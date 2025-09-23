Sin intervención oficial en el mercado de cambios por segundo día, subieron las reservas del Banco Central

La sede del BCRA, en el microcentro porteño.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central finalizaron en USD 39.176 millones, con una suba de USD 58 millones respecto del lunes, en otra rueda sin intervención del Banco Central en el mercado de cambios.

Se trató de la segunda jornada sin ventas oficiales en el mercado. El BCRA había permanecido ausente de la plaza mayorista a partir del 14 de abril, con la salida del “cepo” y el establecimiento de bandas de libre flotación. Pero con el tipo de cambio en el límite superior de este esquema, la entidad monetaria se vio obligada a desprenderse de un total USD 1.110 millones entre el miércoles y el viernes de la semana pasada.

La cotización mayorista del dólar descendió por segundo día sin necesidad de intervención oficial en el mercado. El tipo de cambio oficial alcanzó los $1.369, con un descenso de 39 pesos o un 2,8 por ciento.

Las perspectivas en el corto plazo son positivas para la acumulación de reservas. Un posible apoyo financiero a manos del Tesoro de EEUU, el adelanto de crédito de organismos multilaterales y una revitalización de las exportaciones de agroexportadores por la eliminación temporal de las retenciones pueden complementarse para un pronto flujo de divisas a la economía doméstica.

El Banco Mundial anunció este martes que acelerará su apoyo a la Argentina y desplegará hasta USD 4.000 millones en los próximos meses, en respaldo al camino de reformas y la agenda de crecimiento.

“El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4 mil millones de dólares en los próximos meses en apoyo al camino de reformas del país y su agenda de crecimiento a largo plazo”, precisó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de un mensaje por la red social X.

“El paquete se enfocará en motores clave de competitividad: desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes. Este paso avanza en el paquete de apoyo de 12 mil millones de dólares del Grupo del Banco Mundial anunciado en abril y refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, llevar a cabo reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial”, puntualizó.

“Pensando en el tiempo que falta hasta las elecciones, el Gobierno anuncia esta baja de retenciones temporal hasta el 31 de octubre, para todos los granos y otros productos agroexportadores con el fin de ayudar a bajar la presión al dólar. En este escenario se espera un adelantamiento de liquidaciones de hasta USD 7.000 millones, el tope fijado por el Gobierno. Esta medida complementaría el posible anuncio de una asistencia por parte del Tesoro, lo que contribuiría a calmar la plaza hasta octubre, pero, ¿será suficiente?“, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“La estabilidad macro requiere muchas reservas. En algún momento de la década de los 2000, Argentina se desvió del camino de la estabilidad macroeconómica” (Rapetti)

“Más allá de las alternativas que diseñe el Gobierno para enderezar el camino, el riesgo sobre los activos tiene su trasfondo en la evolución de reservas, las cuales siguen sin aumentar, y de manera adicional, redundará en una reducción en la recaudación que se estima entre USD 1.000 y USD 1.400 millones. Y esto impactaría en las metas fiscales”, agregó Morales.

Martín Rapetti, director Ejecutivo de Equilibra, señaló que “la estabilidad macro requiere muchas reservas. En algún momento de la década de los 2000, Argentina se desvió del camino de la estabilidad macroeconómica. El momento exacto es debatible. Lo importante es que nos desviamos, mientras que otros países de la región mantuvieron el rumbo. Hoy tienen baja inflación, bajo riesgo país y estabilidad cambiaria”.

“Una cosa que hemos aprendido de esa historia es que una macroeconomía estable requiere de un Banco Central con muchas reservas. Esto es todavía más importante para países bi-monetarios como Argentina, Uruguay y Perú. Ellos han mantenido reservas equivalentes a entre 25 y 30% del PBI. ¿Y nosotros? El gobierno de Javier Milei heredó un BCRA con reservas negativas por unos USD 11.000 millones. Hoy, al borde del precipicio de una crisis cambiaria, el BCRA tiene una cifra similar. El rescate del Tesoro norteamericano tiene que ser aprovechado para iniciar el camino de la acumulación de reservas. Será un camino largo del que no nos podemos desviar”, agregó Rapetti.