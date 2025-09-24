Economía

¿Adiós a las rotondas?: cómo funciona el sistema de cruces que se usa cada vez más en las rutas de Estados Unidos

Las intersecciones de caminos son los puntos críticos para la siniestralidad vial. Colocar grandes rotondas no siempre es posible y las convierte en un obstáculo para la trazada normal

Diego Zorrero

Por Diego Zorrero

Guardar
El nuevo esquema de cruces
El nuevo esquema de cruces de rutas deja libres los carriles de los vehículos que continúan por la traza original y mitiga accidentes con cruces más seguros

La circulación en las rutas representa siempre desafíos muy particulares cuando se llega a lugares o zonas donde se debe gestionar el cruce con otros caminos. Por su menor costo, la solución más común es instalar rotondas. La otra, mucho más compleja y cara, es través de puentes. En el medio, quedan cientos de caminos rurales o rutas secundarias que simplemente llegan a su intersección con la vía principal sin ningún tipo de retención del tránsito.

De hecho, en la Argentina, muchos accidentes se producen a raíz de vehículos que entran o salen de la ruta principal hacia o desde esos caminos secundarios generando una diferencia de velocidad entre quienes continúan por la trazada original y los que se incorporan o frenan para salir de la misma.

En algunos países de Europa, y especialmente en Estados Unidos, se está implementando una variable de infraestructura vial que busca optimizar el flujo de tránsito y a la vez reducir los accidentes a través de nuevas intersecciones llamadas RCUT (Restricted Crossing U-Turn). Se trata de un nuevo diseño de cruces de camino que reemplazan las rotondas sin necesidad de recurrir a la construcción de puentes.

La rotondas tradicionales no siempre
La rotondas tradicionales no siempre pueden ser de gran tamaño, convirtiéndose en muchos casos en un obstáculo en el camino

El principal problema que tienen las rotondas es que suelen ralentizar el tránsito en las rutas comunes o autovías, y a la vez no se pueden aplicar en autopistas, que son las arterias que demandan mayor dinamismo para evitar congestiones y riesgos de colisiones. El concepto es el mismo que se intenta aplicar con los peajes de cobro automático sin barreras ni cabinas.

¿En qué consiste una intersección RCUT?

Por su diseño, una RCUT impide a los vehículos que circulan por vías secundarias realizar cruces directos o giros a la izquierda cuando se incorporan a una ruta principal. En su lugar, los conductores que llegan desde un camino secundario están obligados a girar primero a la derecha, circular entre 150 y 400 metros, y recién luego poder girar en U desde el carril izquierdo para acceder a la ruta principal en el sentido hacia el que se querían dirigir.

Si, por el contrario, el trayecto que se pretende seguir es el mismo y sólo se trata de cruzar la ruta principal, una vez que se hizo el giro en U se debe volver a girar a la derecha al llegar a la intersección nuevamente. Es como hacer una rotonda más larga o estirada y segura, sin colocar un obstáculo en el camino de quienes circulan por la ruta principal.

Así, este formato evita dos de las maniobras más peligrosas en intersecciones: el cruce perpendicular y el giro a la izquierda, que suelen ser los accidentes más peligrosos para la vida de los ocupantes de los autos, los llamados choques en “T”.

El RCUT se convierte en
El RCUT se convierte en una rotonda alargada que mantiene a los autos lentos fuera de la traza de circulación normal

De hecho, la Federal Highway Administration (FHWA) de Estados Unidos calcula que la aplicación de las RCUT puede reducir hasta un 54% los accidentes totales y un 70% los accidentes con lesiones en los cruces intervenidos.

Además de reducir la mitad de los accidentes, los RCUT minimizan los tiempos de espera y ayuda a mantener un flujo constante en las rutas principales, ya que elimina la necesidad de detener el tránsito rápido para permitir cruces o giros complicados desde caminos secundarios. Como complemento, varias ciudades norteamericanas han reportado una disminución en la congestión durante las horas pico tras la implementación de este sistema.

Decisión técnica y desafíos culturales

La decisión de incorporar intersecciones RCUT implica no solo cuestiones de diseño, sino también de educación vial y adaptación de normativas. Expertos consultados aseguran que la comunicación clara y la señalización adecuada son elementos imprescindibles para evitar confusión entre conductores y aprovechar al máximo los beneficios del sistema.

Frente a la tendencia de aumento de vehículos en circulacíón y la saturación de las arterias principales en varias ciudades del mundo, la búsqueda de alternativas para gestionar el tránsito adquiere prioridad entre los organismos viales.

El debate sobre su adopción en países tradicionalmente apegados a las rotondas podría intensificarse en los próximos años, a medida que la evidencia avale sus beneficios en seguridad, costos y gestión del flujo vehicular.

Los cruces de rutas son
Los cruces de rutas son uno de los puntos de mayor y más grave tipo de accidentes viales

En la Argentina existen rutas que tienen contemplado un esquema de retomes y cruces que guarda similitudes con los RCUT, aunque con una menor infraestructura vial que no permite aprovechar esta solución en su totalidad.

En la Autovía 2, por ejemplo, varios cruces se hacen obligando a girar hacia la derecha al llegar a la vía principal desde un camino secundario aún cuando la dirección que se quiere tomar es hacia la izquierda.

El problema es que la maniobra de incorporación a la vía principal obliga a los conductores a entrar y quedarse a baja velocidad por el carril izquierdo, el de mayor velocidad para quienes circulan por la ruta, porque algunos segundos después hay que salir a una banquina izquierda muy corta que termina en el cruce en U.

Del mismo modo, al incorporarse a la vía en sentido contrario, los autos lo hacen en el carril izquierdo otra vez, por el que circulan los autos que van a la velocidad máxima permitida. Los RCUT tienen contemplada esta situación porque el carril izquierdo adicional comienza en el cruce mismo, de modo tal que los vehículos que lo toman no quedan circulando a baja velocidad delante de quienes ya vienen por la vía.

Temas Relacionados

seguridad vialrotondascruce de rutasRCUTúltimas noticias

Últimas Noticias

Luego del encuentro Trump-Milei se calmó el temor de default y los bonos volvieron a subir a la espera de los detalles del préstamo

La expectativa está puesta en los anuncios que pueda realizar el Tesoro de EEUU. Se especula con recursos que sirvan para asegurar los futuros pagos de deuda a privados, mientras el Banco Mundial desembolsará USD 4.000 millones que irán a las reservas y habrá adelantos del BID

Luego del encuentro Trump-Milei se

El “efecto Trump” generó que organismos prometan fondos extra, en un contexto local de sorpresa por las liquidaciones del agro

La rueda de hoy tiene motivos para seguir alcista, en particular los bonos soberanos con legislación extranjera. Los inversores, además, aguardan el menú de las Letras que licitará el viernes el Tesoro

El “efecto Trump” generó que

Cayó la confianza de la industria y crece el pesimismo de un sector empresarial por lo que podría pasar en los próximos meses

La falta de pedidos, la debilidad de la demanda interna y las dificultades para acceder al crédito explican las bajas expectativas entre los empresarios

Cayó la confianza de la

El Gobierno eliminó 71 normas comerciales, incluyendo “Precios Justos” y la “Ley de Góndolas”

La Secretaría de Industria y Comercio explicó que se trata de normativas que regulaban programas ya desarticulados

El Gobierno eliminó 71 normas

El BID aseguró que aumentará “significativamente” las operaciones en Argentina y podría acelerar desembolsos ya acordados

El organismo multilateral tiene aprobada una Estrategia País bajo la cual este año estaba prevista la llegada de unos USD 3.900 millones

El BID aseguró que aumentará
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los cuadernos de las coimas

Los cuadernos de las coimas a juicio: la última apuesta del jubilado financista del poder K

El detrás de escena de la reaparición de Macri: mensaje para aplacar la interna y respaldo al equipo económico

El Gobierno respiró aliviado por el espaldarazo de Trump, pero hay cautela por la situación económica

Luego del encuentro Trump-Milei se calmó el temor de default y los bonos volvieron a subir a la espera de los detalles del préstamo

Cayó la confianza de la industria y crece el pesimismo de un sector empresarial por lo que podría pasar en los próximos meses

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio y Sergei Lavrov

Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunirán este miércoles en Nueva York tras el firme respaldo de Trump a Ucrania

La ONU atribuyó a un camarógrafo de la delegación de EEUU la avería de la escalera mecánica que afectó a Trump

La Corte Constitucional de Ecuador solicitó ajustes al referéndum propuesto por Noboa para instalar una Constituyente

El brillo textil de los cerros del norte argentino ilumina Roma

Bachelet expresó su agradecimiento tras ser postulada como candidata a la secretaría general de la ONU: “Es un honor”

TELESHOW
Camilota pide un milagro para

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos

Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming: “Qué alegría volver a vernos”