Economía

Cavallo puso en duda el régimen cambiario: “¿Quién le va a creer a Caputo que van a asegurar el techo de la banda sin divisas?"

El ex ministro de Economía volvió a apuntar contra el régimen de bandas. La expectativa de devaluación futura por el cepo a empresas y las reformas pendientes

Guardar
El ex ministro de Economía,
El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, participó de la Conferencia Anual de FIEL y cuestionó el régimen cambiario Crédito: Fotos Cristian Gastón Taylor

En medio de las versiones sobre modificaciones en el régimen cambiario, que les habría adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, a inversores en los Estados Unidos, volvió a aparecer el ex ministro Domingo Cavallo, y apuntó contra la sostenibilidad del modelo de bandas por el nivel de reservas que actualmente tiene el Banco Central (BCRA).

“Es imposible pensar que puede estar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como las que tenemos ahora. ¿Quién le va a creer al Ministro de Economía que van a asegurar el techo de la banda si no tienen divisas para intervenir en ese caso?”, afirmó Cavallo durante su participación en la Conferencia Anual de FIEL, que se desarrolló este miércoles en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En su última publicación, luego
En su última publicación, luego de las elecciones, Cavallo planteó la necesidad de avanzar hacia la convertibilidad plena del peso y el reconocimiento del dólar como moneda de curso legal.

A su vez, planteó, de qué manera el equipo económico va a lograr desterrar la expectativa de devaluación futura, si lo único que se eliminó fue el cepo para personas humanas y en algún momento tiene que avanzar con el de las empresas. “Es muy difícil lograr un plan de estabilización cambiaria con controles de cambios. El tener muchas restricciones para las transacciones financieras en dólares es un factor limitante, muy severo para asegurar la sostenibilidad del plan de estabilización”, destacó.

Las declaraciones se dieron en el panel “Reformar la economía, la mirada de tres exministros”, del que también participaron Nicolás Dujovne y Ricardo López Murphy. Previo a que llegue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien estará a cargo del cierre del evento luego del viaje a Estados Unidos junto con el presidente Javier Milei y de que se confirmará que el BCRA activó el swap por USD 20.000 millones con el Tesoro norteamericano.

Ayer Caputo, durante su exposición en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), les respondió a quienes le piden dejar flotar el dólar. Les dijo que el esquema de bandas actual es superador y les dio tres razones por las que no lo pueden hacer. Como primer impedimento, marcó la enorme volatilidad en la demanda de dinero en un país sensible a shocks externos e internos, el bajo volumen que opera en el mercado y la alta volatilidad política.

Por su parte, Dujovne, aseguró que se debe diferenciar las reformas de la normalización. “Argentina evidentemente necesita reformas muy profundas que van a permitir que nuestro Producto Bruto Interno (PBI) se potencie y que crezcamos a tasas muy altas por mucho tiempo. Pero antes de eso hay una etapa de normalización para ponernos en sintonía con lo que le ha pasado a Uruguay y Brasil”, aseguró.

Y la normalización, que tiene que ser el primer paso en su visión, es salir de la trampa que nos dejó el kirchnerismo. Con un gasto público de 25 puntos del PBI en el consolidado Nación, provincias y municipios, moratorias previsionales, subsidios a la energía, aumento en la planta del personal, sobre todo en las provincias.

“2024 fue un año de enorme normalización en ese sentido (...). Asume el presidente Milei con un gasto en 39 puntos del PBI y en el primer año de gestión lo pudo bajar de 39 a 31,5 (...). 2024 fue el primer año desde 2008 donde la Argentina financió sus gastos con impuestos, ni con deuda, ni con emisión, ni con reservas”, marcó. Pero que sigue el desafío de volver a 25 puntos del PBI porque es la única manera en la cual vamos a poder sacarnos 7 puntos del PBI de impuesto heterodoxos (Ingresos Brutos, débitos y créditos, retenciones, impuesto al trabajo, Ganancias empresarias).

Pero como parte de la normalización, destacó que nos falta ir a un régimen monetario-cambiario reconocible, funcional en el mismo sentido que mencionó antes Cavallo. “Creo que Argentina tiene que flotar libremente es lo que hicieron los países de la región. Es cierto que tuvieron que bajar la inflación muy despacio en el tiempo. Nos va a llevar 7, 8 años ir a un dígito, probablemente, pero es el camino virtuoso donde se va construyendo un sistema sostenible”, afirmó.

Y que el remedio para que el nivel de flotación del tipo de cabio sea más acotado tiene que ser acumular reservas. “Tenemos que tener más como Uruguay, Perú, que a pesar de tener un tipo de cambio absolutamente flotante, flotan menos porque tienen tantas reservas porque eventualmente lo usan en alguna intervención”, marcó.

Reformas de segundo orden

Para Cavallo, lo primero que hay que describir es el tipo de organización económica al que se quiere llegar, porque eso va a permitir entender el sentido de las reformas y no sorprenderse por el timing y la secuencia. Definición que se da de cara a los proyectos de ley que va a enviar el Gobierno en las sesiones extraordinarias.

“Tenemos que avanzar hacia una organización de la economía. La idea del narco capitalismo es una mala idea, todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple una serie de funciones y hay que financiarlo”, afirmó.

Temas Relacionados

Domingo CavalloBolsa de Comercio de Buenos AiresLuis CaputoDólarúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

El agro liquidará USD 2.600 millones en el último bimestre, según la Bolsa de Comercio de Rosario

En 10 meses el sector ingresó USD 34.500 millones, solo por detrás de 2021 y 2022, años de precios récord por la guerra Rusia-Ucrania

El agro liquidará USD 2.600

Patentes en CABA y provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar en 2026

Nueva estructura de valores, tramos y beneficios modifica el cobro del tributo para titulares de vehículos

Patentes en CABA y provincia

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el presupuesto 2026

Se trata de unos 18.928 millones de dólares, un 12% más que el actual. El proyecto será enviado ahora al Senado

La Cámara de Diputados de

Vista Energy anunció que invertirá más de USD 4.500 millones en Vaca Muerta para aumentar su producción un 60% hasta 2028

La compañía energética presentó un plan estratégico que prevé alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente y consolidar su liderazgo como principal productor independiente de crudo en el país. Así, la inversión total 2018-2028 superará los USD 10.000 millones

Vista Energy anunció que invertirá

Cuánto cobran los empleados de comercio en noviembre 2025: los sueldos, según cada categoría

La última actualización del acuerdo paritario introduce nuevos valores mensuales y refuerza los ingresos con un monto fijo establecido para millones de trabajadores del sector

Cuánto cobran los empleados de
DEPORTES
Leandro Paredes se refirió a

Leandro Paredes se refirió a la frase de su padre sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors y avisó: “Hablamos varias veces”

Una luchadora mostró cómo le quedó el brazo tras sufrir múltiples mordeduras de su rival durante el combate: “Dejaré que las marcas hablen”

Habló el productor rural de un pueblo uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo: dónde la halló y qué hará con ella

Toto Wolff podría vender parte de su paquete accionario en Mercedes y fijar un récord en la Fórmula 1

Una figura del Real Madrid está a un paso de abandonar el club: el consejo de Ancelotti y su posible destino

TELESHOW
Cuánto cuestan las prendas que

Cuánto cuestan las prendas que Antonela Roccuzzo puso en venta de su propio guardarropas con fines solidarios

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres: “Así nos reciben”

Nico Occhiato habló sobre la nota frustrada a la China Suárez: “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”

Evangelina Anderson logró la foto más buscada: el abrazo con Johnny Depp que recorre las redes

La noche de furia de la China Suárez: de la polémica por la suspensión de una nota a la denuncia a Benjamín Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

La ONU denunció que al

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El Salvador reafirmó que ayudará a Bolivia a mejorar su sistema carcelario en crisis

Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal

“Las víctimas siguen en nuestros corazones”: la resiliencia de los franceses a 10 años de los ataques terroristas de 2015

Boualem Sansal recibe el indulto de Argelia y podrá viajar a Alemania para tratar su salud