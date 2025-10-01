Economía

Mercados: bonos y acciones de Argentina vuelven a caer en Wall Street en medio de la incertidumbre cambiaria

Los bonos soberanos se hunden hasta 7% y las acciones caen hasta 4%. Los mercados de Nueva York negocian en baja por un nuevo “shutdown” del gobierno norteamericano

Guardar
Las acciones y los bonos
Las acciones y los bonos argentinos caen por quinto día seguido.

Las acciones y los bonos argentinos vuelven a negociarse en baja este miércoles en Wall Street, ante una persistente desconfianza de los inversores que buscan dolarizar tenencias de cara a las próximas elecciones legislativas de medio término.

Mientras que el dólar mayorista es negociado a $1.425 en el mercado de cambios local, cada vez más cerca del techo de la banda, ahora en $1,482, los bonos soberanos en dólares experimentan un descenso de 3,8% en promedio. La mayor caída se observaba en el Global 2046 (GD46), con un 7,1 por ciento.

Asimismo, la mayoría de los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street ofrecen cifras negativas, encabezadas por Mercado Libre (-4%). Contribuye a la tendencia una rueda negativa en las bolsas de Nueva York, debido a que por primera vez desde 2018, el gobierno federal de Estados Unidos entró en cierre (“shutdown”) tras el rechazo del Partido Demócrata en el Senado a la última propuesta republicana para financiar la administración federal.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

Debido a las suba de 3% del dólar “contado con liquidación”, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires opera con ganancia en pesos de 1,3%, a 1.796.000 puntos.

En un intento por calmar el mercado de cambios, el Gobierno dispuso implementar nuevamente trabas para cortar la triangulación especulativa con bonos y limitó los negocios de compra de divisas a solamente bancos y entidades autorizadas.

Los expertos de Rava Bursátil señalaron que “las recientes medidas cambiarias, implementadas a mitad de la jornada del viernes, buscan contener el arbitraje entre el dólar oficial y el MEP. Estas restricciones provocaron un aumento en la brecha entre el dólar MEP y el dólar oficial. Con la liquidación de dólares por parte del agro, el Tesoro adquirió un 44% del total ofertado, lo que resultó en una acumulación de aproximadamente USD 1.700 millones. El panorama se enmarca en la proximidad de las elecciones, lo que ejerce una considerable presión sobre el tipo de cambio”.

“La renta fija local ingresó en una fase de tendencia bajista, identificada a partir de agosto, influenciada por eventos políticos y la evolución de las reservas internacionales. Aunque durante la última semana hubo cierto rebote, la tendencia de mediano y largo plazo no cambia. Para aquellos inversores con alta exposición en bonos, especialmente en títulos en dólares, una alternativa es reducir el porcentaje de tenencia para gestionar el riesgo”, añadieron desde Rava.

“La economía atraviesa un momento de notoria fragilidad macroeconómica, con la actividad estancada en muchos sectores, presión fuerte en el mercado cambiario y consumo muy contenido”, reportó la consultora Qualy.

Un reciente millonario apoyo del gobierno estadounidense al presidente argentino Javier Milei para dar señales de fortaleza en el camino económico del país austral no terminan de convencer al mercado.

“El anuncio de apoyo de EEUU abre un escenario inédito para la Argentina, pero las piezas del rompecabezas todavía no encajan del todo”, evaluó un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“La estabilidad depende tanto de la ingeniería financiera como de la política”, señaló y agregó que “la negociación recién comienza y el desenlace dependerá de cómo se combinen recursos externos y política doméstica”.

“Los activos domésticos extienden el tono más cauto de las últimas jornadas, el cual llegó tras el fuerte rebote técnico inicial a los anuncios de Bessent, a la espera de mayores precisiones sobre la estrategia y las herramientas de la implementación, así como los tiempos de ejecución”, afirmó el economista Gustavo Ber.

Ante “dichas definiciones, y los resultados de las importantes elecciones de octubre, los operadores por estos días se encuentran focalizados en la dinámica cambiaria. Las miradas se concentran en la evolución de la brecha, que se ha venido hasta ahora ampliando moderadamente tras la nueva normativa ‘anti rulo’, y en el nivel de compras que finalmente alcanzará el Tesoro a partir del aluvión de liquidaciones del campo que estaría concluyendo”, agregó el titular del Estudio Ber.

Temas Relacionados

Wall Streetriesgo país Argentinaacciones Argentinadólar hoyelecciones 2025últimas noticias

Últimas Noticias

Empleados de Comercio: cuánto cobrarán en octubre 2025 tras el aumento de la paritaria

El incremento salarial y el pago adicional impactan en los ingresos de quienes desarrollan actividades en diferentes áreas del sector. La actualización responde a la negociación colectiva vigente

Empleados de Comercio: cuánto cobrarán

La ANSES informó cuánto subirán en octubre las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales

El dato ya había sido anticipado tras la publicación del índice de inflación de agosto. Qué pasará con el bono de $70.000

La ANSES informó cuánto subirán

Dólar hoy: en el Banco Nación sube más de 3%, a $1.450 para la venta

El dólar al público es ofrecido con alza de 50 pesos. El “contado con liqui” superó los $1.500 y la brecha cambiaria alcanzó el 10%

Dólar hoy: en el Banco

Vaca Muerta produce dos de cada tres barriles de petróleo del país e impulsa un récord histórico para el sector

La actividad hidrocarburífera incrementó la cantidad de empleos, permitió más ingresos dolarizados y modificó la balanza comercial hacia valores inéditos durante 2025

Vaca Muerta produce dos de

Para Cavallo, el punto débil de la economía no es el “riesgo kuka” sino el manejo monetario y cambiario

Las estrategias económicas implementadas en Argentina generan debate entre exfuncionarios, mientras persisten las tensiones por la política cambiaria y la influencia de factores externos

Para Cavallo, el punto débil
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo cuidar el corazón: síntomas

Cómo cuidar el corazón: síntomas para estar atentos y pautas de prevención

Empleados de Comercio: cuánto cobrarán en octubre 2025 tras el aumento de la paritaria

Rescataron una especie autóctona en una fuente urbana de Neuquén y la devolvieron a su hábitat natural

Detectan por primera vez las huellas tempranas del Parkinson en el cerebro humano

Triple femicidio narco, en vivo: la Policía de Perú confirmó la inminente expulsión del país del principal ladero de “Pequeño J”

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump firmó una orden

Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que se compromete a defender a Qatar

Caen el ex gerente y dos funcionarios de la empresa estatal de alimentos en Bolivia por presunta corrupción

Paro Nacional en Ecuador: convoy militar rodeado en Otavalo y tregua indígena en la Sierra Norte

Stephen King, el autor más cuestionado en las escuelas de Estados Unidos según un informe de PEN América

“Coronas huecas”: cómo hizo Shakespeare para crear la tragedia histórica moderna

TELESHOW
Contestó mal una pregunta sobre

Contestó mal una pregunta sobre Emilia Mernes y quiso abandonar el estudio: “¿Pero sabés quién es?

La reflexión de Camila Deniz ante la mejoría de su hermano Thiago Medina: “Gracias por estar”

Marcelo Tinelli sorprendió al revelar cuántos Martín Fierro obtuvo en su carrera: “El primero lo gané a los 31″

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana: “Estoy llorando sola en el baño de un hotel”

El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez