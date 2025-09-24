Economía

Una por una, cuáles son las 71 normas derogadas que cambian el consumo

El Gobierno busca reducir la carga administrativa de las empresas y simplificar el marco regulatorio

Guardar
Serán derogadas 27 normas que
Serán derogadas 27 normas que complementaban la Ley de Abastecimiento (Imagen ilustrativa Infobae)

Con el fin de simplificar, desburocratizar y desregular el comercio en el mercado interno, el Gobierno derogará 71 normas consideradas un obstáculo para los consumidores, que habilitan controles de precios “abusivos”, exigen información que no es utilizada para ningún fin específico y fijan regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, la Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas.

A través de una resolución que se publicará en los próximos días, serán derogadas 27 normas que complementaban la Ley de Abastecimiento, la cual fue eliminada al inicio de la actual gestión. Varias de estas disposiciones llevan más de cinco décadas en vigor y se consideran obstáculos burocráticos en las relaciones de consumo.

Según detallaron fuentes oficiales, dichas normativas exigen a las empresas de productos e insumos para la construcción incrementar la producción al máximo de su capacidad; solicitan información a productores y comercializadores de algodón “sin ningún fin razonable”; establecen mecanismos de regulación de precios; intervienen en la distribución y producción de Gas Oil, distorsionando los precios finales; fijan precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19; entre otras.

Se busca reducir la burocracia
Se busca reducir la burocracia en el comercio. REUTERS/Luis Jaime Acosta

También, se derogarán 24 regulaciones vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que ya había sido eliminado, que supervisaban y regulaban su funcionamiento.

Además se darán de baja 20 normativas referidas a programas desarticulados y en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.

Vale recordar que previamente se habían concretado unas 170 derogaciones, entre las que se incluyen medidas vinculadas al comercio exterior, como las licencias automáticas y no automáticas, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) que generaba costos por USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales.

Se habían concretado unas 170
Se habían concretado unas 170 derogaciones, entre las que se incluyen medidas vinculadas al comercio exterior (Foto: Shutterstock)

En el caso del comercio interior, se había dado de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros.

Una por una, las 71 normas que se eliminarán

Ley de Abastecimiento (derogada)

● Resolución 226/1986 de la ex Secretaría de Comercio Interior que suspende temporalmente el derecho de importación sobre la papa.

● Resolución 18/1989 de la ex Secretaría de Comercio Interior que obliga a productores y comercializadores de algodón a remitir información a la ex Secretaría de Comercio Interior.

● Resolución 2/1989 de la ex Secretaría de Comercio Interior que establece mecanismos de administración de precios.

● Resolución 25/2006 de la ex Secretaría de Comercio Interior que aprueba las normas sobre la comercialización, intermediación , distribución y/o producción de Gas Oil.

● Resolución 35/2013 de la ex Secretaría de Comercio Interior que establece precios tope para la comercialización de hidrocarburos líquidos; y su modificatoria. (1)

● La Resolución 57/2015 de la ex Secretaría de Comercio fija el precio máximo de venta de garrafas de GLP de diez, doce y quince kilogramos para comercios; y su modificatoria.

Ley de Abastecimiento (derogada)

● Resolución 605/2020 de la ex Secretaría de Comercio Interior que intima a las empresas de producción, distribución y comercialización de los productos e insumos para la construcción a incrementar la producción al máximo de su capacidad.

● Resolución 142/1974 de la ex Secretaría de Comercio sobre la constancia de procedencia de la papa.

● Resolución 100/2020 de la ex Secretaría de Comercio Interior que establecía la fijación temporal de precios máximos en el marco del primer año de la pandemia COVID-19; y sus modificatorias.

● Resolución 1050/2021 de la ex Secretaría de Comercio Interior que establecía la fijación temporal de precios máximos en el marco del segundo año de la pandemia COVID-19; y su modificatoria.

Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)

● Resolución 48/2015 de la ex Secretaría de Comercio que establece los criterios y parámetros de admisión de reclamos y su modificatoria.

● Resolución 50/2015 de la ex Secretaría de Comercio que aprueba las bases para el funcionamiento del Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito instituido en el marco de la Ley N° 26.993.

● Resolución 143/2015 de la ex Secretaría de Comercio que aprueba el texto y formato del Certificado de aprobación al curso de formación de conciliadores.

● Resolución 480/2015 de la ex Secretaría de Comercio que establece los criterios para abonar los honorarios al Conciliador.

● Resolución 399/2020 de la ex Secretaría de Comercio Interior que determina el arancel de homologación del acuerdo.

● Resolución 616/2020 de la ex Secretaría de Comercio Interior que establece que las audiencias se realizarán bajo la modalidad de elección de los consumidores.

● Disposición 1/2021 de la ex Subsecretaría de Acción para la defensa de la las y los Consumidores que establece los datos que deberán incluir los conciliadores en la factura.

● Resolución 98/2020 de la ex Secretaría de Comercio Interior que suspende los plazos procesales de todos los expedientes entre el 16 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2020 y sus modificatorias.

● Disposición 70/2023 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo que emite Opinión Consultiva sobre caso.

● Resolución E 157/2017 de la ex Secretaría de Comercio que establece que las Actas y otra documentación correspondiente a reclamos de consumidores deberá ingresar por mesa de entradas; y sus modificatorias

Ley de Góndolas (derogada)

● Resolución 340/2021 de la ex Secretaría de Comercio Interior que aprueba el código de las “Buenas Prácticas Comerciales”

Programas y otras Resoluciones sin vigencia

● Resolución 75/2022 de la ex Secretaría de Comercio que aprueba el modelo de convenio específico de colaboración entre la ex Secretaría de Comercio y los municipios para las actividades de fiscalización y control para el programa Precios Justos.

● Resolución 118/2022 de la ex Secretaría de Comercio que aprueba el Modelo de Convenio Específico de Colaboración para el programa Precios Justos.

● Resolución 12/2023 de la ex Secretaría de Comercio que aprueba el Modelo de Convenio Específico de Colaboración para el programa Precios Justos como anexo por el Artículo 1° de la Resolución N° 75/2022.

● Resoluciones 128/2007 y 31/2007 de la ex Secretaría de Comercio Interior, ambas modificatorias de la derogada Resolución 26/2007 de la ex Secretaría de Comercio Interior que establecía el Registro de industrias elaboradoras de bienes finales lácteos.

● Resoluciones 39/2015, 59/2015, 77/2015, 93/2015, 134/2015, 177/2015, 245/2015; todas de la ex Secretaría de Comercio modificatorias de la derogada Resolución 126/2015 de la ex Secretaría de Comercio correspondiente al Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.

Temas Relacionados

consumocomercioúltimas noticiasmercadodesregulación

Últimas Noticias

La actividad económica retrocedió 0,1% mensual en julio y creció 2,9% respecto al año anterior

La intermediación financiera y la minería impulsaron el crecimiento interanual, mientras que la pesca y la industria restaron dinamismo a la economía

La actividad económica retrocedió 0,1%

Kristalina Georgieva habló tras su encuentro con Javier Milei: “Es importante continuar con las reformas”

La directora del Fondo Monetario se refirió a la cumbre que tuvo con el presidente tras el anuncio del swap de 20.000 millones de dólares concedido por Estados Unidos

Kristalina Georgieva habló tras su

Retenciones 0%: el agro vendió granos por USD 4.200 millones y alcanza al 60% del tope que se fijó el Gobierno

El sector exportador presentó Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por ese monto desde el lunes, pero la mayor parte fue hoy. Debe liquidarlo en tres días hábiles. El límite impuesto por el equipo económico es de USD 7.000 millones

Retenciones 0%: el agro vendió

Una ex directora del FMI respaldó la ayuda financiera a la Argentina, pero cuestionó el esquema cambiario

Gita Gopinath celebró el apoyo de EEUU a la Argentina, pero pidió mayor flexibilidad cambiaria y advirtió que el país debe avanzar en la acumulación de reservas y las reformas estructurales

Una ex directora del FMI

Tras los anuncios de Bessent en favor del Gobierno, Milei se reunió con Georgieva para analizar la marcha del programa acordado con el FMI

El Presidente y la directora gerente trataron el impacto del swap de 20.000 millones de dólares concedido por Estados Unidos en las metas que Argentina debe cumplir frente al board del Fondo

Tras los anuncios de Bessent
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camionero bloqueó una ruta

Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

Habrá un encuentro clave sobre fertilidad en Buenos Aires: especialistas responderán dudas y brindarán asesoría

“Es un barrio seguro, nunca había pasado nada”: cómo es la zona donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas

Científicos descubren un dato sorprendente sobre la fosilización de lagartos y serpientes

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu prometió derrotar a Hamas

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

Nuevos modelos de inteligencia artificial buscan replicar la integración cerebral humana

TELESHOW
La abogada de Mauro Icardi

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres