Economía

Quién es el empresario cripto que está punto de volverse más rico que Warren Buffett

El presidente de Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, Giancarlo Devasini, alcanzaría una fortuna de casi USD 224.000 millones si la empresa que creó alcanzara una valoración de medio billón de dólares

Un acuerdo en discusión que convertiría a Tether Holdings, emisora de stablecoins, en una de las empresas que no cotiza en bolsa más valiosas del mundo también catapultaría la riqueza de sus propietarios.

El presidente de la compañía, Giancarlo Devasini, tendría una fortuna de casi USD 224.000 millones si Tether alcanzara una valoración de medio billón de dólares, según cálculos del Bloomberg Billionaires Index. Eso lo situaría como la quinta persona más rica del planeta, solo detrás de Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, y varios lugares por delante de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway.

El director ejecutivo Paolo Ardoino y su predecesor, Jean-Louis van der Velde, tendrían cada uno unos USD 95.000 millones con esa valoración, según el índice, lo que los ubicaría entre los 20 más ricos del mundo. Un cuarto accionista, Stuart Hoegner, superaría los USD 60.000 millones.

Paolo Ardoino, CEO de Theter
Paolo Ardoino, CEO de Theter (REUTERS/Jose Cabezas)

Un portavoz de Tether no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Cualquier acuerdo cercano al objetivo de USD 500.000 millones sería uno de los ejemplos más notables de generación de riqueza cripto hasta ahora. Los cuatro accionistas superarían la fortuna de Changpeng Zhao, fundador de Binance, actualmente el criptomultimillonario más rico con USD 52.000 millones, según el índice. Jeremy Allaire, cofundador de Circle Internet Group, competidor de Tether, tiene un patrimonio de USD 2.600 millones.

Tether, con sede en El Salvador, busca captar entre USD 15.000 millones y USD 20.000 millones a cambio de alrededor de 3% de participación en una colocación privada, informó Bloomberg el martes, citando a personas con conocimiento del asunto. Las conversaciones están en etapas iniciales y los detalles aún podrían cambiar.

El acuerdo también sería un triunfo para Cantor Fitzgerald. Además de actuar como asesor principal, el banco de inversión con sede en Nueva York gana dinero administrando las reservas de Tether y también posee un bono convertible emitido por la firma cripto.

La más grande del mundo

Tether USDT, vinculada al valor del dólar estadounidense, es la mayor criptomoneda estable del mundo con una capitalización de USD 172.000 millones. Sus ganancias, generadas a partir de las reservas que respaldan su token, se han disparado a medida que crece su circulación y las tasas de interés aumentan.

La empresa registró una ganancia de USD 4.900 millones en el segundo trimestre, según escribió en julio en su blog, y distribuyó aproximadamente USD 7.400 millones en dividendos en la primera mitad del año, de acuerdo con su más reciente informe de transparencia.

Devasini, de 61 años, se formó como médico en Italia y trabajó como cirujano plástico durante dos años antes de desilusionarse con la profesión. Luego comenzó a comerciar con productos electrónicos, incluidos DVD y chips de memoria.

Posteriormente invirtió en el exchange Bitfinex tras interesarse en las criptomonedas y terminó convirtiéndose en su jefe de facto. Un ejecutivo de la compañía se asoció con el exactor infantil Brock Pierce y Reeve Collins para crear Tether en 2014. Devasini más tarde compró las participaciones de Pierce y Collins.

El italiano Ardoino, de 41 años, se unió a Bitfinex como ingeniero de software tras conocer a Devasini y se convirtió en director ejecutivo de Tether a finales de 2023. El neerlandés van der Velde, de 61 años, cofundó Bitfinex y actualmente es su director ejecutivo, tras haber trabajado previamente en la industria electrónica en Asia.

Con información de Bloomberg

