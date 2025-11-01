Economía

“Antipopulismo en acción”: el elogio de un funcionario del equipo económico al liderazgo político de Javier Milei

José Luis Daza, secretario de Política Económica y uno de los posibles reemplazantes del ahora canciller Pablo Quirno, volvió a colmar de elogios al presidente de la Nación

Guardar

“El antipopulista”. Así, según José Luis Daza, secretario de Política Económica en el equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo, podría pasar a la historia el presidente argentino, Javier Milei, cuyo liderazgo político y gestión define como “antipopulismo en acción. Un caso histórico de responsabilidad y coherencia en el ejercicio del poder”.

El funcionario, quien es señalado como uno de los posibles reemplazantes del ahora canciller Pablo Quirno al frente de la Secretaría de Finanzas, publicó este sábado un posteo en la red social X en el que elogió fervorosamente al presidente de la Nación.

Con la definición de “antipopulista” como definición, título y elogio, Daza señala en su posteo que habrá “un antes y un después de Milei (a quien arroba) en el estudio de economía política”.

El presidente, afirma, “desafía décadas de literatura en economía política y la lógica tradicional entre ciclo electoral y gasto público. Una relación documentada durante décadas en la teoría y observada en la práctica de casi todos los gobiernos del mundo”.

Y fundamenta esa afirmación recordando que “la teoría standard sostiene que los gobiernos aumentan el gasto antes de las elecciones y lo reducen después”, pero -subraya- “Milei hizo exactamente lo contrario”:

• Antes de la elección: profundizó la austeridad fiscal y aplicó un endurecimiento monetario excepcional.

• Al día siguiente de obtener un triunfo electoral aplastante: incrementó la inversión en áreas sociales , incluyendo salud. Anunció aumento del gasto el día después de la eleccion!!

Primero consolidó la legitimidad democrática de su proyecto. Luego fortaleció la inversión social de manera responsable. Esto es, literalmente, antipopulismo en acción. Un caso histórico de responsabilidad y coherencia en el ejercicio del poder.

Daza acompañó como prueba de su segundo ejemplo de “antipopulismo” el título y bajada de un artículo periodístico de este viernes -esto es, cinco días después del triunfo oficialista en las elecciones legislativas- de reforzar el presupuesto en Salud y destinar $35.800 millones a hospitales nacionales, una medida oficializada por la Decisión Administrativa 29/2025 del Ejecutivo para atender la emergencia en salud pediátrica y emergencias médicas, uno de los reclamos más sonoros y una de las críticas pre-electorales más destacadas al actual gobierno. La medida oficial beneficiará al Hospital Garrahan y otros centros de alta complejidad.

Experiencia en Wall Street

Al igual que Caputo y Quirno, Daza -quien nació en Buenos Aires, pero estudió y pasó parte de su vida en Chile, además de vivir en EEUU y en Japón- también trabajó en Wall Street y lo hizo incluso en J.P.Morgan, el banco de inversión más grande de Estados Unidos.

Daza, junto al ministro Luis
Daza, junto al ministro Luis Caputo

A principios de año, el funcionario había elogiado calurosamente un extenso artículo de Milei publicado el 4 de enero en el diario La Nación, en el que el presidente se explayaba sobre la evolución del debate académico acerca de las causas del crecimiento económico, criticaba “el populismo socialistoide que ha imperado durante el último siglo” y afirmaba que “la estabilidad es una precondición necesaria para crecer”.

En otro caluroso posteo, Daza afirmó entonces “no hay en el mundo otro presidente con la capacidad intelectual y conocimiento de @jmilei para escribir sobre crecimiento económico. Esta nota lo demuestra, hay que leerla”, aleccionaba, adjuntando un link al artículo con la firma presidencial.

Luego, el lunes 14 de abril, la primera jornada hábil en que comenzó a regir el sistema de bandas cambiarias estipulado en el acuerdo firmado con el FMI el viernes 11 de abril, Daza aseguró, en perfecta sintonía con el discurso presidencial, “la inflación va a colapsar”, aunque se abstuvo de pronosticar cuándo se produciría ese colapso.

Como informó entonces Infobae, Daza aseguró en declaraciones televisivas que habría una “baja volatilidad” cambiaria y que “el problema será la apreciación del peso”.

A la luz de los sucedido desde entonces, y en particular en los últimos meses, en que el gobierno llegó a la elección presidencial auxiliado por el Tesoro de EEUU, puede decirse que Daza se equivocó en su primer pronóstico, pero acertó en el segundo.

Temas Relacionados

José Luis DazaJavier MileiAntipopulistaAntipopulismoEquipo económicoBandas cambiariasEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un reconocido hipermercado mantendrá su presencia en Palermo

Cencosud, dueña del hipermercado Jumbo, llegó a un acuerdo con Consultatio, de Eduardo Costantini, y con una tienda de 7.000 m2 será parte del desarrollo inmobiliario en un histórico predio

Un reconocido hipermercado mantendrá su

Cuáles son los autos que mejoraron sus ventas en un mercado que cayó un 17% en los últimos cuatro meses

La suba del dólar y las tasas de interés impactó el mercado automotor entre julio y octubre, pero no todos perdieron. Hay ganadores y sorpresas

Cuáles son los autos que

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales

La agencia dio a conocer las fechas de pago de haberes previsionales y otras percepciones correspondientes a noviembre, salvo las del Plan de Desempleo 2, de octubre, que se empezó a pagar el pasado jueves

Cuándo cobro ANSES: el calendario

La industria ante el nuevo escenario político: expectativas y desafíos para el crédito, el dólar y las importaciones

El sector productivo observa con cautela el panorama pos electoral y reclamó definiciones económicas claras para sostener la actividad, afectada por la caída del empleo y las altas tasas de interés. De qué se hablará en la 31° Conferencia Industrial

La industria ante el nuevo

Fernando Savore, de la Confederación de Almaceneros: “Todavía los precios de los alimentos están demasiado inflados”

El vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires y de la Confederación Nacional del sector dijo que las primeras marcas, muy caras, están siendo desplazadas por pymes. Los casos de los precios de arroz, yogur y pan lactal. Apenas cobra, observó, la gente se queda con muy poco resto

Fernando Savore, de la Confederación
DEPORTES
Las elecciones de River Plate,

Las elecciones de River Plate, en vivo: más de 10 mil socios ya votaron para elegir al próximo presidente

Del penal de Julián Álvarez, a la impresionante jugada de Giuliano Simeone para el gol de Almada: los argentinos brillaron en el triunfo de Atlético Madrid

El show de Messi en un stream con Suárez, De Paul, Davoo Xeneize y la Cobra: su mate preferido y las bromas por los trajes en el Balón de Oro

El hijo de Cristiano Ronaldo anotó su primer gol con la selección Sub 16 de Portugal: la reacción de CR7

Continúa la fecha 14 del Torneo Clausura: la agenda con los 4 partidos del día

TELESHOW
Del adiós a los rumores:

Del adiós a los rumores: Nicki Nicole se habría mostrado acompañada tras la ruptura con Lamine Yamal

El deseo cumplido: Emanero sorprendió a Lucía, la bisabuela de 98 años que se conmueve con su música

La postura de Melody Luz luego del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez por el bolso de lujo: “La real barat”

Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole: “No fue por ninguna infidelidad”

Emily Armstrong conmovió a la Argentina: la nueva vocalista de Linkin Park homenajeó a Diego Maradona

INFOBAE AMÉRICA

Qué ocurre en tu cerebro

Qué ocurre en tu cerebro cuando escuchás la música de terror en una película

El Gran Museo Egipcio, la nueva joya cultural de El Cairo que deslumbra al mundo

El crucero Coral Adventurer suspendió el viaje después de la muerte de Suzanne Rees, quien fue abandonada en la isla Lizard

Rusia lanzó en octubre la mayor cantidad de misiles contra Ucrania desde principios de 2023

Desde la playa hasta la arqueología: los secretos detrás de los detectores de metales