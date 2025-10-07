YPF permitirá pagar la nafta en dólares a través de su app: cómo es el sistema

Los pagos con dólares solo habilitan consumos en combustibles, FULL y Boxes, sin retiro ni transferencias

YPF anunció una funcionalidad en YPF Digital que, según comunicó la empresa, permitirá a sus usuarios utilizar dólares para abonarse combustibles, productos y servicios en toda su red de estaciones del país. El lanzamiento, dirigido a quienes ya adoptaron el sistema Dinero en Cuenta, marca una expansión en los medios de pago digitales del sector.

La herramienta requiere que el usuario disponga de Dinero en Cuenta activado y una cuenta en dólares a su nombre. Según informó YPF, los fondos se transfieren a una cuenta corriente de YPF Digital Inversiones en Banco Santander, y el pago se aplica a las compras de combustibles, tiendas FULL y espacios YPF Boxes. Al concretar la operación, YPF Digital expone en pantalla el tipo de cambio vigente y el monto correspondiente en pesos.

La compañía precisó “los dólares transferidos solo pueden destinarse a consumos dentro del ecosistema de YPF”, mientras que no se habilita extracción de efectivo, transferencias a terceros ni combinaciones de pagos. En caso de devolución del pago, YPF informó que el reintegro se efectúa exclusivamente a la cuenta de origen en dólares.

“Esta modalidad busca otorgar mayor flexibilidad a los clientes y sumarse a otras funcionalidades de la app”, destacó el comunicado, que también subrayó el respaldo tecnológico del Banco Santander como garantía para la operatoria. Voceros de la compañía afirmaron que el proceso “garantiza seguridad y agilidad mediante canales digitales verificados”.

Desde el mismo comunicado remarcaron que la alternativa en moneda extranjera se encuentra disponible para todas las compras dentro del ecosistema YPF, y la acreditación del dinero se realiza de forma inmediata tras la transferencia.

De acuerdo con lo expresado en el comunicado, la iniciativa supone una innovación en el sistema de pagos digitales desarrollados por empresas de energía en Argentina. La propuesta se orienta a un segmento de usuarios que dispone de cuentas en dólares, una característica con incidencia particular en la coyuntura financiera local.

La necesidad de contar con Dinero en Cuenta operativo y vincular una cuenta bancaria en moneda estadounidense genera una serie de requisitos previos para acceder al sistema. Los usuarios interesados deben transferir dólares únicamente desde cuentas propias, ya que la plataforma no acepta fondos enviados por terceros. Una vez acreditado el pago, la aplicación registra el saldo convertido a pesos al tipo de cambio “dólar comprador” que publica cada día el Banco Nación, lo que brinda transparencia sobre el valor utilizado.

Según fuentes internas del sector financiero, la tecnología utilizada en YPF Digital integra herramientas de autenticación y validación de identidad para proteger las operaciones. El respaldo de Banco Santander constituye un elemento destacado en los procesos de transferencia y liquidación, debido a la infraestructura de seguridad y soporte que la entidad otorga.

El anuncio ocurre en un contexto de creciente diversificación de métodos de pago en el comercio minorista e introduce a una empresa de combustibles como un actor que busca competencia frente a los desarrollos de bancos tradicionales y fintech. En el mercado local, otras plataformas digitales concentran sus servicios en pagos con pesos y promoción de billeteras virtuales, mientras que la alternativa presentada por YPF habilita el uso de una divisa extranjera para consumos específicos, ajustándose así a un segmento de demanda que conserva ahorros en dólares.

El proceso excluye la posibilidad de realizar retiros en efectivo o transferencias de saldo hacia otras personas, limitación que el propio comunicado califica como medida de seguridad y control. De igual modo, el sistema restringe el uso del saldo a compras dentro del universo de productos y servicios ofrecidos en las estaciones de servicio y tiendas asociadas; esto abarca combustibles, snacks, artículos para vehículos y servicios de mantenimiento en Boxes.

En materia regulatoria, las transferencias de dólares entre cuentas de usuarios y la cuenta receptora de YPF Digital Inversiones en el Banco Santander implican mecanismos de registro y cumplimiento en línea con la normativa vigente sobre operaciones en moneda extranjera. Las operaciones quedan sujetas a verificación bancaria respecto del origen de los fondos, así como a eventuales reportes a la autoridad monetaria de Argentina.

La funcionalidad también incluye un sistema automático de actualización del tipo de cambio. Todos los días, la app informa el valor del dólar comprador que utilizará para convertir la suma transferida. Si se produce una devolución, la compañía asegura que el reembolso regresa “de inmediato” a la cuenta de origen, pero siempre en la misma moneda en que fue recibida, según las condiciones del comunicado.

Especialistas consultados por Infobae describen esta modalidad como una respuesta a la demanda de flexibilidad en métodos de pago y administración de fondos, especialmente en un contexto de inflación persistente y restricciones cambiarias. El uso de dólares oficiales para compras en YPF representa una opción que hasta el momento no existía en el rubro de combustibles, ni en los comercios minoristas orientados al consumo masivo.

Desde el lanzamiento de YPF Digital, la compañía enfatiza el desarrollo de servicios pensados para agilizar la experiencia de compra y multiplicar los canales de pago disponibles. El agregado de transferencias en dólares amplía el ecosistema digital, que ya contaba con carga de saldo en pesos y tarjetas bancarias.

En la etapa inicial, el acceso al servicio queda circunscripto a los usuarios de Dinero en Cuenta, modalidad que permite cargar fondos previamente para gastos recurrentes en las estaciones de la red. YPF subraya que la operatoria se realiza “de modo inmediato y seguro”, con confirmación automática dentro de la aplicación, lo que elimina demoras administrativas.

Analistas financieros coinciden en que la combinación de cuentas digitales propias de empresas y alianzas con bancos tradicionales abre un terreno de competencia directa con las propuestas de fintech, que históricamente lideraron la incorporación de servicios de pago sin efectivo. La propuesta de YPF se suma a una tendencia en el mercado local donde las grandes firmas no bancarias diseñan sus propias ofertas digitales.

Las características del sistema requieren atención por parte de los usuarios: el saldo en dólares, una vez transferido, no puede ser reembolsado en cash ni utilizado fuera de los servicios y productos autorizados por YPF. La empresa comunicó que no se admiten pagos mixtos para una misma transacción, por lo que cada gasto debe cubrirse íntegramente con el saldo disponible en la cuenta digital.

A lo largo del comunicado, YPF reiteró su intención de brindar alternativas adaptadas a las nuevas prácticas de consumo y al contexto monetario. La apuesta por la digitalización de pagos en dólares se integra a un plan más amplio de innovación tecnológica y servicios ampliados asociados a estaciones de servicio y tiendas de conveniencia.

El sector de energía y combustibles en Argentina observa de cerca esta iniciativa, puesto que la integración de dólares a las operaciones cotidianas agrega una variable financiera en un espacio dominado históricamente por la operatoria en moneda local. Dirigentes de cámaras empresarias toman nota del impacto que podría generar, en especial en zonas de frontera o en regiones donde la circulación de moneda extranjera es más frecuente.

La alianza de servicios digitales y banca tradicional, tal como se plasma en este acuerdo, podría marcar un cambio de tendencia respecto de cómo las empresas no bancarias gestionan cobros y pagos. La participación de Banco Santander aporta robustez y garantías de cumplimiento normativo, según se desprende de los datos difundidos.

Por su parte, los usuarios que ya participan del ecosistema YPF Digital acceden ahora a una alternativa novedosa para administrar consumos regulares de combustible y servicios para el automóvil. La opción en dólares agrega una herramienta frente a la volatilidad del peso y a las diferencias de poder adquisitivo entre moneda local y extranjera.