Mercados: bonos y acciones de Argentina vuelven a caer en Wall Street en medio de la incertidumbre cambiaria

Las acciones y los bonos argentinos caen por quinto día seguido.

Las acciones y los bonos argentinos vuelven a negociarse en baja este miércoles en Wall Street, ante una persistente desconfianza de los inversores que buscan dolarizar tenencias de cara a las próximas elecciones legislativas de medio término.

Mientras que el dólar mayorista es negociado a $1.425 en el mercado de cambios local, cada vez más cerca del techo de la banda, ahora en $1,482, los bonos soberanos en dólares experimentan un descenso de 3,8% en promedio. La mayor caída se observaba en el Global 2046 (GD46), con un 7,1 por ciento.

Asimismo, la mayoría de los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street ofrecen cifras negativas, encabezadas por Mercado Libre (-4%). Contribuye a la tendencia una rueda negativa en las bolsas de Nueva York, debido a que por primera vez desde 2018, el gobierno federal de Estados Unidos entró en cierre (“shutdown”) tras el rechazo del Partido Demócrata en el Senado a la última propuesta republicana para financiar la administración federal.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

Debido a las suba de 3% del dólar “contado con liquidación”, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires opera con ganancia en pesos de 1,3%, a 1.796.000 puntos.

En un intento por calmar el mercado de cambios, el Gobierno dispuso implementar nuevamente trabas para cortar la triangulación especulativa con bonos y limitó los negocios de compra de divisas a solamente bancos y entidades autorizadas.

Los expertos de Rava Bursátil señalaron que “las recientes medidas cambiarias, implementadas a mitad de la jornada del viernes, buscan contener el arbitraje entre el dólar oficial y el MEP. Estas restricciones provocaron un aumento en la brecha entre el dólar MEP y el dólar oficial. Con la liquidación de dólares por parte del agro, el Tesoro adquirió un 44% del total ofertado, lo que resultó en una acumulación de aproximadamente USD 1.700 millones. El panorama se enmarca en la proximidad de las elecciones, lo que ejerce una considerable presión sobre el tipo de cambio”.

“La renta fija local ingresó en una fase de tendencia bajista, identificada a partir de agosto, influenciada por eventos políticos y la evolución de las reservas internacionales. Aunque durante la última semana hubo cierto rebote, la tendencia de mediano y largo plazo no cambia. Para aquellos inversores con alta exposición en bonos, especialmente en títulos en dólares, una alternativa es reducir el porcentaje de tenencia para gestionar el riesgo”, añadieron desde Rava.

“La economía atraviesa un momento de notoria fragilidad macroeconómica, con la actividad estancada en muchos sectores, presión fuerte en el mercado cambiario y consumo muy contenido”, reportó la consultora Qualy.

Un reciente millonario apoyo del gobierno estadounidense al presidente argentino Javier Milei para dar señales de fortaleza en el camino económico del país austral no terminan de convencer al mercado.

“El anuncio de apoyo de EEUU abre un escenario inédito para la Argentina, pero las piezas del rompecabezas todavía no encajan del todo”, evaluó un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“La estabilidad depende tanto de la ingeniería financiera como de la política”, señaló y agregó que “la negociación recién comienza y el desenlace dependerá de cómo se combinen recursos externos y política doméstica”.

“Los activos domésticos extienden el tono más cauto de las últimas jornadas, el cual llegó tras el fuerte rebote técnico inicial a los anuncios de Bessent, a la espera de mayores precisiones sobre la estrategia y las herramientas de la implementación, así como los tiempos de ejecución”, afirmó el economista Gustavo Ber.

Ante “dichas definiciones, y los resultados de las importantes elecciones de octubre, los operadores por estos días se encuentran focalizados en la dinámica cambiaria. Las miradas se concentran en la evolución de la brecha, que se ha venido hasta ahora ampliando moderadamente tras la nueva normativa ‘anti rulo’, y en el nivel de compras que finalmente alcanzará el Tesoro a partir del aluvión de liquidaciones del campo que estaría concluyendo”, agregó el titular del Estudio Ber.