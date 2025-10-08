Las exportaciones argentinas de oro cayeron casi 30% interanual, a pesar del precio récord

Las cotizaciones del oro alcanzaron un hito histórico. REUTERS/Shannon Stapleton/

El oro, tradicionalmente conocido como activo refugio, alcanzó un nuevo récord histórico y la cotización superó por primera vez los USD 4.000, en un contexto de incertidumbre política global, cierre del gobierno de EEUU y expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la FED. Pese a un precio internacional extremadamente favorable, las exportaciones argentinas del metal cayeron casi 30 por ciento.

Del total exportado en el sector minero durante agosto (USD 425 millones) -último dato disponible-, USD 352 millones correspondieron a minerales metalíferos, lo que implicó una caída interanual de 29,9% respecto al mismo mes de 2024 para esta categoría.

“Esta clase de productos representaron el 82,9% de todas las exportaciones mineras del mes, destacándose la participación del oro con USD 307 millones (72% del total exportado)”, indicó la Secretaría de Minería en su informe mensual.

Si bien en el acumulado del año el metal presentó una suba del 35,3% en los montos exportados y sumó USD 2.538 millones, las ventas al exterior de agosto presentaron una baja interanual del 28,8% (124 millones menos que en 2024), debido a una disminución en los volúmenes exportados del 52%.

Hay varios motivos que explican la retracción de las exportaciones de oro en medio de los elevados valores.

“El punto es que varias de nuestras minas ya están maduras, en proceso de maduración o cerca de su cierre. Incluso Veladero ya superó su pico de producción”, señalan fuentes del sector.

Después de alcanzar un máximo, las minas pueden sostenerse o descender lentamente, pero la mayoría de las de oro y plata se encuentran en esa fase descendente.

“Las que podrían aportar crecimiento aún no fueron construidas, como el caso de Navidad en Chubut, que enfrenta restricciones, o Don Nicolás en Santa Cruz, que está incrementando su producción, aunque su escala es menor”, detallan.

En ese marco, el ex Subsecretario de Desarrollo Minero Mario Capello mencionó que es probable que, dado los aumentos en la cotización previos y la necesidad de cubrir gastos operacionales, las empresas ya hayan despachado y quedado sin stock temporalmente.

Desde una importante minera mencionaron una cuestión meramente técnica para explicar dicho fenómeno: “En el oro los planes de producción se definen a mediano y largo plazo, siguen la geología de cada yacimiento (fases) en combinación con la capacidad instalada. No es tan viable producir más o ajustar eso rápido si hay mejor precio”.

A su vez, también influyen las condiciones climáticas. En las minas cuya operación está en plena cordillera, a 4500 metros, junio y agosto suelen ser los meses de menor producción por el frío extremo.

Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) remarcaron que la caída de agosto responde más bien a que en igual mes del año pasado hubo un pico de exportaciones vinculado a la logística de grandes firmas. “No hubo una contracción estrepitosa, simplemente la comparación se está haciendo con una situación inusual”. De todos modos, se observa una merma en los niveles de producción, que está siendo compensada por los precios.

En paralelo, hay dos proyectos ingresados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que podrían generar un salto en la producción, pero aún no fueron aprobados por el Ejecutivo.

En primer lugar, Minas Argentinas SA, empresa perteneciente al grupo AISA, presentó un plan de inversión de USD 665 millones destinado a reactivar la Mina Gualcamayo, actualmente en proceso de cierre, y a explotar oro en la provincia de San Juan.

Por su parte, el consorcio Minera Andina, conformado por Barrick y Shandong Gold, tiene la iniciativa de ampliar la capacidad de producción de la mina Veladero en San Juan, con un desembolso de USD 380 millones y una proyección de exportaciones por 3.800 millones de dólares.

Por qué sube el precio del oro

En cuanto a los factores que motivan los precios máximos a los que está llegando el metal, el banco Goldman Sachs afirmó que se encuentra una demanda sostenida entre bancos centrales e inversores occidentales. La entidad fijó un precio objetivo para el corto plazo de USD 4.900 la onza.

Balanz Capital describió que “el cierre del gobierno de Estados Unidos (’shutdown’) aumenta la incertidumbre de corto plazo, con el foco del mercado todavía puesto en los datos de empleo y en los recortes de la Reserva Federal. Los últimos datos han reforzado la percepción de un enfriamiento del empleo”.

Aurum Valores resaltó: “El oro encadenó siete semanas al alza como cobertura frente a la combinación de desaceleración de datos, recortes esperados y la parálisis fiscal estadounidense”.

Antonio Montiel, director de Análisis de ATFX Education, consideró: “El impulso alcista estuvo sostenido por un conjunto de factores técnicos y fundamentales. El escenario macroeconómico muestra una desaceleración en los indicadores de la economía estadounidense, lo que aumenta las apuestas por una flexibilización monetaria futura y reduce el costo de oportunidad de mantener oro, un activo que no genera intereses. La debilidad del dólar frente a otras divisas y los robustos flujos observados en fondos cotizados (los ETF) respaldados en oro refuerzan el sesgo alcista”.

Por otro lado, el multimillonario Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, aseguró recientemente que el oro representa un refugio más sólido que el dólar y que el repunte récord actual del metal evoca la década de 1970, cuando su valor se disparó en un marco de inflación elevada e inestabilidad económica.

“El oro es un excelente diversificador de portafolio”, apuntó durante un panel con Lisa Abramowicz, de Bloomberg, en el Greenwich Economic Forum, en Connecticut. “Desde una perspectiva de asignación estratégica de activos, probablemente lo óptimo sería tener alrededor de un 15% del portafolio en oro”.