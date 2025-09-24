Economía

Maslatón se refirió al anuncio del swap con EEUU: “Evitaron un default”

El analista consideró que la economía enfrentaba un riesgo elevado de incumplimiento y criticó la política de deuda y la especulación financiera

Guardar

El analista de mercados Carlos Maslatón calificó de “muy impresionante el comunicado” tras confirmarse el principio de acuerdo con EEUU por un rescate financiero que, en su opinión, evitó un default de la deuda pública argentina que comenzaba a gestarse desde enero.

En declaraciones a Infobae en Vivo, Maslatón describió cómo la caída de los bonos argentinos alcanzó niveles similares a los de 2001, advirtiendo sobre el deterioro financiero experimentado desde principios de año.

“Evitaron un default que hubiera ocurrido a principios del año que viene, evitaron una catástrofe financiera”, afirmó.

Según el análisis de Maslatón, el país atravesó en ese periodo un proceso marcado por una “caída en bolsa” y una “voladura del dólar contra el peso”, síntomas que atribuyó al “fracaso total y absoluto del plan económico” vigente.

De acuerdo con el especialista, “el lobby que tienen Javier Milei y Luis Caputo en Estados Unidos es tal que consiguieron que salven su posición”. Sobre la magnitud del salvataje, resaltó: “Jamás vimos, por lo menos en los últimos 50 años, un acuerdo entre países de este tipo, un salvataje de esta magnitud”.

Según Maslatón, el país atravesó
Según Maslatón, el país atravesó en ese periodo un proceso marcado por una “caída en bolsa” y una “voladura del dólar contra el peso”

Esto fue calificado por Maslatón como positivo para el Ejecutivo, el país y el sector financiero, ya que “si no, vería defaulteadas las obligaciones públicas y el Estado no podía seguir con esta situación”.

El analista remarcó que si bien hubo un ajuste del gasto público central desde la llegada de Milei, no se observó una reducción en el incremento de la deuda estatal: “Fue pagando todo con endeudamiento creciente, con el agravante de que gran parte de ese endeudamiento fue en moneda local, con tasas de interés reales de 60% en dólares”.

“El salvataje del FMI, el que se arrastra del 2018-2019 y el de abril de este año, fue insuficiente o los fondos fueron consumidos para finalidades que no eran las inicialmente acordadas”.

Maslatón observó detrás del acuerdo “un triunfo político del gobierno” que evita un colapso inmediato, aunque advirtió sobre los desafíos estructurales que enfrenta la economía nacional.

El analista explicó que “la tendencia argentina a ser un deudor crónico y acumular deuda” atraviesa administraciones de distinto signo y planteó que “la seriedad tiene que ser el desendeudamiento”. Sobre la gestión de Caputo, sostuvo: “Siempre dije que Caputo era un jugador de mesa de dinero con plata ajena. Y otra vez demostró, igual que en el 2015-2018, que es así”.

El analista explicó que “la
El analista explicó que “la tendencia argentina a ser un deudor crónico y acumular deuda”

Una de las dudas principales, planteó Maslatón, reside en el destino de las nuevas facilidades crediticias: “¿Las van a usar para sostenimiento cambiario o las van a usar efectivamente para cancelar la deuda que va venciendo? La pregunta clave es esa”.

El analista manifestó que el gobierno justifica la toma de deuda con el argumento de que no solo no la incrementa, sino que la disminuye, lo cual consideró falso: “Ahora están tomando deuda y se incrementa la deuda”.

De acuerdo a Maslatón, se incrementó el endeudamiento en dólares, manteniendo un tipo de cambio bajo para que “la especulación financiera pueda devengar 50-60% anual en dólares”. “Este es el negocio de Argentina”.

Añadió que esta metodología no es nueva: “Cuarta vez que se hace esto en Argentina, cuarta vez que termina fracasando. Ahora hay que ver si van a derogar este mecanismo, llamado carry trade, que es una de las estafas financieras más grandes que hay”. “Yo soy un especulador de otra índole porque tengo un problema moral”, aclaró.

“Yo siempre dije que el plan económico va a caer, que de hecho ha caído. Esto de hoy lo indica”, precisó y agregó: “No puede ser que siempre los ministerios de economía estén manejados por la city financiera, porque se va a ordenar las cosas para sus propios intereses”.

Maslatón puntualizó que mientras tanto “a la economía real la mata, queda totalmente afuera”.

En cuanto al ciclo económico, el analista recordó que “en octubre del 2021 terminó el ciclo bajista argentino que empezó en junio del año 1966”, describiendo que actualmente se transita una “corrección bajista” dentro de una tendencia general al alza. “El kirchnerismo nunca entendió el ciclo económico argentino”, consideró.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet .

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol .

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

carlos maslatóninfobae en vivoúltimas noticiasmercadosdólareeuu

Últimas Noticias

La actividad económica retrocedió 0,1% mensual en julio y creció 2,9% respecto al año anterior

La intermediación financiera y la minería impulsaron el crecimiento interanual, mientras que la pesca y la industria restaron dinamismo a la economía

La actividad económica retrocedió 0,1%

Kristalina Georgieva habló tras su encuentro con Javier Milei: “Es importante continuar con las reformas”

La directora del Fondo Monetario se refirió a la cumbre que tuvo con el presidente tras el anuncio del swap de 20.000 millones de dólares concedido por Estados Unidos

Kristalina Georgieva habló tras su

Retenciones 0%: el agro vendió granos por USD 4.200 millones y alcanza al 60% del tope que se fijó el Gobierno

El sector exportador presentó Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por ese monto desde el lunes, pero la mayor parte fue hoy. Debe liquidarlo en tres días hábiles. El límite impuesto por el equipo económico es de USD 7.000 millones

Retenciones 0%: el agro vendió

Una ex directora del FMI respaldó la ayuda financiera a la Argentina, pero cuestionó el esquema cambiario

Gita Gopinath celebró el apoyo de EEUU a la Argentina, pero pidió mayor flexibilidad cambiaria y advirtió que el país debe avanzar en la acumulación de reservas y las reformas estructurales

Una ex directora del FMI

Tras los anuncios de Bessent en favor del Gobierno, Milei se reunió con Georgieva para analizar la marcha del programa acordado con el FMI

El Presidente y la directora gerente trataron el impacto del swap de 20.000 millones de dólares concedido por Estados Unidos en las metas que Argentina debe cumplir frente al board del Fondo

Tras los anuncios de Bessent
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camionero bloqueó una ruta

Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

Habrá un encuentro clave sobre fertilidad en Buenos Aires: especialistas responderán dudas y brindarán asesoría

“Es un barrio seguro, nunca había pasado nada”: cómo es la zona donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas

Científicos descubren un dato sorprendente sobre la fosilización de lagartos y serpientes

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu prometió derrotar a Hamas

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

Nuevos modelos de inteligencia artificial buscan replicar la integración cerebral humana

TELESHOW
La abogada de Mauro Icardi

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres