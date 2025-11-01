“Antipopulismo en acción”: el elogio de un funcionario del equipo económico al liderazgo político de Javier Milei

“El antipopulista”. Así, según José Luis Daza, secretario de Política Económica en el equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo, podría pasar a la historia el presidente argentino, Javier Milei, cuyo liderazgo político y gestión define como “antipopulismo en acción. Un caso histórico de responsabilidad y coherencia en el ejercicio del poder”.

El funcionario, quien es señalado como uno de los posibles reemplazantes del ahora canciller Pablo Quirno al frente de la Secretaría de Finanzas, publicó este sábado un posteo en la red social X en el que elogió fervorosamente al presidente de la Nación.

Con la definición de “antipopulista” como definición, título y elogio, Daza señala en su posteo que habrá “un antes y un después de Milei (a quien arroba) en el estudio de economía política”.

El presidente, afirma, “desafía décadas de literatura en economía política y la lógica tradicional entre ciclo electoral y gasto público. Una relación documentada durante décadas en la teoría y observada en la práctica de casi todos los gobiernos del mundo”.

Y fundamenta esa afirmación recordando que “la teoría standard sostiene que los gobiernos aumentan el gasto antes de las elecciones y lo reducen después”, pero -subraya- “Milei hizo exactamente lo contrario”:

• Antes de la elección: profundizó la austeridad fiscal y aplicó un endurecimiento monetario excepcional.

• Al día siguiente de obtener un triunfo electoral aplastante: incrementó la inversión en áreas sociales , incluyendo salud. Anunció aumento del gasto el día después de la eleccion!!

Primero consolidó la legitimidad democrática de su proyecto. Luego fortaleció la inversión social de manera responsable. Esto es, literalmente, antipopulismo en acción. Un caso histórico de responsabilidad y coherencia en el ejercicio del poder.

Daza acompañó como prueba de su segundo ejemplo de “antipopulismo” el título y bajada de un artículo periodístico de este viernes -esto es, cinco días después del triunfo oficialista en las elecciones legislativas- de reforzar el presupuesto en Salud y destinar $35.800 millones a hospitales nacionales, una medida oficializada por la Decisión Administrativa 29/2025 del Ejecutivo para atender la emergencia en salud pediátrica y emergencias médicas, uno de los reclamos más sonoros y una de las críticas pre-electorales más destacadas al actual gobierno. La medida oficial beneficiará al Hospital Garrahan y otros centros de alta complejidad.

Experiencia en Wall Street

Al igual que Caputo y Quirno, Daza -quien nació en Buenos Aires, pero estudió y pasó parte de su vida en Chile, además de vivir en EEUU y en Japón- también trabajó en Wall Street y lo hizo incluso en J.P.Morgan, el banco de inversión más grande de Estados Unidos.

Daza, junto al ministro Luis Caputo

A principios de año, el funcionario había elogiado calurosamente un extenso artículo de Milei publicado el 4 de enero en el diario La Nación, en el que el presidente se explayaba sobre la evolución del debate académico acerca de las causas del crecimiento económico, criticaba “el populismo socialistoide que ha imperado durante el último siglo” y afirmaba que “la estabilidad es una precondición necesaria para crecer”.

En otro caluroso posteo, Daza afirmó entonces “no hay en el mundo otro presidente con la capacidad intelectual y conocimiento de @jmilei para escribir sobre crecimiento económico. Esta nota lo demuestra, hay que leerla”, aleccionaba, adjuntando un link al artículo con la firma presidencial.

Luego, el lunes 14 de abril, la primera jornada hábil en que comenzó a regir el sistema de bandas cambiarias estipulado en el acuerdo firmado con el FMI el viernes 11 de abril, Daza aseguró, en perfecta sintonía con el discurso presidencial, “la inflación va a colapsar”, aunque se abstuvo de pronosticar cuándo se produciría ese colapso.

Como informó entonces Infobae, Daza aseguró en declaraciones televisivas que habría una “baja volatilidad” cambiaria y que “el problema será la apreciación del peso”.

A la luz de los sucedido desde entonces, y en particular en los últimos meses, en que el gobierno llegó a la elección presidencial auxiliado por el Tesoro de EEUU, puede decirse que Daza se equivocó en su primer pronóstico, pero acertó en el segundo.