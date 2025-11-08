CyberMonday 2025 cerró con una facturación superior a $600.000 millones: cuáles fueron los productos más vendidos

El ticket promedio del CyberMonday 2025 fue de $92.000.

CyberMonday 2025 finalizó con una facturación superior a los $600.000 millones y más de 8 millones de usuarios visitaron la página oficial. Además, el ticket promedio fue de $92.000, lo que representó un crecimiento del 29% respecto al año anterior y un aumento del 15% en la cantidad de productos vendidos, alcanzando los 12,1 millones de unidades en todo el país.

El evento, realizado entre el 3 y el 5 de noviembre, se consolidó como uno de los principales motores del comercio electrónico en Argentina, impulsado por la alta demanda de los consumidores y la variedad de ofertas en las categorías más relevantes. El éxito hizo que muchas de las firmas participantes estiren las ofertas durante algunos días más.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), entidad a cargo de la organización, la facturación total llegó a $639.000 millones, reflejando la expansión sostenida del sector digital. El volumen de ventas superó ampliamente los registros de 2024, tanto en valor como en cantidad de unidades, mientras que el gasto promedio de $92.000 por compra se mantuvo como un indicador clave del poder de compra y la confianza de los usuarios en las plataformas online.

Electrodomésticos y aires acondicionados fueron los productos más vendidos durante el CyberMonday 2025.

Productos más vendidos y categorías destacadas

Entre los productos más vendidos, los electrodomésticos y aires acondicionados encabezaron el ranking de categorías con mayor facturación, seguidos por alimentos y bebidas, hogar, muebles y jardín, pasajes y turismo, y electrónica, audio, video y TV. El listado de las diez categorías más facturadas se completó con herramientas y construcción, computación, colchones y sommiers, indumentaria no deportiva e indumentaria deportiva.

En cuanto a la cantidad de unidades vendidas, alimentos y bebidas lideraron el ranking, seguidos por herramientas y construcción, productos para el cuidado personal, electrodomésticos y aires acondicionados e indumentaria no deportiva. También figuraron entre las más elegidas indumentaria deportiva, productos de belleza, hogar, muebles y jardín, artículos de limpieza y accesorios para motos, autos y otros vehículos.

Participación de empresas, usuarios y regiones

La edición 2025 de CyberMonday contó con la participación de casi 900 empresas, entre grandes marcas, pymes y emprendedores, lo que evidenció la amplitud y diversidad del ecosistema digital argentino. Más de 8 millones de usuarios visitaron el sitio oficial del evento y se concretaron cerca de 7 millones de órdenes de compra, lo que representó un incremento del 24% en comparación con la edición anterior. Las provincias con mayor tráfico en la web fueron Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Corrientes.

Más de 8 millones de usuarios visitaron el sitio oficial de CyberMonday 2025. (Freepik)

El nivel de descuentos también marcó un hito en esta edición, con un promedio del 31%, el más alto registrado desde 2021. Este dato resultó clave para atraer a los consumidores y dinamizar las ventas en un contexto de competencia creciente entre las empresas participantes.

En esta edición, Cybot volvió a estar disponible entre las funcionalidades incluidas. Este asistente, basado en inteligencia artificial, estuvo orientado a facilitar la navegación en el sitio del evento. Procesaba información de las marcas participantes y permitía a los usuarios buscar y filtrar ofertas según el medio de pago, el tipo de producto o la marca, lo que otorgaba un acceso más sencillo a las propuestas de mayor relevancia.

Otra incorporación fue la función “Al toque”, un espacio que ofreció la posibilidad de personalizar la experiencia a través de filtros para intereses puntuales. Incluía opciones como promociones en tiempo real, comparaciones de precios, envíos gratuitos y marcas destacadas. Esta herramienta buscaba optimizar la navegación y la eficiencia en las búsquedas.

“Los resultados muestran la solidez del comercio electrónico en el país. El aumento en órdenes y productos vendidos refleja el interés sostenido de los consumidores y el esfuerzo de las empresas por ofrecer mejores experiencias de compra. Desde CACE seguimos trabajando para consolidar cada edición como una experiencia confiable, ágil y conveniente para todos los participantes”, concluyó Andrés Zaied, titular de CACE.