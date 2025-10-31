Economía

La luz y el gas aumentarán en noviembre por encima de la inflación: el impacto en las facturas

El incremento rondará el 3,8% promedio en ambos casos, según fuentes oficiales. Habrá efecto del traslado de la suba del tipo de cambio en los últimos meses

Guardar
La Secretaría de Energía que
La Secretaría de Energía que encabeza María Tettamanti dispuso que desde noviembre las distribuidoras comiencen a contratar libremente energía a las generadoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno oficializó este viernes un incremento promedio del 3,8% en las facturas de gas desde noviembre, que se sumará a un ajuste similar en las tarifas eléctricas previsto para el lunes, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Estos aumentos superan la inflación proyectada, estimada en torno al 2,5% por consultoras privadas, debido al traslado a tarifas del encarecimiento del dólar en los últimos meses, impulsado por la incertidumbre electoral.

La Secretaría de Energía, bajo la dirección de María Tettamanti, dispuso que a partir de noviembre las distribuidoras puedan contratar energía directamente con las generadoras, eliminando la intermediación de Cammesa para grandes usuarios. Sin embargo, los residenciales seguirán bajo el esquema vigente.

Además, el Gobierno nacional estableció un nuevo aumento en el recargo que financia el subsidio para usuarios de zonas frías, llevándolo de 7% a 7,2%. El costo del fluido, junto con las tarifas de transporte y distribución, determinado por esta medida, se reflejará en la tarifa final a partir de noviembre con un impacto total del 3,8 por ciento.

María Tettamanti, secretaria de Energía
María Tettamanti, secretaria de Energía

Estos ajustes se suman a las subas mensuales en combustibles y en el servicio de Aysa en el AMBA, que rondan el 1%, vinculadas a un incremento parcial de los impuestos incluidos en sus precios. Aún no se ha definido la magnitud del aumento que aplicarán las petroleras.

Hacia la privatización de la gestión eléctrica

“No hay mejor forma de obtener esa energía lo más barato posible que con competencia, es decir, con libre mercado y gestión privada, no gestión pública. Y los privados, para eso, necesitan, por supuesto, también tener previsibilidad en las reglas del juego”, afirmó Tettamanti a comienzos de mes en un evento organizado por EconoJournal.

Al referirse al proceso de privatización, Tettamanti explicó: “El cómo es volver a privatizar la gestión, porque nosotros salimos de una industria estatal en los años ochenta, se privatizaron los activos y la gestión. En los últimos años, la propiedad permaneció en manos privadas, pero la gestión no. La gestión fue intervenida, estatizando en la práctica el sector. Nosotros queremos volver a la privatización absoluta. Lo peor sería continuar con este régimen regulado y estatista, que ha generado un sistema descapitalizado, sin contratos previsibles entre privados y sin desarrollo a largo plazo”.

Según Tettamanti, los grandes usuarios deben asumir la gestión de su energía. Si desde Cammesa y la Secretaría de Energía se detecta que el sector privado no avanza en esa dirección, consideran necesario implementar acciones más centralizadas en los procesos de cálculo, planificación y licitación, aunque sin asumir el rol de offtaker. “No somos dogmáticos. Si en algún momento es imprescindible garantizarle al proveedor el cobro de su producción, lo vamos a hacer. Pero nuestro objetivo es que el sector privado sea el offtaker de la nueva producción de energía”, remarcó.

La funcionaria también subrayó que la política sectorial depende de la estabilidad macroeconómica, fundamental en un sector cuyos precios se fijan en dólares. La solidez fiscal y monetaria es el soporte de la reforma. “El segmento desregulado, que debe producir y vender a un segmento regulado, siente temor por experiencias pasadas: si el cliente no cumple ¿cómo va a cobrar?”, advirtió.

Tettamanti concluyó que la viabilidad de la reforma depende de respetar las reglas y mantener coherencia entre la política sectorial y la macroeconomía. Sin una economía ordenada, ningún sector puede sostener políticas públicas duraderas, ya que la inestabilidad de precios impide preservar las reglas.

El Gobierno llegó a las elecciones de medio termino con una aceleración en la inflación (el dato de septiembre fue de2,1%) aunque menor que la volatilidad en el dólar, lo que confirmó el bajo pass through del que hablan los funcionarios del Ministerio de Economía. En octubre, el indicador continuó con la misma tendencia, con saltos en rubros que pegan de lleno en los sectores de menor poder adquisitivo, como alimentos y bebidas no alcohólicas.

Temas Relacionados

TarifasAumentosArgentinaInflaciónDólarPreciosFacturasAMBALuzGasElectricidadÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Tras las elecciones, YPF cerró préstamos por USD 1.200 millones y busca acelerar su proyecto de GNL

La llegada de capital extranjero abre nuevas oportunidades para el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión global del sector energético. Empresas y provincias reanudan la emisión de bonos, lo que aporta una oferta clave de dólares para el Gobierno

Tras las elecciones, YPF cerró

La Inteligencia Artificial redefine el empleo tecnológico en Latinoamérica: México lidera, Argentina se estanca y Perú acelera

El informe “Impact of AI 2025” de Get on Board analizó cómo la expansión de la Inteligencia Artificial transformó los trabajos tecnológicos en la región, sus salarios, brechas de género y nuevas demandas laborales

La Inteligencia Artificial redefine el

Mercados: la Bolsa registró un récord nominal y el riesgo país llegó al punto más bajo en 9 meses

Los activos argentinos confirman la recuperación después de las elecciones. El S&P Merval gana 6,8% y se acerca a los 3 millones de puntos, un máximo en pesos. Los ADR escalan hasta 10% en Wall Street y el indicador de JP Morgan cae a 647 puntos

Mercados: la Bolsa registró un

Revoluciones o velocidad: cómo cuidar el motor del auto para extender su vida útil y consumir menos combustible

Hasta que los autos sean completamente autónomos, el rol del conductor impacta en la durabilidad de sus componentes y el costo de mantenimiento. Saber manejar adecuadamente es un ahorro de dinero

Revoluciones o velocidad: cómo cuidar

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 31 de octubre

El dólar al público es ofrecido a $1.465 en Banco Nación. El dólar blue baja a $1.450

Dólar hoy en vivo: a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un estudio analizó la relación

Un estudio analizó la relación entre la infección por COVID-19 durante el embarazo y el riesgo del autismo

Siete detenidos por el brutal crimen de la jubilada en San Isidro

Qué significa estar más tranquilo solo que acompañado, según la psicología

Entre versiones y desmentidas, en el Consejo de Mayo se negocia la reforma laboral “sin acuerdos al 100%” y con posturas en disidencia

Tos convulsa: síntomas y cómo prevenir la enfermedad que causó la muerte de cuatro niños

INFOBAE AMÉRICA
Subió a 31 el número

Subió a 31 el número de muertos y a 21 los desaparecidos en Haití por el paso del huracán Melissa

Irán designó a un comandante acusado por el atentado a la AMIA como subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

El día que un hombre se disfrazó de superhéroe en Halloween y salvó a una persona en medio de un incendio

La haitiana Yanick Lahens recibe el máximo honor literario de la Academia Francesa

Halloween 2025: restricciones, operativos y medidas de seguridad en Colombia

TELESHOW
Benjamín Vicuña, entre la distancia

Benjamín Vicuña, entre la distancia y la tristeza: “No veo a mis hijos hace más de cuarenta días”

Nicole Neumann criticó la rigidez escolar en el sistema de faltas: “¡Hay una vida también!"

Wanda Nara y un mensaje implícito para Mauro Icardi: “Mood de las mamás que hacemos todo”

“Cuando Frank conoció a Carlitos” y la causa rotaria que convocó a una multitud en Buenos Aires

Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista con Franco Colapinto