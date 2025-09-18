Con la presencia de presidente Santiago Peña, OCP Tech inauguró sus oficinas en Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en el centro, con ejecutivos de OCP Tech

OCP TECH inauguró hoy su primera oficina en Paraguay en un acto que contó con la presencia del presidente Santiago Peña Palacios y otras autoridades locales.

De esa manera, esta empresa regional líder en soluciones tecnológicas con más de veinte años de trayectoria en el mercado de tecnología, realizó oficialmente su primera apertura en la capital paraguaya Asunción, Paraguay.

Fernando Antolín Dulac, COO de OCP TECH, destacó que “la apertura de esta oficina en Asunción es un reflejo de nuestra confianza en el potencial de Paraguay y en su comunidad tecnológica”.

“Queremos formar parte activamente del crecimiento del ecosistema local, ofreciendo nuestra experiencia regional y trabajando junto a empresas e instituciones para impulsar la innovación y la transformación digital del país”, agregó el ejecutivo.

Este paso constituye un nuevo hito en el compromiso de la compañía con el desarrollo tecnológico y la innovación en la región. La inauguración representa una oportunidad para fortalecer el ecosistema tecnológico paraguayo y potenciar la transformación digital a través de soluciones accesibles, seguras y de alto impacto.

Laura Arrieta, Vice Chairman de COC Global comentó: “Con este nuevo paso, la compañía reafirma su pasión por la innovación y su propósito de liderar proyectos que aporten valor y eficiencia en un mundo cada vez más interconectado”.

OCP TECH pertenece al holding internacional COC Global, liderado por su Chairman Leonardo Scatturice. El grupo cuenta con presencia en más de 15 países. Paraguay se suma a Argentina, Guatemala, Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica- y un equipo de más de 200 profesionales, “donde OCP TECH se consolida como un socio estratégico para organizaciones públicas y privadas que buscan crecer de manera sostenible y productiva”, destacó la compañía.

Servicios

Entre los servicios que ofrece OCP Tech se destacan Análisis de Datos, con soluciones analíticas avanzadas que permiten descubrir insights y automatizar reglas de negocio que faciliten el flujo de trabajo; Ciberseguridad, Transformación Digital, identificando las oportunidades y convirtiéndolas en beneficios para los clientes; Infraestructura y Data Centers, con servicios de nube híbrida y un portafolio apoyado por alianzas regionales de más de 25 fabricantes líderes del mercado; y Conectividad en redes públicas de gran dimensión geográfica, corporativas en sedes centrales, edificios y sucursales remotas, integrando soluciones de tecnología del más alto impacto y resultados.

También otro servicio que definen como “Resiliencia Digital”, un concepto de vanguardia que definen de la siguiente manera: “En un mundo digital en constante evolución, garantizamos la seguridad y estabilidad de tus sistemas críticos. Nuestras soluciones de Resiliencia Digital te ayuda a prevenir, detectar y responder a eventos que pueden afectar la continuidad de tu negocio”.

“Brindamos herramientas avanzadas para fortalecer la seguridad y la observabilidad de tu infraestructura IT. Acompañamos a tu organización con consultoría especializada y tecnologías líderes, optimizando la detección de amenazas, la correlación de datos en tiempo real y la automatización de respuestas”, agregó la descripción de la web de OCP Tech.