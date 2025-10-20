Transporte público: Argentina tiene una tarifa promedio superior a las de varias capitales latinoamericanas, pero el AMBA tiene las más baratas de la región

(Luciano González)

El costo del transporte presenta diferencias marcadas según la provincia. Particularidades como la estructura del sistema de transporte, las distancias recorridas, el nivel de subsidios y la cantidad de pasajeros inciden en el precio final que pagan los usuarios, lo cual genera un gran dispersión a lo largo del país.

De acuerdo al Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), al calcular un promedio ponderado, la tarifa media de transporte en el interior alcanzó en octubre los $1.279.

“Comparado a otras ciudades de la región, el transporte del AMBA sigue siendo económico relativo al salario mínimo ($322.200), mientras que el transporte en el interior es el más elevado”, subrayó el IIEP.

Costo de una canasta de transporte público como porcentaje del salario mínimo, vital y móvil

En detalle, entre las ciudades con tarifas más altas, se encuentra en primer lugar Bariloche, con un costo de $1.895, seguida por Santa Fe, Rosario y Córdoba, todas con $1.580. Otras localidades con valores elevados son Paraná ($1.415), Mar del Plata ($1.360), Tandil ($1.334), Resistencia ($1.300), Corrientes ($1.290) y Formosa ($1.280)

Las tarifas más bajas del transporte público en Argentina se concentran principalmente en el AMBA. Allí, el tren, con un valor de $280, encabeza la lista como el medio más económico del país, seguido por AMBA – Nación ($451), CABA ($547) y PBA ($550). También se destacan con tarifas accesibles La Rioja ($600), San Luis ($750), Ushuaia ($800) y San Juan ($810).

Relevamiento federal de tarifas de transporte público (IIEP)

Cabe mencionar que en el AMBA el costo técnico del servicio por pasajero transportado, es decir, la tarifa sin subsidios asciende a $1.665 pesos según los cálculos realizados por el IIEP (considerando el IVA transporte es de $1.839). Este valor debe contrastarse con el costo reconocido por el Estado Nacional, el cual asciende a $1.120.

El IIEP destacó que la determinación de las tarifas de transporte público es, en la mayoría de los casos, competencia de los municipios, mientras que para el caso de servicios entre municipios corresponden al gobierno provincial.

Luego de la transferencia de la jurisdicción sobre las 30 líneas que operan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al gobierno local, el Estado Nacional quedó a cargo únicamente de fijar las tarifas para los servicios interjurisdiccionales, es decir, entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, así como para los servicios interprovinciales.

En la misma línea, la responsabilidad de otorgar subsidios al transporte recae en los gobiernos locales o provinciales, excepto en el caso de los servicios interjurisdiccionales, cuyo subsidio continúa bajo la órbita del gobierno nacional.

A partir de febrero de 2024, tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, el único subsidio nacional vigente es la tarifa social de transporte, la cual se aplica exclusivamente en jurisdicciones que forman parte del Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.).

Cómo se actualizan las tarifas en el AMBA

Desde marzo de 2025, las tarifas de transporte público en el AMBA muestran una clara descoordinación y se ajustan según diferentes criterios. En el caso de los colectivos y el subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actualización tarifaria es mensual y se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Indec para el período, al que se suma un 2%, lo que implica un aumento real de la tarifa cada mes.

De manera similar, la Provincia de Buenos Aires utiliza para sus servicios propios y municipales del AMBA un mecanismo de ajuste mensual ligado al IPC GBA del Indec más un 2%.

Por otro lado, el Estado Nacional mantiene sin cambios la tarifa fijada en julio de 2025 para los colectivos interjurisdiccionales, mientras que los trenes metropolitanos permanecen con el esquema tarifario congelado desde septiembre de 2024.

En el área metropolitana, el gasto mensual en transporte subió 2,3% en octubre, a $76.418. En términos interanuales, fue el servicio de mayor aumento, con una suba del 36% frente a octubre de 2024, por encima del aumento del IPC estimado para el período. Desde diciembre de 2023, el costo se incrementó en 852%. De este modo, se convirtieron en el ítem principal de la canasta de servicios, abarcando el 45% del total mensual ($170.412).