Vaca Muerta produce dos de cada tres barriles de petróleo del país e impulsa un récord histórico para el sector

El volumen diario de petróleo alcanzó un récord de 821.851 barriles, el más alto desde 1998 en Argentina (Reuters)

La región de Vaca Muerta encabezó durante agosto de 2025 un salto sin precedentes para la energía en Argentina, consolidándose como el pilar petrolero y gasífero del país. La formación neuquina abarcó el 64% de la producción de petróleo nacional, equivalente a casi dos de cada tres barriles, y lideró el auge que llevó la cifra total de barriles a su valor más alto en veintisiete años. La convergencia de estas variables contribuyó de manera determinante a un avance sin igual en la balanza comercial energética y a la proyección de nuevas inversiones, mientras los grandes actores del sector ajustaron sus estrategias e infraestructura en un contexto de precios y condiciones globales variables.

En agosto de 2025, la producción de petróleo en Argentina alcanzó 821.851 barriles diarios, superando todos los registros desde 1998. El salto de productividad fortaleció la posición argentina en el mercado energético y redefinió la estructura del sector, con un nuevo mapa de actores y tecnologías. Según reportes oficiales, Vaca Muerta representó el principal motor de este crecimiento y cerró el mes con un total de 4.242 pozos petroleros activos en suelo neuquino. Este desempeño confirmó un calendario de expansión, marcado por la entrada en actividad de 36 pozos adicionales con respecto a julio.

El impacto inmediato de este crecimiento se reflejó en el comercio exterior. Durante agosto, las exportaciones argentinas de combustibles y energía sumaron USD 1.056 millones, lo que marcó un aumento interanual de 40%. Dentro del mismo rubro, las ventas de petróleo crudo aportaron USD 305 millones, impulsadas por un ascenso del 58,6% en el volumen, aun cuando los precios internacionales descendieron un 11,3%. El sector energético representó el 12,9% de las exportaciones totales del país en el mes, subrayando el rol clave del segmento.

En los primeros ocho meses de 2025, la balanza comercial energética de Argentina arrojó un superávit de USD 4.590 millones. El resultado favoreció la posición externa y habilitó nuevos planes de inversión por parte de empresas líderes nacionales y extranjeras.

La actividad petrolera en Vaca Muerta exhibió un salto mensual del 3,1% y un crecimiento del 30,3% en su comparación interanual, al pasar de 402.706 barriles diarios en agosto de 2024 a 524.770 barriles diarios en el mismo mes de 2025. La expansión de la formación a nivel operativo también se refleja en que allí se concentran las mayores cifras de pozos activos y en el protagonismo de firmas con peso sostenido en la región.

Entre los principales operadores, Pluspetrol figuró a la cabeza con sus desarrollos en Bajo del Choique y La Calera, donde la producción diaria osciló entre 2.249 y 2.062 barriles respectivamente. Shell Argentina S.A. participó también con volúmenes destacados, especialmente desde el pozo Cruz de Lorena, donde se logró una extracción de 2.021 barriles por jornada.

Vaca Muerta registró más de 4.200 pozos activos en agosto de 2025, consolidando su aporte a la producción nacional

El informe técnico de Regional Investment Consulting SA (RICSA) detalló que durante agosto operaron 5 cuencas, once provincias, y un total de 44 compañías, con 28.503 pozos productivos sumados entre petróleo y gas en Argentina. Dentro del mercado petrolero, Vaca Muerta explicó el 64% del total nacional, Comodoro Rivadavia representó un 14%, mientras que el resto se repartió entre Golfo San Jorge, Cuyana, y otras formaciones menores.

Al observar la evolución anual, las estadísticas marcaron un crecimiento sostenido de la curva de producción petrolera. El gráfico elaborado por RICSA mostró una tendencia ascendente desde el inicio de 2022 hasta el presente, con incrementos mensuales y nuevos techos históricos.

En materia de gas natural, la producción argentina exhibió durante agosto un promedio nacional de 157.021 miles de metros cúbicos diarios. En el mismo periodo, la producción de gas en Vaca Muerta alcanzó 90.032 miles de metros cúbicos diarios, equivalente a un incremento del 7,1% interanual y una reducción del 1,4% respecto al mes previo. El gas también presenta un mapa de actores diversificado, donde la explotación por cuenca se repartió entre el Gran Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, y otras jurisdicciones.

Dentro de los yacimientos gasíferos, el desempeño de Pampa Energía S.A. resultó relevante, especialmente por la puesta en marcha de los pozos en Sierra Chata. Desde junio de 2025, esa operación contribuye con volúmenes diarios que varían entre 804 y 799 metros cúbicos. A nivel de campos, se destacaron Aguada de la Arena, Bandurria Sur y Loma Campana como los tres yacimientos más productivos en petróleo; y Aguada de la Arena, Aguada Pichana Este Vaca Muerta y Aguada Pichana Oeste como líderes en gas natural. Los diez yacimientos más destacados en cada caso representaron más del 95% del volumen sectorial.

El desempeño de YPF durante el segundo trimestre de 2025 concentró la atención del sector, por la magnitud de los volúmenes gestionados y el impacto en resultados financieros. La empresa estatal revirtió una pérdida previa y declaró una ganancia neta de USD 58 millones, aunque la cifra representó una baja del 90% frente al mismo período de 2024. Los ingresos de la empresa sumaron USD 4.641 millones, un descenso interanual del 6%, compensado por una leve mejora trimestral (1%) atribuida a la mayor demanda estacional de gas y gasoil.

El EBITDA ajustado se ubicó en USD 1.124 millones, lo que implicó una baja del 10% respecto al trimestre anterior y una reducción del 7% en comparación con el mismo período del año anterior. Los motivos principales fueron la caída de los precios internacionales y los efectos de episodios climáticos sufridos en la Patagonia.

YPF proyecta más de 1.800 nuevas perforaciones en Vaca Muerta hasta 2030, enfocado en el desarrollo de petróleo y gas no convencional (EFE)

La consolidación de YPF como operador fundamental en el impulso de Vaca Muerta recibió validación desde el plano operativo. En agosto, la producción no convencional se posicionó como el motor del crecimiento con 282.262 barriles diarios, lo que representó el 75,6% de la producción total de la compañía. El segmento shale explicó prácticamente todo este volumen con 280.266 barriles diarios y un aumento mensual del 3,3%, mientras el tight aportó 1.996 barriles diarios y un ascenso del 1,3%. En contraste, el régimen convencional disminuyó a 90.953 barriles diarios, equivalentes al 24,4% del total, y una baja mensual del 0,7%.

En materia de planificación, YPF proyectó más de 1.800 nuevas perforaciones rumbo a 2030 en Vaca Muerta, con el objetivo de seguir traccionando crecimiento tanto en petróleo como en gas no convencional. Por otro lado, el proyecto estratégico Argentina LNG avanza con la meta de colocar al país en una posición de exportador de gas natural licuado sobre el cierre de la década. En este marco, la infraestructura clave como el Oleoducto Vaca Muerta Sur amplía sus relevancia, más allá de la reciente salida de Petronas del consorcio LNG.

El panorama financiero de YPF reflejó fluctuación en los mercados en septiembre de 2025. Las acciones abrieron en Nueva York a USD 27,64 y en la bolsa porteña a ARS 37.600, con caídas mensuales del 10% en ambos casos, aunque mantuvieron subas interanuales de 25,29% en dólares y 38% en pesos. Esta evolución colocó a la firma estatal en una posición expectante respecto de sus soportes técnicos y de las potencialidades de su portafolio de proyectos, en relación con la posible mejora macroeconómica nacional y el marco regulatorio.

El contexto internacional también marcó el escenario local. Durante 2025, los precios del barril Brent fluctuaron con un máximo de USD 86,10 y un mínimo de USD 65,30, mientras que el promedio de ventas locales en Argentina se situó en torno a USD 67,63 por barril. El precio del gas (Henry Hub) registró valores entre USD 3,05 y USD 1,72 por millón de BTU. Las inversiones en upstream, tanto para desarrollo convencional como no convencional, mostraron alza respecto de los niveles previos a la pandemia.

Entre los campos con mayor producción de petróleo, sobresalieron Aguada de la Arena, Bandurria Sur, Loma Campana-III, Loma Campana-II y La Calera. En gas, la lista la encabezaron Aguada de la Arena, Aguada de la Arena Este, Aguada Pichana Oeste y El Mangrullo. El ranking confeccionado por los reportes de la consultora ubicó a Vaca Muerta como el espacio donde se concentran las mayores oportunidades de expansión en la industria hidrocarburífera argentina.

El despliegue operativo y la magnitud de los nuevos recursos movilizados por Vaca Muerta reconfiguran el panorama económico y energético del país. El avance en pozos activos, producción diaria y ventas externas aporta elementos concretos al posicionamiento regional y alimenta expectativas sobre la evolución del mercado argentino durante los próximos años.