Las acciones argentinas en Wall Street “volaron” en octubre de la mano de las energéticas y los bancos, que tuvieron subas de hasta 150%

Impulsadas por la euforia postelectoral y la mejora en las expectativas económicas, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraron en octubre ganancias históricas. Los bancos y las energéticas lideraron las subas de hasta 150% en dólares

Los bancos argentinos lideraron las subas de octubre, con alzas de hasta 150% en Wall Street (EFE)

Octubre dejó una foto inédita para las acciones argentinas en Wall Street. Los ADR —certificados que representan papeles locales y se negocian en el mercado estadounidense— cerraron el mes con incrementos de dos y hasta tres dígitos. Los bancos y las compañías energéticas fueron los grandes protagonistas del rally, en un contexto de fuerte recuperación de los mercados tras las elecciones legislativas.

Según datos de Rava Bursátil, los mayores avances en el mes correspondieron a Supervielle, con una suba de 150,9%, seguido por Edenor, que escaló 117,4%, y Grupo Galicia, que trepó 114,6%. También se destacaron los incrementos de Banco Macro (113,9%), BBVA (94,5%) y Central Puerto (94,3%), junto con YPF, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía, que anotaron alzas entre 43% y 49%.

El impulso fue generalizado, pero concentrado en los sectores más sensibles a las señales políticas y económicas. Los papeles de los bancos y las utilities —servicios públicos y energía— mostraron los mayores avances del mes, mientras que empresas tecnológicas y del rubro industrial tuvieron subas más moderadas.

Expectativas renovadas y señales pro mercado

Para Elena Alonso, analista financiera y gerente general de Emerald Capital Global, el fuerte rebote estuvo impulsado por un cambio de expectativas:

“Sí, los ADR subieron mucho y algunos rendimientos fueron enormes. Parte tiene que ver con la euforia postelectoral, pero no solo eso. Después de las elecciones hubo un cambio fuerte en las expectativas: se espera un gobierno más pro mercado, con más apertura y reformas que generen confianza y productividad”.

La especialista también remarcó que factores externos ayudaron a consolidar la tendencia:

“El apoyo internacional del Tesoro de Estados Unidos comprando pesos y el swap de monedas con el Banco Central ayudaron a bajar el riesgo país, lo que permitió que Argentina vuelva a ser elegible para algunos inversores del exterior. Eso aumenta la demanda de activos argentinos”, explicó Alonso.

Según la analista, el liderazgo de bancos y energéticas se explica por fundamentos concretos: “En energía se espera una desregulación de tarifas y más inversión, mientras que los bancos se benefician de un mercado más estable, con menos riesgos y más actividad financiera. Va a haber más préstamos y eso mejora sus perspectivas”.

Los datos del mercado parecen confirmar ese diagnóstico. Los bancos mostraron en octubre un comportamiento mucho más fuerte que el resto, revirtiendo las pérdidas acumuladas de los meses anteriores. El sector financiero fue uno de los más golpeados durante el invierno, afectado por las tasas reales negativas y la contracción del crédito, pero ahora recuperó atractivo ante la expectativa de una economía más ordenada.

Un rally histórico

El economista Gustavo Neffa, director de Research for Traders, coincidió en que octubre marcó un punto de inflexión para los activos argentinos: “Gran parte de lo que ocurrió en octubre pasó esta última semana. Fue la mejor semana de la historia del Merval medido en dólares, con un lunes que subió 31% en dólares contado con liquidación, la mayor suba histórica”.

Las energéticas acompañaron el rally: Edenor y Central Puerto escalaron más de 90% en el mes (Reuters)

Neffa destacó que la recuperación no fue casual, sino que respondió a un ciclo previo de fuertes caídas: “Los bancos y las empresas de energía fueron los que más subieron porque también habían sido los que más cayeron. Son sectores cíclicos: se expanden o se contraen en mayor medida según el contexto. En Argentina, además, esto se amplifica por su vínculo con la política económica y las tasas de interés”.

El analista recordó que la rentabilidad de los bancos había caído entre 70% y 75% respecto al año anterior, lo que generó un piso muy bajo para las valuaciones.

“Las entidades tuvieron que reconfigurarse, dejar de depender de las Leliq y volver a operar como banca comercial. Ese proceso fue costoso, pero hoy el escenario es totalmente distinto: el cambio de expectativas inyectó optimismo y reposicionó a los bancos y las utilities entre los preferidos de los inversores”, indicó el experto.

Además, Neffa señaló un factor adicional: la posibilidad de que Argentina mejore su calificación internacional en los índices de mercado.

“Hay chances de que MSCI reconsidere la reclasificación de Argentina. Hoy estamos como ‘stand-alone’, pero podríamos volver a ser de frontera o incluso emergentes. Eso abriría la puerta a flujos de inversión institucional que hoy están restringidos”, apuntó.

El avance de los ADR refleja ese optimismo. Compañías como Ternium, Transportadora de Gas del Sur, Telecom o Loma Negra también registraron subas entre 30% y 50%, aunque más moderadas que las del sector financiero y energético. En conjunto, el índice que agrupa a las empresas argentinas en Nueva York acumuló una ganancia superior al 60% en el mes, una de las más altas del año entre los mercados emergentes.

Cómo se prepara Caputo para

Alquileres, tarifas, combustibles y transporte:

Los cheques rechazados por falta

El mercado automotor sintió el

Preocupación en las aerolíneas por
