Economía

Buenos Aires se mantiene entre las ciudades más caras de América Latina para vivir: cuánto cuesta el metro cuadrado

El valor del metro cuadrado subió 1% en dólares y 3% en pesos ajustados por inflación, según un relevamiento privado. La comparación con otros países de Latinoamérica

Guardar
En Buenos Aires, el metro
En Buenos Aires, el metro cuadrado costó US$ 2.622, con una suba de 1% en dólares durante el semestre (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Buenos Aires se ubica entre las cinco ciudades más caras de América Latina para comprar una vivienda, con un precio promedio de USD 2.622 por metro cuadrado, de acuerdo con el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella junto a Zonaprop.

El informe, correspondiente a septiembre de 2025, indicó que los precios en la capital argentina subieron 1% en dólares y 3% en pesos ajustados por inflación, lo que consolidó a la ciudad como la quinta más cara de la región.

La lista de las ciudades con el metro cuadrado más elevado la encabezó Montevideo, con un valor promedio de USD 3.209. Le siguieron Ciudad de México (USD 2.909), Monterrey (USD 2.787) y Guadalajara (USD 2.717). Buenos Aires se posicionó inmediatamente después, con un valor superior al promedio regional de USD 2.339.

En el extremo opuesto, las ciudades con menor valor fueron Quito (USD 1.200), Rosario (USD 1.733), Córdoba (USD 1.750) y Panamá (USD 1.881). La comparación se realizó sobre barrios de nivel socioeconómico medio y medio alto, equivalentes a Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta en Buenos Aires.

Incrementos en dólares y en moneda local

El relevamiento mostró que, en promedio, los precios del metro cuadrado en América Latina subieron 6% en dólares y 1% en moneda local real durante el semestre. En dólares reales —es decir, ajustados por la inflación de Estados Unidos— la suba fue de 4,5 por ciento.

Guadalajara, San Pablo y Río de Janeiro registraron los mayores incrementos en dólares nominales, con alzas de 14,7%, 13,2% y 9,5% respectivamente. En cambio, Montevideo y Quito experimentaron caídas de 3,6% y 1,2%.

Al medir los valores en moneda local ajustada por inflación, Córdoba, Rosario y Ciudad de Panamá fueron las que más aumentaron, con subas de 8,8%, 8,7% y 4,9%. Las principales bajas se observaron en Montevideo, Monterrey y Quito, con retrocesos de 9,7%, 3,2% y 3,1%.

Evolución de Buenos Aires

El metro cuadrado porteño tuvo una variación positiva de 1,4% en dólares entre marzo y septiembre de 2025. En moneda local real, la suba fue de 3%, lo que implicó una mejora leve respecto del promedio semestral regional.

El informe aclaró que los precios no corresponden a operaciones efectivas de compraventa, sino a valores de publicación en portales inmobiliarios, principalmente en Zonaprop. Para evitar sesgos, se analizaron viviendas de uno y dos dormitorios con superficies de entre 20 y 100 m², y precios publicados entre USD 10.000 y USD 300.000.

Este gráfico muestra la variación
Este gráfico muestra la variación porcentual de precios entre marzo y septiembre de 2025

En la Argentina, la conversión a dólares se realizó utilizando el tipo de cambio MEP, considerado la medida más precisa del mercado libre y legal. En los demás países, se emplearon los tipos de cambio promedio de cada mes.

Cómo se mide el relevamiento

El RIAL se publicó por primera vez en 2017 y desde entonces se actualiza dos veces al año, en marzo y septiembre. El objetivo es medir de forma homogénea el valor del metro cuadrado en barrios comparables de las principales ciudades de la región, donde residen jóvenes profesionales y sectores medios altos.

La selección de los barrios en cada ciudad buscó asegurar una muestra homogénea. En Buenos Aires se analizaron Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta; en Córdoba, Alta Córdoba, Cerro de las Rosas, General Paz y Nueva Córdoba; y en Rosario, el Centro.

En Brasil, se consideraron Botafogo, Copacabana e Ipanema en Río de Janeiro, y Ibirapuera, Itaim Bibi, Jardins y Moema en San Pablo. En México, los barrios incluidos fueron Anzures, Colonia del Valle, Polanco, Roma, Nápoles y Condesa en la capital, y Monumental, Arcos Vallarta y Providencia en Guadalajara, entre otros.

El estudio mostró una brecha amplia entre las ciudades del Cono Sur y las del norte del continente. Montevideo y Buenos Aires se mantuvieron por encima del promedio regional, mientras que Quito, Rosario y Córdoba se ubicaron entre las más accesibles.

En promedio, las capitales latinoamericanas mostraron un aumento de 3,9% en dólares nominales, mientras que el grupo de países del LAC-6 —México, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y Argentina— promedió una suba de 7 por ciento.

Al excluir a Buenos Aires del cálculo, el incremento promedio regional alcanzó 8,9%, lo que reflejó que la ciudad argentina tuvo una dinámica más estable en relación con el resto del continente.

El gráfico de distribución incluido en el informe mostró una alta dispersión de precios dentro de cada ciudad. En Buenos Aires, el rango entre los valores más bajos y más altos del metro cuadrado se amplió, lo que reflejó diferencias significativas entre los barrios analizados.

Las zonas con valores más elevados se concentraron en el corredor norte y en Recoleta, mientras que Caballito presentó precios intermedios. El documento señaló que la mediana —representada por una barra horizontal en el gráfico— se mantuvo estable, aunque los extremos del rango aumentaron, lo que indicó una mayor heterogeneidad del mercado.

Perspectiva del mercado regional

El promedio regional de USD 2.339 por metro cuadrado mostró una tendencia al alza luego de varios semestres de estabilidad. El informe destacó que los precios de las capitales latinoamericanas crecieron 6,2% en dólares entre marzo y septiembre de 2025, impulsados principalmente por la recuperación de los mercados de Brasil y México.

En ese contexto, Buenos Aires se mantuvo dentro del grupo de ciudades de mayor valor relativo pese a que su aumento fue moderado frente al promedio regional. El dato consolidó su posición estructural entre las urbes más costosas para adquirir vivienda en América Latina, detrás de Montevideo y las tres principales ciudades mexicanas.

Temas Relacionados

Buenos Airesmetro cuadradoLatinoaméricapropiedadesinmueblesúltimas noticias

Últimas Noticias

El CEO de JP Morgan habló de la Argentina en un foro líderes internacionales en Miami: qué dijo

Las palabras del principal ejecutivo de una de las instituciones financieras más influyentes del mundo incluyeron una mención destacada a la capital argentina y referencias a la formación de profesionales en la región

El CEO de JP Morgan

Por la incertidumbre pre electoral, la venta de insumos para la construcción cayó en octubre

Según un relevamiento privado, el sector se vio afectado por el ruido previo a los comicios legislativos, aunque se mantuvo por encima de los niveles vistos en el mismo periodo de 2024

Por la incertidumbre pre electoral,

De cuánto es la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

El organismo oficializó los valores de la asistencia alimentaria, dirigida a garantizar el acceso a una alimentación adecuada para niñas, niños y adolescentes de familias en situación de vulnerabilidad

De cuánto es la Tarjeta

Marina Dal Poggetto analizó el apoyo financiero de EEUU: “Usaron el swap”

Las decisiones recientes sobre financiamiento y acceso a divisas generan expectativas cambiantes entre empresarios y trabajadores, mientras el riesgo país se mantiene como un indicador clave de la coyuntura

Marina Dal Poggetto analizó el

Con una oferta millonaria, Aeroméxico regresa a la Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street

Después de tres años ausencia por el impacto de la pandemia de Covid-19, la aerolínea anunció su retorno al mercado bursátil para mejorar la experiencia de sus clientes

Con una oferta millonaria, Aeroméxico
DEPORTES
El Tata Martino oficializó su

El Tata Martino oficializó su regreso a la MLS tras su último paso por Inter Miami

La escandalosa pelea de UFC que desató sospechas de arreglo y generó una investigación del FBI: “Definitivamente no se ve bien”

La desconcertante revelación sobre una figura del Barcelona tras el último partido por Champions League: “Prefiere ser suplente”

Faustino Oro tuvo otra gran actuación en el Mundial del Ajedrez ante uno de los mejores del mundo: los elogios de sus colegas a pesar de la eliminación

La foto viral de una figura de la Fórmula 1 tras rendirle homenaje a Ayrton Senna en la previa del Gran Premio de Brasil

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Cazzu y Gonzalo Gerber encienden rumores tras una reacción en las redes del ex de Dai Fernández

Fue a Los 8 Escalones y sorprendió a Pampita al contarle con quién está de novio: “No entiendo nada”

Las primeras vacaciones de Sol Pérez con su hijo y su marido en Miami: diversión y amor al lado del mar

Melody Luz opinó del conflicto entre Alex Caniggia y Wanda Nara: “Yo no pienso como él”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador recibirá USD 250 millones

Ecuador recibirá USD 250 millones del BID para fortalecer su sistema de salud

A sus 92 años, el presidente Paul Biya inició su octavo mandato en Camerún tras una disputada elección

Cinco presidentes y más de 50 delegaciones internacionales confirmaron su asistencia a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

Evo Morales pide “garantías y levantar el proceso en su contra” para asistir a la posesión de Rodrigo Paz

Daniel Noboa recorrió Manta con Kristi Noem en medio del debate sobre el regreso de las bases extranjeras al país