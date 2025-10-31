Bajan las tasas de créditos hipotecarios UVA: cuánto cobra cada banco

Operaciones de crédito hipotecario UVA en Argentina muestran una aceleración en términos reales y nominales

La dinámica de los créditos hipotecarios UVA en Argentina tomó impulso durante el último año financiero, acumulando variaciones tanto en el volumen de operaciones como en la composición de sus condiciones. El sistema registró sucesivas modificaciones que incidieron sobre el acceso, las tasas de interés y la cantidad total otorgada, lo cual generó un movimiento relevante en el stock. Entre los bancos que operan con esta modalidad, la reducción de tasas aparece como un fenómeno nuevo dentro del recorrido, destacando el recorte implementado por BBVA Argentina a partir de la segunda quincena de octubre.

Los datos disponibles muestran una expansión sostenida en el financiamiento hipotecario a lo largo del periodo comprendido entre el 28 de octubre de 2024 y el 27 de octubre de 2025. El stock de créditos hipotecarios pasó de 1.170.208 millones de pesos a 5.766.908 millones de pesos en ese lapso. Esta evolución se acompañó de un comportamiento alineado con el ajuste de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), índice clave en la operatoria para la actualización de capital e intereses. Durante el mismo intervalo, el valor de la UVA avanzó de 1.223,36 a 1.625,42 pesos. El ascenso refleja el impacto de la dinámica inflacionaria sobre los instrumentos de crédito ajustables por dicho índice.

El análisis del comportamiento en términos reales surge al dividir el stock de créditos hipotecarios por el valor correspondiente de la UVA. De esta manera, es posible observar la magnitud de la expansión ajustada por inflación. El stock de créditos, expresado en millones de UVA, creció de 956,92 a 3.548,63 durante el período bajo estudio. Esta suba evidencia un proceso de incremento real, ya que la cantidad de unidades de valor entregadas por el sistema financiero aumentó mes a mes, incluso considerando el avance del índice de precios al consumidor.

Dentro de la oferta bancaria, las condiciones propuestas varían de acuerdo con los perfiles de solicitantes, los montos máximos permitidos, el porcentaje de financiación respecto al valor de la propiedad y las tasas nominales anuales informadas. El cuadro comparativo entre las entidades participantes permite exponer diferencias importantes. El BBVA Argentina se posiciona como el primer banco en modificar sus tasas desde el 10,5% al 7,5% para quienes perciben haberes en esa entidad, según comunicó el analista Andrés Salinas. A pesar de tratarse de un primer movimiento en la variable tasas, la percepción de distintos actores señala que los niveles aún resultan elevados en relación con la situación macroeconómica y las posibilidades de los usuarios.

Fuente: Andrés Salinas

El resto de los bancos continuó ofreciendo sus líneas bajo parámetros que oscilaron entre el 8% y el 12,5% de tasa nominal anual, dependiendo de la política comercial interna y el perfil del tomador. Además, los plazos máximos para amortización se ubicaron en torno de los 20 a 30 años, y el monto sujeto a préstamo varió ampliamente entre las distintas entidades. El porcentaje de financiación sobre el valor del inmueble mostró topes usuales del 75%, aunque algunos bancos informaron límites por debajo o por encima de ese umbral. La exigencia de ingresos mínimos constituye un factor central en la operatoria, ya que determina qué sector poblacional accede a financiamiento y cuál permanece fuera del alcance hipotecario tradicional.

La aparición de nuevas líneas por parte de entidades como ICBC Argentina, que lanzó un programa junto a la desarrolladora IRSA focalizado en viviendas desde pozo, sumó alternativas a la oferta existente. Este tipo de créditos apunta a captar segmentos primerizos o a alimentar proyectos inmobiliarios que se encuentran en proceso de ejecución. La introducción de condiciones especiales para la financiación de obras desde pozo representa una estrategia para incentivar la inversión en etapas tempranas y ampliar el alcance del financiamiento indexado.

Los movimientos en la serie diaria del stock de créditos reflejan una aceleración marcada desde el comienzo del registro, que partió el 28 de octubre de 2024 con 1.170.208 millones de pesos, hasta alcanzar el 27 de octubre de 2025 el umbral de 5.766.908 millones de pesos. El comportamiento ascendente no sufrió retrocesos en ninguno de los meses de observación, con incrementos mensuales que aceleraron el ritmo conforme avanzó el año financiero. Esta evolución no sólo responde a la mecánica inflacionaria ni a ajustes de UVA, sino también a la reactivación específica de la demanda de créditos hipotecarios.

El valor de la UVA mostró una suba coordinada con la inflación doméstica, pasando de 1.223,36 a 1.625,42 pesos en el lapso de doce meses. La indexación mediante UVA garantiza que tanto el capital como los intereses de los préstamos mantengan la capacidad de compra original en términos de bienes raíces, pero también incrementa el monto a devolver en función del aumento de precios general de la economía. Este mecanismo condiciona el acceso y el nivel de endeudamiento de las familias, al atar el valor de la cuota y el saldo deudor a la evolución del índice de precios.

La diferencia entre la evolución nominal y real del stock de créditos es relevante para entender el fenómeno. Mientras el primero muestra cuánto dinero circula en el sistema, el segundo revela el volumen efectivo de crédito, descontando el efecto de la inflación. Cuando se observa solo el stock nominal, la impresión es la de un mercado en vertiginoso ascenso. La medición en UVAs, en cambio, traduce este crecimiento a términos constantes y confirma que la expansión superó con holgura la variación del índice de precios.

El ajuste por valor UVA resulta imprescindible para monitorear la sostenibilidad de la expansión hipotecaria. Mide el crecimiento neto del crédito disponible en relación con la economía real, permite identificar períodos de estancamiento o aceleración genuina de la demanda, y brinda a las autoridades públicas y analistas privados un insumo clave para la toma de decisiones de política de vivienda y financiera.

Dentro de la oferta de créditos, el cuadro comparativo entre entidades pone en foco los matices de cada propuesta. Los bancos requieren que la cuota resultante del préstamo no supere entre 25% y 35% del ingreso mensual del solicitante, según el criterio de cada firma. Las primas de seguro, la posibilidad de sumar ingresos con otros solicitantes y la penalización por pre-cancelación aparecen como elementos diferenciales entre las líneas disponibles, influyendo en la elección del banco y en el acceso efectivo al crédito.

La novedad sobre la baja de tasas tuvo su primer episodio con BBVA Argentina. El recorte desde 10,5% a 7,5% implicó una señal para el resto del sistema financiero y abrió la puerta a futuros ajustes. Desde la perspectiva de analistas como Andrés Salinas, el movimiento resulta un primer paso para la distensión de la variable tasas, aunque el consenso indica que los valores siguen elevados respecto del ingreso de la población solicitante y sus posibilidades reales de pago.

El monitoreo diario del stock revela que la serie no incluyó fines de semana ni feriados, ajuste habitual en los sistemas de reporte bancario. Las mediciones diarias cruzadas con la serie completa de UVA permitieron construir el cuadro de doble entrada entre fechas, stock y valor actualizado de la unidad indexatoria. Este insumo posibilita el seguimiento fino del movimiento del crédito y de su ajuste real, un ejercicio que permite a los analistas identificar cambios estructurales y anticipar tendencias futuras en la operatoria del mercado hipotecario.

La expansión real del crédito, medida en millones de UVA, confirma que el mercado atravesó una recuperación prolongada en el último año, resultado de una confluencia particular de demanda por parte de familias, condiciones macroeconómicas y la política de las entidades bancarias. El proceso sumó alternativas como los nuevos productos para viviendas en construcción y la diversificación de propuestas en función del perfil del tomador.

Dentro del ecosistema de oferta, entidades como ICBC Argentina avanzaron con alianzas estratégicas enfocadas en el financiamiento de proyectos desde pozo, mientras que bancos de capital nacional y extranjero articularon líneas propias con ajustes en tasas, plazos y montos. Esta diversidad incrementó la competencia y la visibilidad de las líneas de créditos hipotecarios UVA entre el público objetivo.

El avance en el stock de créditos y la modificación de condiciones generan expectativas sobre nuevas señales y posibles retoques en las tasas de interés. El monitoreo cotidiano del sector continúa siendo central en la agenda de analistas e interesados en la política de vivienda. El proceso observado durante el último año ofrece un punto de partida para el seguimiento de las próximas decisiones de los bancos y su impacto en el acceso a la vivienda propia en el mercado argentino.