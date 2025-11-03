Qué estrategia seguirá el nuevo secretario de Finanzas en la licitación de deuda con vencimientos por $10 billones

Alejandro Lew, flamante secretario de Finanzas, junto al ministro de Economía, Luis Caputo

El miércoles que viene la Secretaría de Finanzas enfrenta el segundo test después de la victoria en las elecciones de medio término: tiene vencimientos de deuda pública por más de $10 billones y se confirmará si continua o no la estrategia de empezar a liberar pesos al mercado para que bajen las tasas y repunte la actividad.

Se tratará del debut del flamante secretario de Finanzas, Alejandro Lew, quien fue confirmado en el puesto este lunes luego de la salida de Pablo Quirno, la mano derecha del ministro Luis Caputo que ahora se desempeñará como canciller un rol clave ante la negociaciones con Estados Unidos por la asistencia financiera.

En el menú que ofrecerá Lew habrá instrumentos en pesos y en dólares. Entre los primeros: Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos (Lecap) con vencimiento el 27 de febrero de 2026, 31 de agosto de 2026; Bono del Tesoro Nacional en Pesos Cero Cupón con Ajuste por CER (Boncer) con vencimiento el 31 de marzo, 31 de agosto, 30 de octubre de 2026; Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Tamar (Letamar) con vencimiento el 31 de agosto de 2026 y 31 de mayo de 2027.

A su vez, se ofrecerá el Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos (Boncap) con vencimiento el 30 de abril de 2027 que forma parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincenal. En cuanto a los segundo habrá Letras del Tesoro Nacional vinculada al Dólar Estadounidense Cero Cupón (Lelink) con vencimiento el 30 de abril de 2026.

“Ofrecieron más instrumentos, un poco más largos, no tienen mucho margen porque tienen pocos depósitos. Y no pueden cancelar mucho porque no tendrían cómo pagarlo”, comentó el jefe de estrategia de Cohen Aliados y Asociados, Martín Polo.

“A medida que el Tesoro tenga menos depósitos en el Banco Central las licitaciones van a ser un poquito más exigentes, en caso de que quieran absorber. Por eso me imagino que van a estar tratando que la licitación salga con un mayor roll-over que la última”, puntualizó.

Es que en la licitación de la semana pasada, el Gobierno liberó casi $5 billones. “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó $6,867 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,843 billones”, destacaron en el comunicado, lo que significó un rollover de 57,18% sobre los vencimientos del día de la fecha.

Las tasas de colocación fueron mucho menores que en las anteriores (en términos absolutos se mantienen elevadas). La mayor cantidad de pesos ($ 2,337 billones) se colocaron a 3,09% TEM, 44,09% TIREA. Lo que fue evaluado como positivo por los analistas que consideraban un buen momento para empezar a liberar el apretón monetario.

Una postura similar tuvo Federico García Martínez, para quien en la licitación del miércoles con los ocho instrumentos que incluyen LECAP/BONCAP, LETAMAR/BONTAM y LELINK, la secretaria de Finanzas apuesta a extensión de plazos ofreciendo a entre 4 y 19 meses.

Los economistas esperan que Finanzas continúe con la mismas estrategia que en la anterior en donde se liberaron pesos, lo que permite bajar las tasas y ayudar al repunte de la actividad. En en una semana donde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer qué fue lo que pasó en septiembre con la industria y la construcción.

“Debería ratificar su política de baja de tasas, que ya comenzó. Sería una señal importante para buscar recuperar el crédito en noviembre y diciembre y apuntalar la caída de la actividad económica”, destacó el presidente de Analytica, Ricardo Delgado.

“Es algo positivo que no haya un roll-over del 100%.Es un buen momento para empezar a aflojar el apretón monetario que llevó adelante el Tesoro y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) previo a las elecciones para evitar que esos pesos vayan al dólar”, destacó el economista Christian Buteler con relación al resultado de la licitación.

Noticia en desarrollo