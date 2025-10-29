Economía

El Gobierno salió a recomprar bonos para bajar las tasas en pesos antes de la licitación por $12 billones

El Tesoro podría inyectar más liquidez no renovando el 100% de los títulos que vencen este miércoles. El objetivo poselectoral es bajar la carga de intereses y, a la vez, recomponer el crédito al sector privado

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Guardar
El Gobierno recompró bonos antes
El Gobierno recompró bonos antes de la licitación por $12 billones. REUTERS/Tomas Cuesta

Como primera reacción luego del buen resultado electoral del domingo, el Tesoro salió a recomprar bonos en pesos. El objetivo fue preparar el terreno para la licitación de títulos de hoy con una señal clara: la prioridad es reducir los rendimientos en pesos que paga por la deuda y abaratar el costo del crédito.

Se calcula que en total se inyectaron entre el lunes y el martes alrededor de $1,2 billones. Lentamente el objetivo es que haya más liquidez en el mercado y de a poco normalizar la curva de pesos. Sin incertidumbre electoral por delante ahora uno de los objetivos primordiales es que la tasa de interés vuelva a valores “normales”, es decir alrededor de 30% anual para los plazos más cortos.

Recompra de bonos

Las compras del Tesoro se concentraron en las Lecap que vencen en febrero de 2026, justamente para dar la señal de baja de tasas para plazos un poco más largos de la curva en pesos. El mensaje es que no se convalidarán en la licitación de hoy rendimientos exagerados en pesos.

En total vencen cerca de $12 billones, por lo que se trata de un monto significativo. Aunque nadie duda sobre la capacidad del Tesoro de renovar los vencimientos, al mismo tiempo el objetivo es que se reduzcan los rendimientos en pesos. Una disminución de tasas permitirá que se reactive el crédito privado lo más rápido posible, pero el proceso podría llevar su tiempo.

El Gobierno salió a recomprar
El Gobierno salió a recomprar bonos para bajar la tasa de interés antes de la licitación. REUTERS/Irina Dambrauskas/File Photo

Un informe de Cocos Capital advirtió que es posible que el Tesoro incluso no refinancie la totalidad de lo que vence hoy para inyectar más pesos al mercado. Esto se debe a que además el Central absorbió más pesos por los vencimientos en el mercado de futuros. La baja del dólar provocó que muchos inversores deban salir a cubrir previo al fin de mes. “Como consecuencia, la tasa de caución operó en 50% promedio el lunes, y en torno a 80% gran parte de la rueda de hoy (por ayer)”, explicaron.

El escenario poselectoral encuentra la plaza escasa de pesos. “En parte esto se debe a la estrategia implementada por parte del MECON desde el mes de julio (con el fin de las LEFI y el avance a un esquema de agregados monetarios sin corredor de tasas). La misma buscó absorber cualquier excedente monetario que pueda buscar dolarizarse en la previa a la elección legislativa y tuvo como consecuencia una demanda de cobertura inédita por parte del sector privado”, agregaron en Cocos. En el equipo económico estiman que buscó cobertura en dólares un equivalente al 50% del dinero transaccional (medido por el M2).

Descomprimir vencimientos

Con la gran ansiedad que hubo en el proceso preelectoral se produjo una fuerte concentración de vencimientos para los próximos tres meses (alrededor de $86 billones). Por lo tanto, el objetivo del Tesoro será refinanciar con plazos más largos, aprovechando la mejora de las expectativas.

Ahora el Gobierno apuesta a una recuperación de la demanda de dinero, lo que debería traducirse tanto en una disminución de la tasa en pesos como en mayor tranquilidad cambiaria. Lo más probable es que el proceso se vaya dando gradualmente. Una reducción del costo del dinero implicaría bajar la carga de intereses para el Tesoro por toda la deuda emitida en pesos y, en simultáneo, que se recomponga la liquidez de los bancos para que puedan volver a prestar y, al mismo tiempo, disminuir las tasas.

La dolarización extrema provocó una caída tan fuerte en los bonos en pesos que las series más largas de Boncer (títulos que ajustan por inflación) pagaran una sobretasa de hasta 30% anual. El objetivo es conseguir una reducción que los lleve a niveles del 10%.

Temas Relacionados

LicitaciónDeudaBonosTasasPesosÚltima noticiaEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Juicio por la expropiación de YPF: expectativa por la apelación argentina en el mayor litigio contra un Estado soberano en EEUU

El país se juega buena parte de su futuro económico ante la Corte de Apelaciones, que revisará la sentencia en primera instancia que ya llega a USD 18.000 millones por la expropiación de la petrolera, en medio de una crisis de reservas y alta incertidumbre

Juicio por la expropiación de

La actividad económica cayó en septiembre y el crecimiento redujo al 4,1% en el último año, según Orlando Ferreres

El nivel general de actividad registró una baja de 0,8% en la medición desestacionalizada. La expansión fue impulsada por la intermediación financiera y el sector minero, mientras que la industria sigue en baja

La actividad económica cayó en

Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

La información fue confirmada por fuentes al tanto de la operación. Econviews y 1816 mostraron que desde la semana del 7 de octubre, cuando empezó la intervención en el mercado, se registró una fuerte suba en el stock de letras emitidas por el BCRA

Los pesos que compró el

Polémica en redes por la omisión de Maradona en la difusión de la moneda del Mundial 2026: la explicación del BCRA

El astro del fútbol mundial no fue mencionado por la autoridad monetaria ni en el comunicado oficial, ni en la publicación en X

Polémica en redes por la

Un ex FMI volvió a criticar al Gobierno y pidió liberar el tipo de cambio: “Dejen que el peso flote”

Robin Brooks, ex FMI, IIF y Goldman Sachs, arremetió contra la política cambiaria del oficialismo y consideró que el peso está sobrevaluado. El enojo que había provocado en Luis Caputo

Un ex FMI volvió a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por la expropiación de

Juicio por la expropiación de YPF: expectativa por la apelación argentina en el mayor litigio contra un Estado soberano en EEUU

La actividad económica cayó en septiembre y el crecimiento redujo al 4,1% en el último año, según Orlando Ferreres

Cinco recetas de risotto fáciles y deliciosas para preparar en casa

La Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos

Dos fusiones de agujeros negros aportan claves para entender partículas desconocidas del universo

INFOBAE AMÉRICA
Radiohead frente el espejo: entre

Radiohead frente el espejo: entre el duelo, las tensiones internas y una polémica geopolítica

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Hamas afirmó haber recuperado los cuerpos de dos rehenes israelíes en Gaza en medio de nuevas tensiones por el alto el fuego

El senador John Kennedy lanza un libro que sacude Washington con ironía y frases memorables

Pakistán afirmó que las negociaciones con Afganistán para una tregua duradera “no lograron producir una solución viable”

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”