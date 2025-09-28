Los bonos argentinos registraron su mejor semana desde 2022 luego de la ayuda que anunció Estados Unidos

A Wall Street street sign in front of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Wednesday, July 31, 2024. Federal Reserve officials held interest rates at the highest level in more than two decades but signaled they are moving closer to lowering borrowing costs amid easing inflation and a cooling labor market. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

El repunte de los activos argentinos esta semana ha sido vertiginoso. El peso se disparó un 10%, las acciones han subido un 7% y los bonos soberanos en el exterior registran ganancias del 22 por ciento.

Todo —o al menos la mayor parte— fue orquestado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien salió al rescate del presidente Javier Milei al prometer un salvavidas financiero para ayudar al gobierno a defender el peso, garantizar los pagos de deuda y mantener en marcha su agenda de reformas de libre mercado.

Las ganancias, las mayores del mundo esta semana, siguieron a caídas aceleradas desatadas por la contundente derrota de Milei en elecciones bonaerenses a comienzos de mes, que llevaron a los inversores a poner en duda la viabilidad de sus ambiciosos planes para la nación sudamericana.

La sola promesa de un acuerdo con EEUU impulsó un salto récord de los bonos el lunes. Los detalles de la ayuda, que incluyen un swap por USD 20.000 millones, posible apoyo del Fondo de Estabilización Cambiario y compras directas de deuda del país, alimentaron aún más el repunte.

“La intervención de EEUU ha servido como un interruptor, al brindar a la administración de Milei mayor margen de maniobra antes de las elecciones de octubre”, según un informe de analistas de JP Morgan encabezados por Diego Pereira publicado esta semana. “Incluso con el fuerte rally de esta semana, Argentina sigue luciendo barata en un panorama de mercados emergentes extremadamente ajustado”.

El grado en que se materialice la ayuda de EEUU —o cómo beneficiará a Milei en las urnas— está por verse. Por ahora, sin embargo, parece haber puesto un piso a los activos argentinos antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que los aliados de Milei deben tener un buen desempeño si el presidente quiere seguir avanzando con su amplia agenda de reformas. Hasta entonces, la posibilidad de un mayor apoyo estadounidense probablemente haga que los inversores pesimistas lo piensen dos veces antes de apostar contra las acciones, los bonos y la moneda del país.

Milei, economista libertario que implementó una terapia de shock de libre mercado para terminar con las crisis que han golpeado al país durante décadas, ha tenido cierto éxito en controlar la inflación desbocada. Datos publicados esta semana mostraron que la pobreza cayó a su nivel más bajo desde 2018 en el primer semestre del año, ya que sus políticas redujeron la inflación desde niveles de tres dígitos.

Pero la recuperación de Argentina tras las medidas de austeridad implementadas al inicio de su presidencia se ha estancado, y la actividad económica lleva tres meses consecutivos de contracción hasta julio. El desempleo sigue elevado. La indignación de los votantes por algunos recortes de gasto —y un escándalo de corrupción en ciernes que involucra a su círculo íntimo— le valió derrotas inesperadamente amplias en las recientes elecciones locales.

El salvavidas de EEUU detuvo la estampida de activos argentinos provocada por esos reveses, pero no resuelve todos los problemas de Milei. Los analistas afirman, en general, que el peso está sobrevaluado —una pieza clave de su plan para contener la inflación—, aunque pocos esperan que el gobierno permita que se debilite más antes de las elecciones legislativas.

Su administración también necesita recomponer las reservas, que han caído USD 4.000 millones, hasta USD 39.000 millones, desde el máximo alcanzado el 4 de agosto, luego de que el banco central vendiera más de USD 1.000 millones en apenas tres días la semana pasada para defender la banda cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional. Cualquier recomposición de las arcas marcaría un giro para Milei, que hasta ahora había evitado emitir pesos que pudieran minar sus objetivos de desinflación.

“Si los responsables de política no logran reconstruir reservas y ajustar el régimen cambiario, Washington podría repetir el error del FMI de 2018-19, destinando miles de millones para defender un esquema insostenible mientras los acreedores aprovechan la ventana para salir”, escribieron en una nota el jueves economistas de la corredora local One618 liderados por Juan Manuel Pazos.

Con información de Bloomberg