Los especialistas que consulta el Banco Central proyectan una inflación del 2,2% en octubre y del 29,6% para todo 2025

FOTO DE ARCHIVO-Un hombre monta en bicicleta frente a la entrada del edificio del Banco Central de Argentina en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. 27 oct, 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Las perspectivas económicas sufrieron varios cambios luego de las elecciones legislativas, como puede confirmarse en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora mensualmente el Banco Central (BCRA). Según el informe, ahora se espera más inflación, menor actividad y tasas de interés más altas.

En concreto, los especialistas consultados consideraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será de 2,2% en octubre, un valor que implica un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto a las proyecciones que los mismos expertos habían hecho un mes atrás. Sin embargo, se redujeron las expectativas inflacionarias para noviembre (1,9% contra 1,8% pronosticado el mes anterior), mientras que diciembre se mantuvo con un firme 2%. De esta forma, los analistas anticipan que la inflación estará cerrando el año con un IPC acumulado del 29,6%.

El BCRA consulta también sobre cuánto esperan que sea la tasa de interés mayorista de Argentina (TAMAR) en los meses siguientes. Según el informe publicado esta tarde, se proyecta para noviembre una tasa del 40,59%, un valor 0,8 puntos porcentuales más alto que el informado en septiembre.