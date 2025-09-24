Qué es un swap, cómo funciona y qué impacto tiene en las reservas

“Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización", dijo Bessent. REUTERS/Agustin Marcarian/

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, luego de la reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei y su par Donald Trump, anunció este miércoles que está negociando con el equipo económico local un swap de USD 20.000 millones con la Argentina y la compra de bonos locales en dólares. Sobre la primera cuestión, el país ya tiene experiencia.

“Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad”, informó Bessent a través de su cuenta de X.

“El Tesoro de EEUU está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”, dijo.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. REUTERS/Al Drago

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, añadió el funcionario norteamericano.

Qué es un swap y cómo funciona

En términos generales, un swap entre bancos centrales es un acuerdo que permite a dos entidades monetarias intercambiar monedas de sus países por un plazo determinado, con el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado.

Un swap tiene el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado. REUTERS/Agustín Marcarian/

Propósito y ventajas

El principal objetivo de estos acuerdos es asegurar liquidez en moneda extranjera y contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Cuando un país requiere dólares, por ejemplo, para abastecer la demanda de empresas o entidades locales, su banco central puede recurrir a un swap con la Reserva Federal de Estados Unidos.

Mecánica del swap

Intercambio inicial: el banco central entrega su moneda a la contraparte y recibe la moneda extranjera.

Plazo estipulado: durante ese periodo utiliza los fondos recibidos para fortalecer la liquidez interna.

Cierre de la operación: al finalizar el plazo, devuelve la moneda extranjera y recupera su divisa original, abonando los intereses correspondientes.

Principales aplicaciones

Crisis financieras: permiten cubrir faltantes de divisas clave en el mercado local.

Comercio bilateral: facilitan operaciones directamente en monedas locales, sin pasar siempre por el dólar.

Estabilidad monetaria: representan una señal de respaldo internacional y un refuerzo para las reservas.

Diferencias con otros instrumentos

No es un préstamo convencional: porque no hay entrega definitiva de fondos, sino un intercambio reversible de monedas.

No siempre suma reservas de libre disponibilidad: en algunos casos, las divisas recibidas solo pueden usarse para comercio bilateral, y no para intervenir libremente en el mercado cambiario.

Tasa de interés menor que en el mercado internacional: dado que se trata de acuerdos entre bancos centrales, suelen ser más baratos que recurrir a deuda externa.

Si bien aún se desconocen los términos y condiciones del swap que Argentina negocia con EEUU, el BCRA ya tiene experiencia en este tipo de operaciones. Se trata del intercambio de monedas con el Banco Central de China, que habilita el uso de yuanes para operaciones comerciales e, incluso, para sumar respaldo a las reservas internacionales.

Vale recordar que en abril pasado se renovó por doce meses el tramo activado del swap por 35 mil millones de yuanes (USD 5.000 millones). La refinanciación otorga al banco central la posibilidad de mantener en sus reservas el monto correspondiente al swap hasta agosto de 2026, fecha de vencimiento del acuerdo bilateral de monedas, evitando así una disminución gradual de esos fondos en un escenario de escasez de divisas y tensión cambiaria.

En abril pasado se renovó por doce meses el tramo activado del swap por 35 mil millones de yuanes. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo

Según informó el BCRA en aquel entonces, “la activación de este tramo, que se inició en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio de 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA, en su totalidad, hasta mediados de 2026″.

El objetivo, agregó el organismo, es “reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos”.

El swap original entre ambas autoridades monetarias fue firmado en 2009 y tuvo varias renovaciones a lo largo de los años. Parte de los yuanes obtenidos pueden emplearse para pagos de importaciones desde China, evitando usar dólares para esas operaciones.

Posteriormente a que se conozca la última renovación, durante su visita al país, Bessent dijo: “Tienen un swap de crédito de 18.000 millones de dólares en yuanes. Argentina, bajo el anterior gobierno peronista, obtuvo 5.000 millones de dólares, y esa cantidad seguirá pendiente. Los chinos mostraron un gran esfuerzo tras el anuncio, o en conjunción con el del FMI, por lo que se extenderá un año. Creo que, a medida que esta administración mantenga su política económica inflexible, deberían eventualmente tener suficientes entradas de divisas para poder pagarlo”.

“Lo que intentamos evitar (con Latinoamérica) es lo que ha ocurrido en el continente africano, donde China ha firmado varios acuerdos rapaces que se presentan como ayuda, donde se han apropiado de derechos mineros y han añadido enormes cantidades de deuda a los balances de estos países”, añadió.