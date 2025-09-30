El dólar oficial cerró en $1.400 y los operadores aseguran que hubo ventas oficiales en el mercado

La sede del Banco Central, en el microcentro porteño.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central bajaron USD 748 millones o 1,8% en el día, a USD 40.374 millones. Fuentes de la entidad precisaron a Infobae que la mayor parte de la baja es explicada por movimientos habituales de los bancos, que retiran divisas depositadas en cuentas del BCRA para dar cumplimiento de la normativa de posición global neta en moneda extranjera exigida a las entidades. Estos dólares regresarán para integrarse a reservas a partir del miércoles, con el inicio del mes de octubre.

Por otro lado, “hubo pagos por algo más de USD 120 millones a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y el Club de París", acotaron desde el Central. Las reservas del BCRA aumentaron USD 378 millones en septiembre.

Dado el esquema de bandas, el BCRA no intervino en la plaza de contado, mientras que se estima que el Tesoro estuvo presente en esta rueda con posturas de venta de contado para contener la suba del dólar mayorista, a la vez habría efectuado compras “en bloque” a agroexportadores, con un saldo aún sin precisar por fuentes oficiales.

Nicolás Cappella, analista de IEB detalló que “hoy era el último día de liquidación del campo y, como era de esperar, todos los dólares estuvieron demandados. Sin embargo, lo más llamativo fue que en el MULC apareció un paredón de USD 2.000 millones en $1.380. Por el volumen estimamos que es el Tesoro. Si bien, se operó poco en ese nivel, la verdad es que es preocupante que haya aparecido ahí. No encontramos explicación para hacer tanto esfuerzo en comprar dólares en $1.350 para luego venderlos en $1.380″.

“Ventas oficiales acotaron el movimiento alcista del tipo de cambio, que hoy tocó máximos en $1.450 por unidad”, explicó Gustavo Quintana, operador de PR Cambios.

La ronda cambiaria evidenció una mayor presión alcista para el dólar, con un tipo de cambio mayorista que subió a $1.380 y obligó a posturas vendedoras atribuidas al Tesoro. Los dólares bursátiles avanzaron por encima de los $1.500, con una brecha de 9% respecto del oficial, después de la normativa del Banco Central para impedir ventas de dólares adquiridos en el mercado de cambios en la Bolsa, a través de títulos valores, lo que se denomina “restricción cruzada”.

Con el impacto financiero que significó la liquidación inmediata de 7.000 millones de dólares por parte de agroexportadores, debido a una suspensión temporal de las retenciones la semana pasada, y un manifiesto apoyo de Estados Unidos a la política del presidente libertario Javier Milei, el mercado doméstico viene de atravesar un maremoto en las cotizaciones.

El propio Tesoro argentino intervino por estos días en la recompra de divisas por más de USD 2.000 millones mediante operaciones “en bloque” dentro del circuito cambiario mayorista. Este martes también se observaron posturas de venta disponibles a $1.380 en el segmento de contado por un total de USD 1.500 millones, que por su magnitud fueron atribuidas al Tesoro, dado que el BCRA no puede intervenir dentro de las bandas de flotación. El límite superior del esquema cambiario se ubicaba este martes en 1.480,72 pesos.

Hasta días atrás, este diferencial era mínimo, pero la actual coyuntura obligó al Banco Central a reponer el una normativa vigente durante el control de cambios, mediante la cual quien compra dólares por la plaza interbancaria, no puede liquidarlo por 90 días en el “contado con liquidación” o su similar MEP, con lo que cortó ganancias extraordinarias que originaba la creciente brecha sin ningún riesgo operativo.

“Hoy la política te está llenando de ruido tu perspectiva”, dijo el presidente Milei durante una entrevista televisiva, donde explicó que esto genera alza en el riesgo país con salto en la tasa de interés, previo a las elecciones de medio término a desarrollarse a fines de octubre.

El mandatario sostuvo que frente a una clara desaceleración de la economía, con el aval del Tesoro estadounidense, “ya tenemos cerrado el financiamiento del 2026 y estamos trabajando con el del 2027”.

Este escenario hizo que el BCRA cierre septiembre con la venta de 1.110 millones de dólares de sus reservas, lo que no ocurría desde abril cuando Argentina selló un nuevo acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y se salió del “cepo” cambiario general.

Martin Mazza, director de MM Investments, consideró que “la economía argentina transita una etapa de fuerte incertidumbre, con un esquema de bandas cambiarias que el mercado descuenta en retirada y un dólar proyectado en la zona de $1.600–$1.700 para el primer trimestre de 2026, muy por encima de los techos actuales. A los niveles vigentes de tipo de cambio oficial, la presión sobre las reservas del BCRA volverá rápidamente una vez que el agro finalice la liquidación. La reciente baja de tasas tampoco ayuda a sostener el tipo de cambio, ya que el costo de oportunidad de mantener pesos es muy bajo para el inversor, lo que genera presión en el corto plazo".

“La inflación y el superávit se mantienen como ancla central, aunque el acceso al financiamiento externo continúa limitado, lo que eleva la vulnerabilidad. El riesgo político y electoral añade un componente adicional de volatilidad en un contexto donde la credibilidad del programa económico está en duda. En este marco, resulta clave priorizar activos dolarizados, instrumentos de renta fija de corto plazo y fondos que permitan diversificación táctica”, agregó Mazza.