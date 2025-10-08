Mercados: los bonos profundizan las perdidas, mientras se extienden las negociaciones del equipo económico en EEUU

Los activos argentinos siguen sumidos en un limbo de volatilidad.

Mientras continúan las gestiones oficiales en Washington para delinear cómo se instrumentará el salvataje financiero comprometido por el Gobierno de los EEUU, los bonos argentinos profundizan las bajas este miércoles.

A las 10:50 horas, los títulos Globales -en dólares con ley extranjera- retroceden un 1,6% en promedio en Wall Street. El riesgo país argentino se sostiene cerca de los 1.100 puntos básicos.

El ministro de Economía Luis Caputo permanecerá en Estados Unidos por lo menos hasta la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, prevista para el martes 14 de octubre. Su estadía podría extenderse por unos 15 días, ya que luego tiene previsto participar en la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial, que se realizará también en Washington.

Caputo llegó el sábado pasado a la capital estadounidense, donde mantiene reuniones con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para ultimar los detalles del paquete de asistencia financiera que Estados Unidos prometió a la Argentina. En el Palacio de Hacienda no hicieron comentarios sobre el viaje, aunque fuentes oficiales anticiparon que el ministro podría asistir mañana al discurso de apertura de Georgieva.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende un modesto 0,1% en pesos, en los 1.795.000 puntos. En octubre sostiene una recuperación de 2 por ciento.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en las bolsas de Nueva York operan con mayoría de alzas, aunque de modesta envergaduras

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 10:50 horas.

“Wall Street continúa desafiando sucesivos récords, aún en shutdown y con ausencia de datos económicos, a pesar de lo cual esta vez los activos domésticos retoman la cautela tras la recuperación de las últimas ruedas a la espera de avances en las negociaciones en Washington", indicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El analista y asesor Salvador Di Stefano subrayó que “si Argentina logra que el Tesoro de Estados Unidos le de un aval al Gobierno, para que despeje dudas sobre le pago del capital de la deuda pública, los bonos locales no deberían tener tasas de retorno del 15% anual, tendrían que tener una tasa de retorno mucho más razonable que se ubique en torno del 9% anual. Esto implica una gran suba para todos los activos de riesgo argentinos, bonos en dólares, pesos y acciones. ¿Dólar? Olvidarse que suba".

“El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos ayuda sostener la solvencia intertemporal, ya que le posibilita al país renovar el stock de capital de deuda sin problemas. Si baja el riesgo país, bajara el riesgo corporativo, que es la tasa de interés a las que se financian las empresas en el exterior, y esto deja espacio para que baje la tasa de interés en el mercado local, y permita a las pymes una mejora sustancial en la financiación de sus proyectos”, agregó Di Stefano.

“El apoyo inédito de Estados Unidos da la oportunidad para aliviar las tensiones cambiarias y monetarias. Pero no hay lugar para euforias. El éxito depende de crear un clima de gobernabilidad. Esto implica poner más atención a la gestión del Estado y generar acuerdos, con al menos parte de la oposición, no sólo para sostener el equilibrio fiscal, sino también para comenzar a implementar las reformas incluidas en el Acta de Mayo”, puntualizó un reporte del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“La estrategia oficial para transitar estas semanas hasta el proceso electoral, conviviendo un mercado cambiario muy volátil, pasa por ofrecer distintas alternativas de cobertura dollar linked. En un principio fue por el lado de futuros de tipo de cambio y ahora por activos dollar linked", comentaron los analistas de MegaQM.