiento de ventas este año, casi con el mismo porcentaje de mejora cercana al 75%. Se trata de Jeep y Citroën, que también empezaron a traer más volumen de los mismos modelos que ya importaba, especialmente de Brasil. Jeep pasó de 11.517 a 20.208 autos en un año, y Citroën subió de 12.614 a 22.103 unidades.

En quinto lugar está Fiat, también de Stellantis, pero con un crecimiento del 65%, ya que el fuerte de la marca sigue siendo la comercialización del Fiat Cronos producido en Argentina. Sin embargo, Mobi, Argo, Pulse, Fastback, Strada y Toro siguieron subiendo su volumen de unidades importadas de manera significativa. El volumen de autos es muy superior a las otras dos marcas del grupo que se mencionaron, ya que se pasó de 41.689 a 68.890 vehículos de los cuales casi la mitad son Cronos.

Otra marca que dependía exclusivamente de importar autos es Honda, que fabrica motos en Argentina pero trae de Brasil, México, EE.UU. y Tailandia todo su portafolio de autos. En este caso, con un volumen menos importante en proporción al tamaño del mercado, Honda pasó de vender 2.041 autos a 3.230, con un crecimiento del 58%.

Honda no fabrica autos en Argentina y depende exclusivamente de los autos importados. Creció por encima del mercado en un año

Los que crecieron menos que el mercado

Volkswagen apostó fuertemente a los modelos importados para competir con Toyota por ser el fabricante con mayores ventas del año. Todavía está segundo a 1.678 autos de distancia, pero con dos meses por computar patentamientos pendientes para terminar el ejercicio 2025. La marca alemana subió un 50% sus ventas en un año pasando de 56.671 autos a los actuales 87.562.

Ya por debajo del 50% de crecimiento están Ford con el 43%, Peugeot con el 42%, Mercedes-Benz con el 32%, Nissan con el 25% y Toyota con el 22%. En este último caso, al ser la marca que lidera las ventas absolutas del mercado argentino, los volúmenes son la referencia de sus competidores. Hasta octubre de 2024, Toyota había vendido 72.941 automóviles y esa cifra pasó a ser de 89.240 unidades.

Hyundai fue el importador que más autos vendió en el último año

Entre los importadores más importantes, el que mayor volumen de unidades trae es Hyundai. Aunque su fuerte es el modelo HB20 que llega desde Brasil, la oferta se fortaleció con Creta y Tucson, lo que les permitió pasar de 600 a 4.200 autos en un año.

Después aparece la marcha china con mayores ventas, BAIC, que también tiene un portafolio de más de 5 modelos algunos incluidos en el cupo de 50.000 unidades híbridas y eléctricas del Gobierno. En este caso pasaron de 560 a 3.500 autos en un año.

Los otros importadores con mayor volumen de unidades fueron Kia que pasó de 500 a 2.600 autos, Audi subiendo de 1.100 a 2.300 unidades, Haval de 200 a 2.070 vehículos y BMW de 900 a 2.050 unidades patentadas.