El gobierno versus los “traders astutos”: qué dice el Financial Times sobre la situación económica de la Argentina

Según Financial Times, los “traders astutos” de la Argentina están drenando los dólares del Banco Central mediante estrategias que aprovechan las restricciones y la volatilidad crónica del sistema financiero local.

El artículo expone que estas maniobras son alimentadas por años de controles cambiarios rigurosos y episodios recurrentes de crisis económica, lo que lleva a inversores y particulares a pulir metodologías para obtener ganancias a partir de las políticas estatales.

El desafío para el gobierno de Javier Milei, dice el diario británico, es formidable, ya que enfrenta la presión de estos operadores en el tramo previo a las elecciones legislativas de medio término de este año.

La nota cita un informe del Banco Provincia, reportado por la sociedad de bolsa One618, que estima que entre abril y agosto operadores individuales compraron 9.500 millones de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Estos dólares luego fueron revendidos en el mercado paralelo a precios superiores, dificultando la tarea de recomposición de reservas oficiales y afectando el control de la cotización del peso, dos puntos centrales en la estrategia del gobierno.

Las acciones de estos operadores representan cerca de la mitad de los dólares generados por las exportaciones agrícolas en el período. “En Argentina, cualquiera que entienda los trucos del mercado puede obtener ganancias que no existen en otras partes del mundo, a costa de drenar al Banco Central”, explicó Salvador Vitelli, jefe de investigación Romano Group, en declaraciones recogidas por Financial Times.

La nota reseña que la imposibilidad del gobierno de Milei para sumar más reservas generó inquietud entre inversores, lo que derivó en ventas masivas de activos nacionales.

De las turbulencias a una “promesa ambigua”

La turbulencia se profundizó tras una derrota electoral local para aliados de Milei, hecho que según el medio generó dudas sobre la viabilidad de las reformas de mercado propuestas. Ese resultado provocó caída de bonos y del peso, e instaló expectativas sobre una eventual devaluación dentro de la banda cambiaria.

Una “promesa ambigua” de apoyo financiero por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, permitió una recuperación parcial: el peso subió 10% la semana pasada, pero descendió 7% en la siguiente.

En declaraciones atribuidas a Milei, el presidente señaló a opositores como responsables de incentivar la presión sobre el peso, acusándolos de vender la moneda nacional o alentar a otros a hacerlo: “Están dispuestos a quemar todo para tomar el poder”, dijo a medios locales.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, entrega un premio al presidente de Argentina, Javier Milei, en la ceremonia de los Premios Global Citizen (AP Foto/Stefan Jeremiah)

Sin embargo, analistas consultados por Financial Times matizan que existen motivos de mercado que justifican la demanda de dólares, en particular ante la proximidad de elecciones. El medio recuerda que en la previa de las primarias de 2019, cuando Mauricio Macri perdió ante el peronismo, la aversión al riesgo se tradujo en una caída de casi 40% en la bolsa y en una fuerte suba del dólar.

El medio británico subraya que la demanda de dólares “saltó” el mes anterior, cuando la crisis política hizo caer los tipos paralelos, tanto legal (MEP) como ilegal (blue), mientras que el oficial se mantuvo debido a la intervención del BCRA.

Cepos y rulos

Esto amplió la brecha y disparó maniobras de arbitraje conocidas como “el rulo”, en las que operadores buscan comprar dólares al valor oficial para revenderlos en el circuito paralelo.

La publicación destaca que antes del gobierno de Milei el acceso al oficial estaba restringido, pero varios recurrían a maniobras como emitir facturación apócrifa por asesorías o servicios en el exterior, o valiéndose históricamente de compras simuladas en Uruguay.

“Las distorsiones cambiarias dan lugar a muchos negocios, algunos legales y otros no tanto”, subrayó el tributarista Diego Fraga, citado por Financial Times. El trabajo del operador financiero argentino, según testimonios recogidos por el medio, incluye seguir las normativas diarias del Banco Central, usando equipos legales para interpretar rápidamente los cambios.

Ante el avance de estas prácticas, el gobierno de Milei reimpuso la prohibición para que quienes compren dólares oficiales no puedan revenderlos en los mercados paralelos. El propio BCRA advirtió a billeteras digitales que interrumpan la comercialización de dólares al tipo oficial, indicando que habían malinterpretado la normativa vigente.

Estas medidas apuntan a frenar el arbitraje que captó gran parte de los 7.000 millones de dólares en divisas agrícolas, monto movilizado recientemente tras una suspensión transitoria de retenciones.

Analistas citados por Financial Times sostienen que la experiencia demuestra una reacción constante por parte de la sociedad: “Hay parejas en las que uno compra el dólar oficial y el otro lo vende en el paralelo”, graficó Vitelli.

La reinstauración de controles produjo efectos secundarios. Disminuyó la oferta de dólares oficiales hacia los circuitos paralelos y debilitó aún más al peso “libre”, incrementando la brecha cambiaria hasta el 5%. Esta diferencia, explicó Juan Manuel Pazos (One618), incentiva operaciones que favorecen las importaciones, subsidiadas por el tipo de cambio oficial.

“Cualquier restricción genera un nuevo arbitraje en otro lado, y cuando tratás de cerrarlo, aparece otro. Terminás con 46 millones de personas buscando formas de vaciar las reservas”, apuntó Pazos.

De acuerdo a la publicación británica, el Banco Central dispone de solo unos miles de millones de dólares líquidos para sostener el peso a tres semanas de las elecciones de medio término. La mayoría de los analistas cree que se utilizarán todos los recursos posibles para evitar una devaluación antes de los comicios. Tras esos plazos, la estrategia cambiaria necesitará ser revisada.

Para calmar el mercado, Milei aseguró que su gestión trabaja con Washington en los detalles de un posible apoyo financiero. Funcionarios del ministerio de Economía viajarían a la capital de EE.UU. días antes de la visita presidencial pactada para el 14 de octubre. “Sabíamos que esto podía pasar”, sostuvo Milei, y agregó: “Ahora se trata de atravesar el infierno que es este año electoral”, recogió Financial Times.