Cavallo puso en duda el régimen cambiario: “¿Quién le va a creer a Caputo que van a asegurar el techo de la banda sin divisas?"

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, participó de la Conferencia Anual de FIEL y cuestionó el régimen cambiario Crédito: Fotos Cristian Gastón Taylor

En medio de las versiones sobre modificaciones en el régimen cambiario, que les habría adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, a inversores en los Estados Unidos, volvió a aparecer el ex ministro Domingo Cavallo, y apuntó contra la sostenibilidad del modelo de bandas por el nivel de reservas que actualmente tiene el Banco Central (BCRA).

“Es imposible pensar que puede estar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como las que tenemos ahora. ¿Quién le va a creer al Ministro de Economía que van a asegurar el techo de la banda si no tienen divisas para intervenir en ese caso?”, afirmó Cavallo durante su participación en la Conferencia Anual de FIEL, que se desarrolló este miércoles en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En su última publicación, luego de las elecciones, Cavallo planteó la necesidad de avanzar hacia la convertibilidad plena del peso y el reconocimiento del dólar como moneda de curso legal.

A su vez, planteó, de qué manera el equipo económico va a lograr desterrar la expectativa de devaluación futura, si lo único que se eliminó fue el cepo para personas humanas y en algún momento tiene que avanzar con el de las empresas. “Es muy difícil lograr un plan de estabilización cambiaria con controles de cambios. El tener muchas restricciones para las transacciones financieras en dólares es un factor limitante, muy severo para asegurar la sostenibilidad del plan de estabilización”, destacó.

Las declaraciones se dieron en el panel “Reformar la economía, la mirada de tres exministros”, del que también participaron Nicolás Dujovne y Ricardo López Murphy. Previo a que llegue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien estará a cargo del cierre del evento luego del viaje a Estados Unidos junto con el presidente Javier Milei y de que se confirmará que el BCRA activó el swap por USD 20.000 millones con el Tesoro norteamericano.

Ayer Caputo, durante su exposición en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), les respondió a quienes le piden dejar flotar el dólar. Les dijo que el esquema de bandas actual es superador y les dio tres razones por las que no lo pueden hacer. Como primer impedimento, marcó la enorme volatilidad en la demanda de dinero en un país sensible a shocks externos e internos, el bajo volumen que opera en el mercado y la alta volatilidad política.

Por su parte, Dujovne, aseguró que se debe diferenciar las reformas de la normalización. “Argentina evidentemente necesita reformas muy profundas que van a permitir que nuestro Producto Bruto Interno (PBI) se potencie y que crezcamos a tasas muy altas por mucho tiempo. Pero antes de eso hay una etapa de normalización para ponernos en sintonía con lo que le ha pasado a Uruguay y Brasil”, aseguró.

Y la normalización, que tiene que ser el primer paso en su visión, es salir de la trampa que nos dejó el kirchnerismo. Con un gasto público de 25 puntos del PBI en el consolidado Nación, provincias y municipios, moratorias previsionales, subsidios a la energía, aumento en la planta del personal, sobre todo en las provincias.

“2024 fue un año de enorme normalización en ese sentido (...). Asume el presidente Milei con un gasto en 39 puntos del PBI y en el primer año de gestión lo pudo bajar de 39 a 31,5 (...). 2024 fue el primer año desde 2008 donde la Argentina financió sus gastos con impuestos, ni con deuda, ni con emisión, ni con reservas”, marcó. Pero que sigue el desafío de volver a 25 puntos del PBI porque es la única manera en la cual vamos a poder sacarnos 7 puntos del PBI de impuesto heterodoxos (Ingresos Brutos, débitos y créditos, retenciones, impuesto al trabajo, Ganancias empresarias).

Pero como parte de la normalización, destacó que nos falta ir a un régimen monetario-cambiario reconocible, funcional en el mismo sentido que mencionó antes Cavallo. “Creo que Argentina tiene que flotar libremente es lo que hicieron los países de la región. Es cierto que tuvieron que bajar la inflación muy despacio en el tiempo. Nos va a llevar 7, 8 años ir a un dígito, probablemente, pero es el camino virtuoso donde se va construyendo un sistema sostenible”, afirmó.

Y que el remedio para que el nivel de flotación del tipo de cabio sea más acotado tiene que ser acumular reservas. “Tenemos que tener más como Uruguay, Perú, que a pesar de tener un tipo de cambio absolutamente flotante, flotan menos porque tienen tantas reservas porque eventualmente lo usan en alguna intervención”, marcó.

Reformas de segundo orden

Para Cavallo, lo primero que hay que describir es el tipo de organización económica al que se quiere llegar, porque eso va a permitir entender el sentido de las reformas y no sorprenderse por el timing y la secuencia. Definición que se da de cara a los proyectos de ley que va a enviar el Gobierno en las sesiones extraordinarias.

“Tenemos que avanzar hacia una organización de la economía. La idea del narco capitalismo es una mala idea, todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple una serie de funciones y hay que financiarlo”, afirmó.