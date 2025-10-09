Mañana empieza el fin de semana largo: qué no puede faltar ni fallar al salir a la ruta

El flujo de tránsito se verá incrementado entre el jueves a la noche y viernes a la mañana, y nuevamente el domingo después del mediodía

Comienza el fin de semana largo y miles de personas eligen las rutas argentinas para viajar hacia diferentes destinos turísticos. Ante el intenso flujo vehicular previsto, especialistas y organismos como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) insisten en la importancia de asumir el compromiso de cuidar la vida propia y de quienes comparten el camino. Según cifras oficiales, en 2024 se reportaron 4.027 muertes por la inseguridad vial, un dato que subraya la magnitud del desafío.

El feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue trasladado este viernes 10 de octubre, lo que genera un fin de semana XL que se extenderá hasta el domingo 12. El Observatorio Argentino de Turismo (OAT) anticipó que más de un millón y medio de viajeros circularán por las principales rutas y destinos del país, lo que representa un incremento del 8% respecto al mismo fin de semana del año anterior. Se esperan movimientos intensos hacia la Costa Atlántica, el Norte argentino y las sierras de Córdoba, zonas tradicionales para las escapadas familiares y de amigos.

Frente a este escenario, la prevención y la preparación resultan claves para evitar accidentes viales. La revisión técnica del vehículo es esencial, pero es solo el punto de partida.

Los controles en las principales rutas pueden pedir documentación y revisar estado básico de los autos como el funcionamiento de las luces.

Comportamiento en la ruta

“El comportamiento del conductor es el verdadero factor diferencial. Podemos tener un vehículo en perfecto estado, pero si usamos el celular, si no descansamos o si queremos llegar más rápido de lo que corresponde, el riesgo se multiplica”, dijo Fernando Rodríguez, especialista en seguridad vial y gerente de Siniestros de ATM Seguros.

La ANSV enumeró una serie de prácticas que consolidan la seguridad en la ruta. Entre las recomendaciones principales, figura mantener la distancia de frenado adecuada, dejando al menos tres segundos con el vehículo de adelante. Esa distancia debe ampliarse en condiciones de poca visibilidad o menor adherencia al piso como son la noche o la lluvia. Respetar las velocidades máximas de cada sector de la ruta contribuye a frenar mejor ante una necesidad inesperada.

Además, la tolerancia cero al alcohol al volante se ratifica como una regla infranqueable: una sola copa puede afectar reflejos y atención, lo que aumenta la probabilidad de incidentes graves.

Consumir alcohol antes de conducir está prohibido. En la provincia de Buenos Aires existe la norma de tolerancia cero (NA)

Otra precaución recomendable es evitar manejar luego de consumir medicamentos que puedan alterar los reflejos. Se aconseja leer los prospectos y abstenerse de conducir si se detecta somnolencia u otros efectos adversos.

Las buenas prácticas en el camino siempre permiten que el entorno a cada auto pueda mantenerse más seguro. Anticipar las maniobras mediante el uso correcto de luces de giro permite que al resto de los usuarios responder a tiempo ante eventuales cambios en la circulación.

El descanso adecuado es otro factor que incide fuertemente en bajar la siniestralidad vial ante un seguro congestionamiento de las rutas hacia los destinos turísticos. La ANSV recomienda realizar una pausa cada dos horas, bajarse del vehículo, hidratarse y mover las piernas para prevenir la fatiga y los denominados “microsueños”, que son episodios breves de pérdida de conciencia vinculados al cansancio.

Contar con un plan de asistencia aporta tranquilidad ante imprevistos. Llevar a mano los teléfonos de auxilio mecánico y verificar de antemano la ubicación de los centros de emergencia o asistencia médica en la ruta puede agilizar la respuesta ante cualquier inconveniente.

Los chequeos mecánicos esenciales son presión de inflado de neumáticos, estado de los frenos, funcionamiento de luces y del tren delantero y amortiguación

Documentos y chequeos

En cuanto a los documentos necesarios para evitar retrasos ante un control de las autoridades viales, se recomienda comprobar la vigencia del seguro automotor, que es obligatorio para contar con cobertura ante siniestros y para circular en regla. También es obligatorio portar el DNI, la licencia de conducir, la cédula verde o autorización de manejo en la App MiArgentina, y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Más allá de verificar el estado de desgaste e inflado de los neumáticos, y el correcto funcionamiento de frenos y luces, la utilización del cinturón de seguridad en todos los asientos del automóvil y del casco homologado en motociclistas es también una recomendación adicional que debe recordarse, porque más allá de la seguridad que aporta a los ocupantes de un vehículo, es obligatoria en la vía pública.

La previsión indica que habrá un volumen de desplazamientos superior al habitual, especialmente en accesos y salidas de grandes centros urbanos. Ante este contexto, es valioso recordar que la seguridad vial forma parte integral de la planificación de cada viaje y es una responsabilidad compartida entre todos.